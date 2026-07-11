کارزار نفرتپراکنی منتسب به جمهوری اسلامی بازماندگان حمله هفتم اکتبر را هدف قرار داده است
گزارشی تازه از سازمان «مبارزه با یهودستیزی آنلاین» میگوید هزاران حساب کاربری جعلی منتسب به حکومت ایران، با راهاندازی کارزاری هماهنگ، بازماندگان حمله هفتم اکتبر به جشنواره نُوا را هدف آزار و انکار روایتهای آنان قرار دادهاند؛ ادعاهایی که تیکتاک بخشی از آنها را رد کرده است.
روزنامه تلگراف به نقل از گزارش تازه سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین (FOA) نوشت، هزاران حساب کاربری جعلی و هماهنگ که گفته میشود به حکومت ایران مرتبط هستند، در یک کارزار سازمانیافته، بازماندگان حمله هفتم اکتبر به جشنواره موسیقی نُوا را هدف آزار، تهدید و انتشار اطلاعات نادرست قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، بازماندگان این حمله با «یک کارزار دیجیتال چندلایه و مستمر» روبهرو هستند، در حالی که شبکههای اجتماعی در حذف پستها، ویدیوها و پیامهای توهینآمیز عملکرد موثری نداشتهاند. نویسندگان گزارش میگویند محتوایی که ابتدا توسط رباتهای اینترنتی منتشر میشد، اکنون توسط کاربران واقعی نیز بازنشر و تقویت میشود.
به گفته تهیهکنندگان گزارش، هدف این کارزار هماهنگ، «پاک کردن، تحریف و توجیه» حمله هفتم اکتبر است؛ اقدامی که هم از طریق زیر سوال بردن واقعیتهای این حمله و هم با حمله مستقیم به بازماندگان آن دنبال میشود.
در این گزارش آمده است که در شبکههای اجتماعی مطالبی منتشر شده که در آنها برای بازماندگان آرزوی مرگ شده، روایتهای آنان از حمله انکار شده و با الفاظ نژادپرستانه، جنسیتزده و توهینآمیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
به نوشته تلگراف، این کارزار از انکار کامل حمله و ادعای صحنهسازی بودن آن با استفاده از «بازیگران بحران» و خون مصنوعی، تا انتشار مطالبی که ارتش اسرائیل را مسئول این رویداد معرفی میکنند، طیف گستردهای از روایتها را در بر میگیرد.
گزارش این سازمان همچنین شبکه اجتماعی ایکس را «کانون» انتشار ادعاهای مربوط به عملیات پرچم دروغین و نظریههای توطئه توصیف کرده و نوشته است که تیکتاک نیز مملو از مطالب آزاردهنده علیه بازماندگان، میمهای یهودستیزانه و ویدیوهایی است که با استفاده از روندهای پرمخاطب، پیامهای نفرتپراکن یا تمسخر رنج غیرنظامیان را افزایش میدهند.
در این گزارش آمده است که بسیاری از بازماندگان، از جمله شماری از افرادی که در غزه گروگان بودند، به طور مستقیم هدف این حملات قرار گرفتهاند.
یکی از نمونههای مورد اشاره، «نوآ آرگامانی» است؛ زنی که ویدیوی ربوده شدن او همراه با شریک زندگیاش «آویناتان اور» در هفتم اکتبر بازتاب گستردهای در جهان داشت. این دو در غزه جدا از یکدیگر نگهداری میشدند و از سرنوشت هم اطلاعی نداشتند. آرگامانی پس از ۲۴۵ روز در عملیات ارتش اسرائیل آزاد شد، در حالی که آویناتان اور پس از دو سال اسارت، در آخرین توافق تبادل گروگانها آزاد شد.
با وجود تجربه اسارت، به گفته نویسندگان گزارش، آرگامانی در فضای مجازی با برچسبهایی مانند «تروریست» و «فاحشه» هدف حملات گسترده قرار گرفته است.
این گزارش همچنین میگوید انکار خشونتهای جنسی انجامشده در جریان حمله هفتم اکتبر نیز به طور گسترده در شبکههای اجتماعی رواج یافته است.
