امینی سه‌شنبه ۹ تیر، در حاشیه نشست بررسی تنش آبی بخش قمصر و جوشقان، گفت با وجود بهبود بارندگی در برخی مناطق، استان‌های تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد همچنان با تنش آبی روبه‌رو هستند.

او با اشاره به شش سال خشکسالی متوالی گفت در سال آبی ۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی در بخش‌هایی از کشور همچنان ادامه دارد.

اعلام تنش آبی در ۵۸ شهر ایران در حالی است که فرسودگی شبکه‌های آب‌رسانی، افت منابع آب زیرزمینی، کاهش بارندگی، افزایش مصرف و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، بحران آب را در بسیاری از استان‌های کشور تشدید کرده است.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روزهای گذشته نیز از ادامه قطعی‌های طولانی‌مدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد .

یکی از مخاطبان از ملایر گزارش داد ساکنان این شهر از ابتدای خرداد به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر نیز با تاخیر انجام می‌شود.

هم‌زمان، گزارش‌های منتشرشده از استان خراسان جنوبی نشان می‌دهد این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی، با تشدید تنش آبی روبه‌رو است.

بر اساس آمارهای رسمی، در سه دهه گذشته حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی این استان ثبت شده و اکنون ۹ شهر و ۲۷ مجتمع آبرسانی آن با تنش آبی مواجه هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، طبس، خوسف، شوسف، اسدیه، سرایان و سربیشه در فهرست مناطق دارای تنش آبی قرار دارند و وضعیت بیرجند، نهبندان، خوسف و اسدیه حادتر گزارش شده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن آب شهر بیرجند پر است و در برخی روستاهای استان نیز به دلیل کاهش منابع و افزایش مصرف، قطعی موقت آب گزارش می‌شود.

روزنامه «پیام‌ما» نیز گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن بار دیگر گل‌آلود و مکدر شده است و بسیاری از شهروندان برای تامین آب ناچارند آب پاک و قابل شُرب را از تانکرها خریداری کنند.

به نوشته این روزنامه، طرح آب‌رسانی که در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی با هدف رفع این مشکل افتتاح شده بود، نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و برخی روستاییان همچنان آب مورد نیاز خود را از کانال‌های آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون تامین می‌کنند.

این گزارش همچنین از قطعی موقت آب و بوی نامطبوع آب لوله‌کشی در برخی مناطق اهواز خبر داده است.

بحران آب در روزهای اخیر در استان سمنان نیز به اعتراض‌های مردمی کشیده شد؛ هشتم تیر، کشاورزان، دامداران و شهروندان گرمسار و آرادان با تجمع در ابتدای جاده بنه‌کوه، خواستار اجرای قانون، صیانت از حقابه حبله‌رود و تسریع در رسیدگی به مطالبات آبی منطقه شدند.

این تجمع، دومین اعتراض آنان در کمتر از دو هفته بود. اعتراض نخست ۲۷ خرداد برگزار شد و به گفته معترضان، وعده‌های مطرح‌شده پس از آن به نتیجه نرسید.

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد بحران آب در ایران از سطح هشدارهای رسمی فراتر رفته و در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.

۴۷ سال پس از وعده‌های روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره «آب و برق مجانی»، بسیاری از شهروندان اکنون با قبض‌های سنگین، قطعی‌های مکرر آب و برق و کمبود آب شرب روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که در نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۵، فاصله میان وعده‌های ابتدای انقلاب و واقعیت زندگی روزمره مردم را پررنگ‌تر کرده است.