روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، در شماره روز شنبه خود با انتشار طرحی، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را به مرگ تهدید کرد.

در روزهای اخیر، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی نیز در اظهارات و مطالب خود، مقام‌های آمریکایی، از جمله رییس‌جمهوری این کشور، را به ترور تهدید کرده‌اند.

دولت آمریکا سال‌هاست جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان معرفی می‌کند.

