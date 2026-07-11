مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شنبه ۲۰ تیر در پیامی به مناسبت دفن علی خامنهای، نوشت انتقام او خواست ملت است و «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او گفت: «عهد میبندیم که انتقام خون را از قاتلان جنایتکار و بیآبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد.»
مجتبی خامنهای همچنین گفت: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.»
او در ادامه افزود: «ما باشیم یا نباشیم، این امر محقق خواهد شد و بهزودی آزادگانی در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد.»
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، هدف قرار گرفتن پل ریلی آققلا و مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی به سمت چین و روسیه را ضربهای مهم به توان لجستیکی و نظامی تهران توصیف کرد.
او گفت واکنش تند رسانههای نزدیک به حکومت، از جمله پیشنهاد حمله به پلها، پالایشگاهها و زیرساختهای کشورهای منطقه، ناشی از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای تنفسی جمهوری اسلامی پس از محدود شدن بنادر جنوبی است.
خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارش داد تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.
این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که واشینگتن از مواضع خود عقبنشینی نکند، وارد هیچ مذاکرهای نخواهد شد.
به گفته این منبع، شاخص این عقبنشینی اجرای تفاهمهای مورد توافق است؛ از جمله تشکیل کارگروه ویژه لبنان با هدف پایان دادن به جنگ و عقبنشینی، حلوفصل موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت روند صادرات و جریان نفت به وضعیت عادی.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که دشمن تلاش میکند خشم مردم را از آمریکا و اسرائیل منحرف و متوجه مسئولان جمهوری اسلامی کند و افزود ایجاد شکاف میان مردم و مقامهای حکومتی، بخشی از «جنگ شناختی» است.
فارس با اشاره به انتقادها از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نوشت این دو، با وجود اختلافنظرهای سیاسی، «در صف نخست دفاع از منافع ملی» قرار دارند و نباید جای «رزمنده و دشمن» را اشتباه گرفت.
این خبرگزاری همچنین با اشاره به علی لاریجانی، نوشت تجربه برخورد با او نشان داد که «فضای هیجانی» میتواند به قضاوتهای نادرست منجر شود و نقد مسئولان نباید به تضعیف «جبهه خودی» بینجامد.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم در استان اصفهان، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت سلامتیاش بیاطلاع هستند و پیگیریهایشان به نتیجه نرسیده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سوم اردیبهشت با یورش به منزل آقایاری او را بازداشت و تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربینهای مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی» بازداشت شده و بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته خانواده او، مراجعات به دادگستری و نهادهای قضایی تاکنون بینتیجه بوده و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم اصفهان، همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او در دست نیست و پیگیریهای خانوادهاش بینتیجه مانده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه روز ۳ اردیبهشتماه با یورش به منزل این شهروند، او را بازداشت کردند. بنا بر این گزارش، ماموران در جریان تفتیش منزل، تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربینهای مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط و با خود بردهاند.
بنا بر این گزارش، بازداشت خانم آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی» انجام شده است. او خانهدار بوده و در کنار همسرش در یک سوپرمارکت فعالیت میکرده و مادر یک دختر ۱۵ ساله است.
بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد و خانوادهاش از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او اطلاعی ندارند. پیگیریهای خانواده از دادگستری و نهادهای قضایی نیز تاکنون نتیجهای نداشته و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.