از دیگر افرادی که نامشان در گزارش آمده، «رومی گونن» است که از جشنواره نُوا ربوده شد. او پس از آزادی درباره آزارهایی که در دوران اسارت متحمل شده بود سخن گفت، اما از آن زمان هدف حملات گسترده آنلاین قرار گرفته است.
تلگراف همچنین بخشهایی از گفتوگوی «عمری ساسی»، یکی از برگزارکنندگان جشنواره نُوا، را منتشر کرده است. او که در این حمله دوستان و اعضای خانواده خود را از دست داده، از آن زمان تاکنون هر هفته تحت درمان روانشناس قرار دارد.
ساسی با یادآوری روز حمله گفت مهاجمان افرادی را که حاضر به رفتن به غزه نبودند، در محل میکشتند و سپس خودروهای متوقفشده را به آتش میکشیدند. او همچنین گفت شاهد شلیک آرپیجی و پرتاب نارنجک به خودروهای حامل غیرنظامیان و تیراندازی با سلاحهای خودکار به سوی افرادی بوده که در حال فرار بودند.
او افزود حجم انکار واقعیتها و آزارهای مجازی پس از این حمله، آسیبهای روانی او را تشدید کرده است. به گفته ساسی، او در واکنش به این وضعیت نمایشگاهی درباره جشنواره نُوا در لندن برپا کرده و از کسانی که این حمله را ساختگی میدانند دعوت کرده است از این نمایشگاه بازدید کنند.
نویسندگان گزارش میگویند حتی محتوایی که آشکارا قوانین شبکههای اجتماعی را نقض میکند، از جمله فراخوانهای صریح به خشونت، در بسیاری از موارد پس از گزارش کاربران نیز حذف نمیشود.
در این گزارش از شرکتهای شبکههای اجتماعی خواسته شده است با سرعت بیشتری با چنین محتواهایی برخورد کنند و دولتها نیز این پلتفرمها را نسبت به عملکردشان پاسخگو کنند.
گزارش تاکید میکند که «بازماندگان دو بار قربانی میشوند»؛ یک بار در جریان حمله هفتم اکتبر و بار دیگر در کارزارهای مستمر آزار و نفرت در فضای مجازی که آسیبهای روانی آنان را تشدید میکند.
تومر آلدوبی، بنیانگذار و مدیرعامل سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین، به تلگراف گفت که از هفتم اکتبر تاکنون «یهودستیزی و نفرت افراطی علیه یهودیان، صهیونیستها و اسرائیلیها با سرعتی سرسامآور در سراسر جهان گسترش یافته است» و تاکید کرد که «نباید در برابر این روند سکوت کرد.»
به نوشته تلگراف، تنها شبکه اجتماعی که به یافتههای این گزارش پاسخ داد، تیکتاک بود. این شرکت اعلام کرد قوانین سختگیرانهای علیه یهودستیزی و نفرتپراکنی دارد و اجازه انتشار چنین محتواهایی را نمیدهد.
تیکتاک همچنین اعلام کرد عملیات نفوذ پنهانی با هدف گمراه کردن و دستکاری افکار عمومی در این پلتفرم ممنوع است و این شرکت با استفاده از فناوریهای پیشرفته و تیمهای تخصصی، چنین فعالیتهایی را شناسایی و حذف میکند.
سیل و رانش زمین ناشی از چند روز بارانهای سیلآسای موسمی، دستکم ۴۴ نفر را در جنوب شرقی بنگلادش کشته و بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده است.
وزارت مدیریت بحران بنگلادش شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که سیل در هفت منطقه چاتوگرام، کاکسبازار، بندربان، رانگاماتی، خاگراچاری، مولویبازار و حبیگنج، زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار ساخته است.
بسیاری از ساکنان، به دلیل زیر آب رفتن خانههایشان، چند روز است که قادر به آشپزی نبودهاند و برخی دیگر نیز پس از آنکه لایههای ضخیم گلولای آشپزخانهها و فضاهای زندگیشان را پوشاند، با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند.
