استانداری هرمزگان با اشاره به احتمال حملات دوباره، از شهروندان خواست تا اطلاع بعدی از تردد غیرضروری در جادهها و محورهای ارتباطی این استان خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی وضعیت و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد [حکومت] ایران یک موشک بالستیک بهسوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده است.
به گفته راوید، این نخستین حمله مستقیم [حکومت] ایران به عربستان سعودی در حدود چهار ماه گذشته است.
تاکنون جزئیاتی درباره پایگاه هدف قرارگرفته، سرنوشت موشک و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد بامداد شنبه صدای انفجار در بخشهایی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان شنیده شده است.
تاکنون منابع رسمی درباره محل احتمالی اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
ایرنا اعلام کرد خبرنگاران این خبرگزاری در حال بررسی میدانی موضوع و پیگیری جزئیات هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد حملات بامداد شنبه به چند نقطه در این استان، سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام استانی گفت آمار و جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای میدانی و جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد.
او افزود نیروهای راهداری در حال بازگشایی مسیرهایی هستند که بر اثر حملات مسدود شدهاند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، سه پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سهراهی میناب بهسمت رودان، پس از دوراهی سرزه، هدف حمله قرار گرفتهاند.
همچنین تونل «شهید میرزایی» در محور بندرعباس به حاجیآباد بر اثر حمله مسدود شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت آن امکانپذیر نیست.
استانداری هرمزگان از مردم خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیرها خودداری کنند. تلاش برای ایجاد کنارگذر و مسیرهای جایگزین ادامه دارد.