رویترز گزارش داد سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اوایل روز شنبه برای شهر الخرج و ینبع دو هشدار صادر کرد و از ساکنان خواست در برابر «خطر احتمالی» هوشیار باشند.
این سازمان بعدتر اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده است، اما درباره ماهیت تهدیدی که به صدور این هشدارها منجر شد، توضیحی نداد.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد [حکومت] ایران یک موشک بالستیک بهسوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده است.
به گفته راوید، این نخستین حمله مستقیم [حکومت] ایران به عربستان سعودی در حدود چهار ماه گذشته است.
تاکنون جزئیاتی درباره پایگاه هدف قرارگرفته، سرنوشت موشک و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد بامداد شنبه صدای انفجار در بخشهایی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان شنیده شده است.
تاکنون منابع رسمی درباره محل احتمالی اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
ایرنا اعلام کرد خبرنگاران این خبرگزاری در حال بررسی میدانی موضوع و پیگیری جزئیات هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد حملات بامداد شنبه به چند نقطه در این استان، سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام استانی گفت آمار و جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای میدانی و جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد.
او افزود نیروهای راهداری در حال بازگشایی مسیرهایی هستند که بر اثر حملات مسدود شدهاند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، سه پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سهراهی میناب بهسمت رودان، پس از دوراهی سرزه، هدف حمله قرار گرفتهاند.
همچنین تونل «شهید میرزایی» در محور بندرعباس به حاجیآباد بر اثر حمله مسدود شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت آن امکانپذیر نیست.
استانداری هرمزگان از مردم خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیرها خودداری کنند. تلاش برای ایجاد کنارگذر و مسیرهای جایگزین ادامه دارد.
گزارشهای ارسالشده از سوی شهروندان حاکی از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار در استانهای هرمزگان و یزد در نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۷ تیر است.
براساس این روایتها، ایستگاه رادیویی تپه اللهاکبر بندرعباس بامداد شنبه هدف قرار گرفته است. یکی از شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده و یک انفجار شدید در ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد در بندرعباس خبر داد.
یک گزارش دیگر از هرمزگان حاکی است که حدود ساعت یک و ۱۵ دقیقه صدای جنگنده شنیده شد و پنج دقیقه بعد، مکانی در شهرک نیروی دریایی بندرعباس هدف قرار گرفت. شهروند ارسالکننده این گزارش، صدای انفجار را بسیار شدید توصیف کرده است.
در یزد نیز شهروندان از شنیده شدن صدای پنج انفجار حدود ساعت یک بامداد خبر دادند. در گزارشی دیگر، زمان شنیده شدن یکی از انفجارها ساعت ۴۸ دقیقه بامداد اعلام شده است.
همچنین گزارشی از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در نزدیکی روستای دوستکو، در غرب جزیره قشم، دریافت شده است. جزئیات این گزارشها هنوز بهطور مستقل تایید نشده و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی در دست نیست.