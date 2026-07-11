سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیم‌پست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمی‌توان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه‌کننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانه‌ای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.

به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کرده‌اند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بوده‌اند.

این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرت‌های بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آن‌ها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفته‌اند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته می‌شود خویشتن‌داری کنند.

کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز می‌توانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.

به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، به‌تنهایی امنیت کشورها را تضمین نمی‌کند و مانع هدف قرار گرفتن آن‌ها در زمان بحران نمی‌شود.

او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکت‌های بین‌المللی و قدرت اقتصادی می‌تواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در معادلات امنیتی منطقه است.

در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینه‌های اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینه‌های بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساخت‌ها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل می‌کند.

او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانی‌مدت به تضمین‌کنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاست‌های این کشورها نیست، بلکه طی دهه‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیت‌های واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، به‌ویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبه‌رو خواهد بود که هزینه‌های امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار می‌گیرد.

