علی شیرازی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، هدف قرار گرفتن پل ریلی آق‌قلا و مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی به سمت چین و روسیه را ضربه‌ای مهم به توان لجستیکی و نظامی تهران توصیف کرد.

او گفت واکنش تند رسانه‌های نزدیک به حکومت، از جمله پیشنهاد حمله به پل‌ها، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای منطقه، ناشی از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای تنفسی جمهوری اسلامی پس از محدود شدن بنادر جنوبی است.