هزاران خانواده به مواد غذایی خشک، برنج تختشده، برنج پفکرده یا بیسکویتهایی که نیازی به پختوپز ندارند و کمکهای اضطراری متکی هستند. با این حال، جادههای شستهشده و پلهای آسیبدیده، دسترسی امدادگران به برخی از مناطقی را که بیشترین آسیب را دیدهاند، دشوار کرده است.
نیروهای ارتش و نیروی دریایی با قایق، غذا، آب آشامیدنی، دارو و دیگر اقلام ضروری را به جوامع دورافتاده میرسانند.
اقبال حسین، وزیر مدیریت بحران و امدادرسانی، هنگام بازدید از مناطق آسیبدیده در چاتوگرام گفت: «دولت هر کاری که ممکن است برای حمایت از قربانیان سیل انجام میدهد. کمکهای امدادی، آب آشامیدنی سالم و تجهیزات پزشکی در حال توزیع است و از افرادی که خانههایشان زیر آب رفته میخواهیم به نزدیکترین پناهگاه منتقل شوند.»
بارانهای شدید همچنین اوایل این هفته باعث رانش زمین در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در کاکسبازار شد که در نتیجه آن ۱۶ پناهجو، از جمله زنان و کودکان، جان باختند. بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا در این اردوگاهها زندگی میکنند؛ جایی که سرپناههای موقت ساختهشده روی دامنههای شیبدار و جنگلزداییشده، بهویژه در فصل بارانهای موسمی، بسیار آسیبپذیر هستند.
بنگلادش یکی از کشورهای جهان است که بیش از همه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و بارانهای فصلی موسمی بهطور منظم موجب سیل، فرسایش رودخانهای و رانش زمین میشوند. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی بارشهای شدید را مکررتر و شدیدتر میکند و ابعاد و شدت چنین فجایعی را افزایش میدهد.
در حالی که طوفان «باوی» پس از درهم کوبیدن زنجیره جزایر جنوبی ساکیشیما در ژاپن با بارانهای شدید و بادهای سهمگین و عبور از نزدیکی شمال تایوان، به سوی شهر بزرگ ونژو در شرق چین پیش میرود، چین شنبه ۲۰ تیر بیش از ۱.۸ میلیون نفر را از این منطقه تخلیه کرد.
با وجود اینکه طوفان باوی در مسیر شمالغربی خود بر فراز آبهای خنکتر همچنان در حال کاهش سرعت و تضعیف است، بهدلیل حجم عظیم رطوبتی که در نوارهای بارانزای خود دارد، همچنان خطری جدی محسوب میشود؛ گستره این نوارها از یک سر تا سر دیگر تقریبا به اندازه مساحت فرانسه است.
بر اساس اعلام مرکز ملی هواشناسی، باوی تا ساعت ۰۸:۰۸ به وقت گرینویچ، دارای حداکثر سرعت پایدار باد ۱۴۴ کیلومتر در ساعت، معادل طوفان رده یک در مقیاس باد طوفان سافیر-سیمپسون، بود و در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۴ مایلی) جنوب شرقی ونلینگ در استان شرقی ژجیانگ قرار داشت.
پیشبینی میشود باوی اوایل روز یکشنبه در حوالی ونژو، شهری با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت، به خشکی برسد.
رسانههای دولتی اعلام کردند بیش از ۱.۷ میلیون نفر در سراسر استان ژجیانگ، که ونژو در آن قرار دارد، و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان همجوار فوجیان تخلیه شدهاند.
در حالی که ژاپن و تایوان تاکنون هیچ مورد مرگی بر اثر این طوفان گزارش نکردهاند، در فیلیپین ۱۷ نفر در اثر بارانهای شدید ناشی از تشدید بادهای موسمی جنوبغربی، که تأثیر باوی آن را وخیمتر کرده بود، جان باختند.
اداره آتشنشانی تایوان اعلام کرد ۸۷ نفر زخمی شدهاند که بیشتر این موارد شامل سقوط از موتورسیکلت یا دوچرخه و همچنین زمین خوردن افراد یا برخورد اشیا با آنها بوده است.
