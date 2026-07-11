به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم‌زمان با تبادل حملات این هفته که «تفاهم» برای پایان جنگ را متزلزل کرده است، مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر تهدیدهای لفظی خود را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که در کنار تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای احیای مذاکرات، چشم‌انداز دستیابی به توافق نهایی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بامداد شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور رییس‌جمهوری مستقر آمریکا را عملی کند، ایالات متحده ایران را «به طور کامل نابود خواهد کرد.»

او نوشت: «هزار موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته‌اند و در صورت عملی شدن این تهدید، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله شلیک خواهند شد.»

ساعاتی پس از این پیام، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام مکتوب خود پس از مراسم خاکسپاری پدرش، علی خامنه‌ای، اعلام کرد که «انتقام، خواست ملت ماست و بی‌تردید باید اجرا شود.»

او تاکید کرد: «این موضوع نه به حضور شخص من وابسته است و نه به حضور دیگر مسئولان. چه ما باشیم و چه نباشیم، این امر تحقق خواهد یافت.»

مجتبی خامنه‌ای همچنین تاکید کرد ایران فهرستی از افرادی را که باید هدف قرار گیرند، تهیه کرده است.

مجتبی خامنه‌ای از پیش از آغاز جنگ در انظار عمومی دیده نشده و گزارش‌ها حاکی از آن است که او در حملاتی که به کشته شدن پدرش انجامید، زخمی شده است.

جنگ کنونی از اسفند سال گذشته و با حملات گسترده آمریکا و اسرائیل آغاز شد؛ حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید. اگرچه ترامپ پایان آتش‌بس را اعلام کرده، اما همچنان از باز بودن مسیر گفت‌وگو سخن گفته است.

در همین حال، تلاش‌های میانجی‌گران برای جلوگیری از شکست کامل روند دیپلماتیک ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که هیاتی از قطر روز جمعه به ایران سفر کرده تا «نقش قطر به‌عنوان میانجی» را تقویت کند.

ترامپ در عین حال مذاکرات با [حکومت] ایران را «اتلاف وقت» توصیف کرده، اما گفته است گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

100 %

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، تاکید کرده است که تهران به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم میان طرف‌های درگیر پایبند بوده، اما افزوده است: «پایبندی تنها زمانی ممکن است که متقابل باشد.»

امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، نیز اعلام کرد که تهران همچنان به توافق متعهد است، اما هشدار داد اگر آمریکا به نقض تعهدات خود ادامه دهد، [حکومت] ایران نیز دیگر خود را ملزم به اجرای تعهداتش نخواهد دانست.

یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های باقی‌مانده میان دو طرف، آینده تنگه هرمز است؛ آبراه راهبردی که ایران در جریان جنگ آن را به روی کشتی‌های تجاری بست.

تنگه هرمز مسیر اصلی صادرات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود و بسته شدن آن تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.

تهران بر کنترل عبور و مرور کشتی‌ها اصرار دارد و اعلام کرده قصد دارد از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند. مقام‌های ایرانی همچنین گفته‌اند که دوران آزادی کشتیرانی پیش از جنگ پایان یافته است؛ موضعی که واشینگتن آن را رد کرده و با حقوق بین‌الملل عرفی نیز مغایر دانسته می‌شود.

در همین ارتباط، عباس عراقچی روز شنبه برای گفت‌وگو درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز به عمان سفر کرد. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد او و وزیر خارجه عمان درباره سازوکارهای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها گفت‌وگو کردند.

رسانه‌های رسمی عمان نیز گزارش دادند دو طرف درباره تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تبادل نظر کرده و توافق کردند رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی ادامه یابد.

در همین حال، رسانه‌های اکسیوس و پولیتیکو گزارش داده‌اند که واشینگتن به تهران تا روز شنبه فرصت داده است حملات به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز را متوقف کرده و به‌طور رسمی باز بودن این آبراه را طی بیانیه‌ای اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تبادل حملات این هفته پس از آن آغاز شد که جمهوری اسلامی متهم شد سه کشتی تجاری را که به گفته مقام‌های ایرانی از مسیر مورد تایید تهران منحرف شده بودند، هدف قرار داده است.

قطر، با وجود آنکه خود در جریان جنگ هدف حملات قرار گرفت، همچنان نقش اصلی را در تلاش‌های میانجی‌گرانه ایفا می‌کند. دفتر نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام کرده است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز جمعه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.

شهباز شریف همچنین اعلام کرد که با مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت جمهوری اسلامی، نیز گفت‌وگو کرده و از او خواسته است برای حفظ «صلحی که به سختی به دست آمده» در منطقه تلاش کند.

با وجود این تلاش‌ها، محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌کننده حکومت ایران در گفت‌وگو با آمریکا، موضعی صریح اتخاذ کرد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از او اعلام کرد: «پایان جنگ اولویت کشورهای جهان است، اما همه باید بدانند که این رویارویی هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت.»

