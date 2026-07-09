اردن در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی آژیر هشدار را فعال کرد
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن اعلام کرد آژیرهای هشدار در پی ورود موشکهای شلیکشده از جمهوری اسلامی به حریم هوایی این کشور به صدا درآمد و این موشکها رهگیری شدند.
او گفت نیروهای مسلح اردن با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه این کشور آماده هستند و همه توان خود را برای حفظ امنیت کشور و سلامت شهروندان به کار گرفتهاند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن همچنین گفت نهادهای مسئول دستورالعملها و اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان و ساکنان قرار خواهند داد و از آنها خواست به این دستورالعملها پایبند باشند و از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.