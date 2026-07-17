سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش هنگام عبور از یک مسیر مین‌گذاری‌شده در جنوب تنگه هرمز منفجر شدند و آتش گرفتند.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نفتکش‌ها «با هدایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا قصد عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده» را داشتند. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره نام و پرچم کشتی‌ها، وضعیت خدمه یا میزان خسارات منتشر نشده است.

نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد تنگه هرمز به‌دلیل درگیری با آمریکا «به‌شدت ناامن» و به‌طور کامل بسته است و تا زمان توقف حملات آمریکا، اجازه صادرات نفت، گاز و کود شیمیایی از این مسیر را نخواهد داد.

سپاه به شناورها هشدار داد برای حفظ جان خدمه و جلوگیری از خسارت مالی، وارد مسیرهای مین‌گذاری‌شده نشوند.

منابع مستقل و مقام‌های دریایی منطقه تاکنون وقوع این حادثه و جزئیات مطرح‌شده در اطلاعیه سپاه را تایید نکرده‌اند.