تایوان از بدترین پیامدهای باوی در امان ماند
در تایوان، دولت بیش از ۱۴ هزار نفر را عمدتا از مناطق کوهستانی تخلیه کرد، در حالی که این جزیره در آستانه نزدیک شدن باوی از سمت شمال، عملا تعطیل شد.
اگرچه باوی در تایوان به خشکی نرسید، دولت با توجه به پیشبینی بارش نزدیک به یک متر در برخی مناطق، برای جلوگیری از تلفات جانی اقدامات احتیاطی انجام داد.
بیشتر افراد تخلیهشده در مناطق شمالی و شرقی بودند و ۹۲۰ پرواز بینالمللی لغو شد؛ اقدامی که عملا فرودگاه بینالمللی اصلی تایوان در تائویوان، در خارج از پایتخت، تایپه، را تعطیل کرد. همچنین همه ۲۸۲ پرواز داخلی لغو شدند.
تقریبا همه شهرها و شهرستانهای سراسر تایوان روز شنبه را تعطیل اعلام کردند و هر اداره و مدرسهای را که ممکن بود در تعطیلات آخر هفته باز باشد، تعطیل کردند؛ هرچند در تایپه برخی رستورانها و فروشگاههای شبانهروزی همچنان باز ماندند.
تعداد جانباختگان دو زمینلرزه شدید ونزوئلا از چهار هزار نفر فراتر رفته است؛ در حالی که هزاران نفر همچنان مفقودند و نهادهای بهداشتی هشدار میدهند بحران انسانی از مرحله امداد و نجات به دوره بازسازی بلندمدت وارد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از ونزوئلا، مقامات شنبه ۲۰ تیر اعلام کردند دستکم چهار هزار و ۱۱۸ نفر در این فاجعه جان باختهاند و بیمارستانها، پناهگاههای موقت و گروههای امدادی، همچنان با نیازهای فزاینده پزشکی و اجتماعی روبهرو هستند.
آمارهای دولتی منتشرشده نشان میدهند از زمان وقوع زمینلرزهها در عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی، دستکم ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار و ۹۰۷ نفر آواره شدهاند.
دو زمینلرزه قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، با فاصله تنها ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ دادند و بخشهای وسیعی از ایالت ساحلی لا گوایرا را ویران کردند. زمینلرزه دوم، شدیدترین زلزله ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن بود.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، آمار بهروز قربانیان را در تلگرام اعلام کرد.
مقامها گفتند هزاران نفر همچنان مفقودند و خانوادهها، با وجود پایان عملیات رسمی نجات، به جستوجو در میان ساختمانهای فروریخته ادامه میدهند.
در مناطق بهشدت آسیبدیده، بستگان قربانیان همچنان با دست آوارها را کنار میزنند، به این امید که اجساد اعضای مفقود خانواده خود را پیدا و دفن کنند.
تیمهای بینالمللی نجات نیز تمرکز خود را از تلاش برای یافتن بازماندگان به پشتیبانی از عملیات بازسازی و کمک به مقامهای محلی برای جمعآوری سازههای ناپایدار تغییر دادهاند.
۱۹ تیر زمینلرزهای به بزرگی سه، مرکز کاراکاس را لرزاند و باعث تخلیه احتیاطی چند ساختمان و نگرانی ساکنانی شد که پیشتر از فاجعه دو زلزله آسیب دیدهاند.
خسارت قابل توجهی در پی این لرزش تازه گزارش نشده است.
ابعاد بازسازی همچنان بسیار گسترده است. محلههای مسکونی کاملی در لا گوایرا بهشدت ویران شدهاند و جادهها، ساختمانهای عمومی، زیرساختهای خدماتی و مراکز درمانی، به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارند.
دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا، خسارت مستقیم واردشده به خانهها و زیرساختها را بر اساس ارزیابیهای این سازمان، حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل خواستار تامین نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای حمایت از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد نیازمند کمکهای بشردوستانه شده است.
