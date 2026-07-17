روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، در شماره روز شنبه خود با انتشار طرحی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به مرگ تهدید کرد.
در روزهای اخیر، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز در اظهارات و مطالب خود، مقامهای آمریکایی، از جمله رییسجمهوری این کشور، را به ترور تهدید کردهاند.
دولت آمریکا سالهاست جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان معرفی میکند.
خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و مشاهده نور ناشی از انفجار در بندرعباس خبر داد.
این خبرگزاری همچنین به نقل از گزارشهای محلی نوشت جنگندههایی در ارتفاع پایین بر فراز بندرعباس پرواز کردهاند.
تاکنون منبع انفجار، محل احتمالی اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی مشخص نشده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش هنگام عبور از یک مسیر مینگذاریشده در جنوب تنگه هرمز منفجر شدند و آتش گرفتند.
روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد این نفتکشها «با هدایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاریشده» را داشتند. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره نام و پرچم کشتیها، وضعیت خدمه یا میزان خسارات منتشر نشده است.
نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد تنگه هرمز بهدلیل درگیری با آمریکا «بهشدت ناامن» و بهطور کامل بسته است و تا زمان توقف حملات آمریکا، اجازه صادرات نفت، گاز و کود شیمیایی از این مسیر را نخواهد داد.
سپاه به شناورها هشدار داد برای حفظ جان خدمه و جلوگیری از خسارت مالی، وارد مسیرهای مینگذاریشده نشوند.
منابع مستقل و مقامهای دریایی منطقه تاکنون وقوع این حادثه و جزئیات مطرحشده در اطلاعیه سپاه را تایید نکردهاند.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در یزد و حمله به نقاطی در اطراف اهواز خبر دادند؛ همزمان، گزارشهای اولیه درباره وقوع انفجار در لار و فعالیت پدافند در نجفآباد تکذیب شد.
خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای پنج انفجار در یزد خبر داد. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد نیمهشب صدای پنج انفجار و پرواز جنگندهها در برخی مناطق حاشیهای این شهر شنیده شده است. تسنیم این رویداد را حمله جنگندههای آمریکایی به نقاطی در استان یزد توصیف کرد، اما نوشت محلهای احتمالی اصابت هنوز مشخص نشده است.
در خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اعلام کرد نقاطی در اطراف اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفتهاند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از معاون استانداری خوزستان این حمله را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نداد. دقایقی بعد، خبرگزاری مهر اعلام کرد «انفجار در اهواز تا این لحظه مورد تایید نیست.»
خبرگزاریهای مهر، فارس و ایسنا ابتدا به نقل از منابع و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای یک یا چند انفجار در جنوب لارستان خبر دادند. با این حال، خبرگزاری مهر بعدتر به نقل از منابع محلی، وقوع هرگونه اصابت یا انفجار در شهر لار استان فارس را تکذیب کرد.
یک مقام استانداری اصفهان نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گزارشها درباره فعالیت پدافندی در شهرستان نجفآباد را رد کرد. مقامهای امنیتی از شهروندان خواستهاند اخبار مربوط به این تحولات را از رسانههای رسمی دنبال کنند.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به پلها و زیرساختهای حملونقل ایران، محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکایی و یک مرکز هوش مصنوعی در بحرین را هدف قرار داده است.
سپاه در اطلاعیهای که بامداد شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، تاکید کرد این حملات با مشارکت نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد انجام شده است.
براساس این اطلاعیه، محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفته و ادعا شده که «شمار زیادی از این شناورها آتش گرفتهاند.» سپاه همچنین اعلام کرد «مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین» را با چندین موشک بالستیک و دهها پهپاد «بهطور کامل تخریب» کرده است.
سپاه هشدار داد در صورت ادامه حملات آمریکا به زیرساختهای حملونقل ایران، تاسیسات صنعتی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شرکتهای دارای سهامدار آمریکایی را در کشورهای منطقه هدف قرار خواهد داد. این نهاد همچنین کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا را در حملات واشینگتن شریک دانست.
مقامهای بحرین و آمریکا تاکنون درباره این ادعاها یا میزان خسارات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که برای هفتمین شب پیاپی، دور جدیدی از حملات را از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه در ایران آغاز کرده است.
سنتکام افزود که این حملات با هدف ادامه کاهش توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود.
سنتکام همچنین اعلام کرد که ایالات متحده به اجرای محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران ادامه میدهد. در سه روز نخست این عملیات، چهار کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند، یک کشتی از کار افتاد و یک کشتی دیگر مورد بازرسی قرار گرفت.