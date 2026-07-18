نشریه «تسک اند پرپس» که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت‌اش نگاه نظامیان را بازتاب می‌دهد،۲۶ تیر ماه در گزارشی نوشت این تصمیم در قالب یک اطلاعیه اداری نیروی دریایی، موسوم به «ناوادمین»، ابلاغ شده است. رایلی سدر، خبرنگار «نیوی تایمز»، نخستین بار روز جمعه از صدور این دستور خبر داده بود.

براساس این اطلاعیه، تصاویر و زندگی‌نامه‌های رسمی منتشرشده در وب‌سایت‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی نیروی دریایی، افسران و خانواده‌هایشان را با «خطر فزاینده» مواجه می‌کند. این دستور افسران و ملوانانی را در بر می‌گیرد که در سمت‌هایی مانند فرمانده، معاون فرمانده، رییس ستاد، مسئول ارشد ستاد، معاون یا فرمانده ارشد ملوانان خدمت می‌کنند.

نیروی دریایی آمریکا در این اطلاعیه تاکید کرده است که امنیت ملوانان و خانواده‌های آنان «اولویت مطلق» این نیرو به شمار می‌رود. به گفته این نهاد، دشمنان در فضای امنیتی امروز به‌طور فزاینده‌ای اطلاعات عمومی را گردآوری و تجمیع می‌کنند تا کارکنان نظامی را ردیابی، شناسایی و هدف قرار دهند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است انتشار زندگی‌نامه اعضای ارشد فرماندهی، با جلب توجه غیرضروری و افزایش جست‌وجوهای اینترنتی، ناخواسته خطرات امنیتی برای آنان ایجاد می‌کند. بر همین اساس، واحدهایی که افسرانی با درجه دریاسالار سه‌ستاره یا پایین‌تر فرماندهی آنها را بر عهده دارند، دیگر اجازه انتشار تصاویر و زندگی‌نامه‌های رسمی این افراد را در وب‌سایت‌های عمومی ندارند.

این دستور تنها شامل اطلاعاتی که در آینده منتشر می‌شوند نیست. همه تصاویر و زندگی‌نامه‌هایی که اکنون در وب‌سایت‌های نیروی دریایی قرار دارند نیز باید از دسترس عمومی خارج شوند، هرچند نسخه‌های آنها در بایگانی داخلی نیروی دریایی نگهداری خواهد شد.

زندگی‌نامه فرماندهان در وب‌سایت‌های نیروی دریایی معمولا با قالبی یکسان منتشر می‌شود و شامل سوابق تحصیلی و خدمتی، مسئولیت‌های فرماندهی کشتی‌ها و واحدها، ماموریت‌های ستادی، خلاصه‌ای از اعزام‌های عملیاتی و نشان‌ها و جوایز آنان است. این اطلاعات در مجموع شبیه رزومه‌های حرفه‌ای منتشرشده در لینکدین است. تصاویر رسمی نیز اغلب فرماندهان را در حالی نشان می‌دهد که مقابل پرچم آمریکا و نیروی دریایی ایستاده‌اند.

این صفحات تاکنون به مردم و رسانه‌ها امکان می‌دادند مشخص کنند چه کسی فرماندهی هر کشتی یا واحد را بر عهده دارد و هنگام انتصاب، ارتقا یا برکناری افسران، سوابق خدمتی آنان را بررسی کنند. حذف این اطلاعات می‌تواند دسترسی عمومی و رسانه‌ای به مشخصات فرماندهان را محدود کند.

هنوز روشن نیست این دستور شامل اطلاعیه‌های مربوط به تغییر فرماندهی یا مطالبی می‌شود که واحدهای نیروی دریایی برای تقویت روحیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و ممکن است نام و تصویر فرماندهان و ملوانان را در بر داشته باشند. همچنین مشخص نیست نیروی دریایی قصد دارد در شیوه‌های دیگر ردیابی کارکنان و کشتی‌ها، از جمله جمع‌آوری تجاری داده‌ها، تغییری ایجاد کند یا خیر.