همزمان با ادامه امدادرسانی، نهادهای امدادی، بیمارستانهای صحرایی، درمانگاههای سیار و آشپزخانههای عمومی در مناطق آسیبدیده ایجاد کردهاند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، برای تامین هزینه بازسازی، خواستار دسترسی به داراییهای دولتی این کشور شده است که در خارج مسدود شدهاند.
او این هفته گفت خواستار آزادسازی حدود ۳۰ تن طلای ونزوئلا شده که به دلیل تحریمها در بریتانیا نگهداری میشود.
دولت ونزوئلا از عملکرد خود در برابر این فاجعه دفاع میکند.
رودریگز این موضع را که بحران موجود نشاندهنده ناکارآمدی نهادهای دولتی است رد کرده و وعده داده است اقدامات بازسازی بدون بروز ناآرامی اجتماعی ادامه یابد.
با این حال، برخی ساکنان از آنچه واکنش کند دولت پیش از رسیدن کمکهای بینالمللی توصیف کردهاند، انتقاد میکنند.
مقامهای بهداشتی اکنون بر خطرهایی تمرکز دارند که در پناهگاههای موقت در حال ظهورند. مکانهایی که هزاران آواره همچنان در آنها زندگی میکنند.
سازمان بهداشت پانآمریکن اوایل این هفته هشدار داد ازدحام جمعیت، اختلال در خدمات درمانی و دسترسی محدود به آب پاک، احتمال شیوع بیماریها را افزایش داده است.
این نهاد منطقهای اعلام کرد در همکاری با وزارت بهداشت ونزوئلا در حال تقویت برنامههای واکسیناسیون و نظارت بر بیماریهای تنفسی و گوارشی در پناهگاههای اضطراری است.
تیمهای پزشکی فعال در کاتیا لا مار، از افزایش موارد اسهال و عفونتهای پوستی و همچنین رشد تقاضا برای درمان بیماریهای مزمن، از جمله دیابت و فشار خون بالا، خبر دادهاند.
کارکنان بهداشتی میگویند بسیاری از آوارگان پس از آسیب دیدن خانهها و درمانگاههای محلی، دسترسی منظم خود را به دارو از دست دادهاند.
پیش از وقوع زمینلرزهها، چند سازمان امدادی با محدودیتهای دولتی یا اتهام فعالیت سیاسی روبهرو بودند. گروههای امدادی بینالمللی اکنون میگویند با ادامه عملیات اضطراری، هماهنگی نزدیکتری با نهادهای دولتی برقرار شده است.
این فاجعه فشار بیشتری بر خدمات عمومی ونزوئلا وارد کرده است؛ خدماتی که سالهاست با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
نهادهای بشردوستانه میگویند با عبور از مرحله امدادرسانی اضطراری و آغاز بازسازی، حمایت پایدار بینالمللی برای احیای نظام درمانی و ساخت دوباره خانهها و زیرساختهای عمومی، ضروری خواهد بود.
روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد ساز و کاری بهمنظور دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۲۰ تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح، ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند.
دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا، برای ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار این منطقه، حکم بازداشت صادر شده و تاکنون ۲۷ نفر بازداشت شدهاند.
منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشتها و تشکیل پروندههای قضایی که در ماههای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است، برآمده از انگیزههای سیاسی است.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در حالی که سمت شهردار را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فساد در مناقصهها
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی، پیش از انتخابات آینده میدانند.
در بیانیه دادستانی آنکارا گفته شده است تحقیقات منجر به صدور حکم بازداشت برای ۳۵ نفر، با هماهنگی دادستانی کل و از سوی اداره مبارزه با جرایم مالی پلیس این شهر انجام شده است.
در این بیانیه آمده است: «برای مجموع ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه، عضویت در سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، پرداخت رشوه و دستکاری در مناقصهها، حکم بازداشت صادر شده است.»
بر اساس این بیانیه، دستور بازرسی از محل اقامت این افراد و توقیف اموال و مدارک آنان صادر شده است.
بازداشتها در آنکارا در حالی انجام شده است که این شهر ۱۶ و ۱۷ تیر میزبان سران کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.
ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروانهای دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجرههای هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه.