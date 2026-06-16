بازتاب جهانی اهتزاز پرچم شیر و خورشید و هو شدن سرود جمهوری اسلامی
اتفاقات دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند، از جمله اهتزاز گستردهٔ پرچمهای شیر و خورشید، هو شدن سرود جمهوری اسلامی و تجمع معترضان در بیرون ورزشگاه سوفای لسآنجلس، بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای جهان داشته است.
روزنامه سان بریتانیا نوشت هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی، صدای خود را به گوش همه رساندند.
این رسانه اشاره کرد مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی مأموران افبیآی و دیگر تیمهای امنیتی برگزار شد؛ امنیتی که به دلیل جنگ چندماههٔ جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود، اما در نهایت با رفتار پرشور ولی مسالمتآمیز تماشاگران، بیش از حد نیاز به نظر میرسید.
سان گزارش داد هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کرده و تیم را «تیم مجتبی» و نمایندهٔ رژیم نامیدند.
این روزنامه به تقابل پرچمها پرداخت و نوشت با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچمهای تاریخی شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد.
روزنامه واشینگتنپست بر شکاف عمیق میان جامعهٔ مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرد.
این روزنامه نوشت صدها ایرانی-آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالیکه هزاران هوادار دیگر با صورتهای رنگشده وارد میشدند و میگفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدهاند و ورزش را از سیاست جدا میکنند.
این رسانه به درگیریهای لفظی پراکنده اشاره کرد که با مداخلهٔ مأموران پلیس پایان یافت.
واشینگتنپست نوشت این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار داشت.
در پایان گزارش، به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازیهای خانگی بود.
نشریه اتلتیک جزئیات دیگری از تنشهای حقوقی و امنیتی داخل ورزشگاه ارائه داد.
به نوشته این رسانه، دادگاه لسآنجلس صبح روز بازی شکایت یک نهاد ایرانی برای لغو ممنوعیت فیفا را رد کرد و حق را به فیفا داد.
مأموران امنیتی نیز دستور داشتند مانع ورود هرگونه نماد شیر و خورشید شوند و حتی از تماشاگران خواستند تیشرتهای خود را برعکس بپوشند.
با این حال، هواداران پرچمها را مخفیانه وارد کرده و در پاسخ به باز شدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی روی زمین، آنها را برافراشتند.
اتلتیک همچنین به هو شدن سرود جمهوری اسلامی و شادی برخی تماشاگران پس از گل نیوزیلند اشاره کرد.
در بخشی از گزارش آمده است که مأموران پارچهنوشتههای هواداران با عنوان «میناب ۱۶۸» را که یادبود ۱۶۸ کودک کشتهشده در درگیری نظامی بود، جمعآوری کردند که این اقدام باعث بروز درگیری لفظی میان تماشاگران موافق و مخالف رژیم شد.
نحوهٔ شادی محمد محبی پس از زدن گل در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
محبی بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنش در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهامات متعددی مطرح شده مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند که این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
محبی دربارهٔ شادی گلش گفت که «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.» حال باید دید که آیا فیفا به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در جریان حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی پس از بازی با نیوزیلند گفت: «از نگاه انسانی، ما مظلومترین تیم ادوار جام جهانی بودیم. به دلیل شرایطی که ایجاد کردند و این یک بیعدالتی بزرگ است. ما اینجا به واسطه تلاشهای رئیس اینجا هستیم.»
او گفت: «اما رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه تیم اینجا نیستند. کادرفنی ما کارهای آنها را انجام میدادند.»
قلعهنویی گفت: «در حق این تیم ظلم ش. ما نیاز داشتیم با توجه به اختلاف ساعتی، حداقل دو هفته زودتر به اینجا بیایم اما این را از ما گرفتند. حتی نگذاشتند ما ۴۸ ساعت زودتر در اینجا حاضر شویم.»
سرمربی تیم ملی گفت: «ظلم دیگر هم این بود که باید بعد از بازی باید ریکاوری کنیم اما ما را مجبور کردند که سوار هواپیما شویم و ریکاوری نکنیم.»
با اعلام فیفا، رامین رضاییان، مدافع تیم فوتبال ایران در پایان بازی با نیوزیلند با نمره ۸/۷ به عنوان بهترین بازیکن این دیدار، انتخاب شد. رامین در این بازی یک گل و یک پاس گل به نام خودش ثبت کرد.
علاوه بر این، رامین رضاییان با ثبت اولین گل ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به اولین فوتبالیست ایرانی بدل شد که در دو جام جهانی گل میزند.
رامین در بازی با ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ هم گل دوم تیم ملی را به ثمر رساند.
این سومین جام جهانی است که او برای تیم ملی بازی میکند.
او پس از بازی درباره این تساوی گفت: «نباید گل زودهنگام میخوردیم، ولی برگشتیم به بازی، نیمه دوم هم موقعیتهای زیادی داشتیم. گلهای عجیب و غریبی خوردیم. فکر میکنم با این فوتبالی که بازی کردیم، حق ما بود که میبردیم. میتوانستیم گل سوم را بزنیم. فکر میکنم هوادارانی که به استادیوم آمدند، از این بازی لذت بردند.»