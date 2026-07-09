وزارت کشور سوریه: یک فرمانده ارشد و چند عضو داعش بازداشت شدند
وزارت کشور سوریه اعلام کرد در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات عمومی، چند هسته داعش در جنوب این کشور متلاشی و «فراس الداغر»، از رهبران ارشد این گروه، بازداشت شده است.
به گفته این وزارتخانه، او و همدستانش به ترور، سرقت و تامین مالی داعش از طریق فروش طلای سرقتی اعتراف کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با ارسال نامهای به احمد الشرع، همتای سوری خود، اعلام کرد قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
ترامپ در این نامه که نسخهای از آن به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، نوشت: «قول داده بودم همه موانعی را که بر سر راه بازسازی کشور شما قرار دارد، برطرف کنم و بهزودی، سرانجام قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.»
او افزود شرکتهای آمریکایی آماده سرمایهگذاری در سوریه هستند و میتوانند در بازسازی و آبادانی این کشور نقش ایفا کنند.
ترامپ و الشرع ۱۷ تیر در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کردند.
رییسجمهوری آمریکا در این دیدار از اقدامات الشرع علیه گروه داعش تمجید کرد و گفت: «همه به او احترام میگذارند، از جمله خود من.»
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف، از جمله داعش، در بخشهایی از این کشور نفوذ یافتند.
داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحلهای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.
دوره ۴۵ روزه بررسی کنگره
رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نامه ترامپ درباره حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، پس از دیدار اخیر رهبران دو کشور در آنکارا، به رییسجمهوری سوریه تحویل داده شد.
ترامپ همچنین اعلام کرد کنگره آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید این تصمیم را در یک دوره ۴۵ روزه مورد بررسی قرار دهد و پس از طی شدن این روند، خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اجرایی خواهد شد.
قرار گرفتن در فهرست آمریکا از کشورهای حامی تروریسم، محدودیتهایی از جمله در زمینه دریافت کمکهای خارجی ایالات متحده، صادرات تجهیزات دفاعی و برخی مبادلات مالی را به دنبال دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد چین تنها چند ساعت پیش از آزمایش اخیر یک موشک بالستیک، واشینگتن را از این اقدام مطلع کرد و اطلاعات ارائهشده از سوی پکن «ناکافی» بود.
این مقام که نامش فاش نشده، به رویترز گفت اطلاعرسانی چین فاقد جزییات لازم و بهمراتب پایینتر از استانداردهای مورد انتظار کشورهای عضو «گروه پنج» بود.
«گروه پنج» شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) مصوب ۱۹۶۸، بهعنوان قدرتهای هستهای به رسمیت شناخته میشوند.
این مقام آمریکایی افزود آزمایش موشکی چین در حالی انجام گرفت که پکن با سرعت در حال گسترش زرادخانه هستهای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد؛ روندی که به گفته او، نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است.
رسانههای دولتی چین گزارش دادند ارتش این کشور ۱۵ تیر یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی هستهای به سوی اقیانوس آرام شلیک کرد.
این اقدام با انتقاد آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان روبهرو شد.
مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه، شلیک موشکهای دارای قابلیت حمل کلاهک هستهای بدون مشارکت در سازوکارهای قاعدهمند دیپلماتیک برای اطلاعرسانی از پیش را «اقدامی غیرمسئولانه» توصیف کرد
او از پکن خواست در «گفتوگوهای معنادار درباره ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات» مشارکت کند.
او تاکید کرد واشینگتن همچنان به «تعهدات دفاعی» خود در قبال متحدان و شرکایش پایبند خواهد بود.
رویترز اظهارات این مقام آمریکایی را نشاندهنده نگرانی فزاینده این کشور از آزمایش موشکی اخیر چین دانست.
پکن واشینگتن را به «سلطهطلبی» متهم کرد
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ۱۸ تیر در نشستی خبری، انتقادهای ایالات متحده از این آزمایش را نمونهای از «استانداردهای دوگانه و سلطهطلبی» واشینگتن خواند.
او گفت: «آمریکا تنها کشور جهان است که واقعا از سلاح هستهای استفاده کرده است... این کشور هر سال اقدام به پرتاب موشکهای راهبردی از زیردریاییهای هستهای میکند، اما درباره آزمایشهای موشکی عادی چین اظهارات غیرمسئولانه مطرح میکند و انگشت اتهام را به سوی پکن میگیرد.»
مائو از واشینگتن خواست توسعه توان دفاعی و نظامی پکن را با نگاهی «عینی و منطقی» ارزیابی کند.
خبرگزاری دولتی شینهوا نیز آزمایش اخیر را بخشی از «برنامه معمول» سالانه آموزشهای نظامی توصیف کرد و نوشت این اقدام هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته بود.
گروه فروشگاههای زنجیرهای فنلاندی «کی گروپ» به شکلی غیرمنتظره در مراسم تشییع علی خامنهای جای گرفت. ویدیوهایی از عراق منتشر شده است که نشان میدهند تابوت دیکتاتور کشتهشده ایران از یک کامیون یخچالدار با نشان تجاری این شرکت تخلیه شده است.
در تصاویری که در کربلا ضبط و از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده، جمعیتی انبوه اطراف یک کامیون یخچالدار با لوگوهای نارنجی و سفید دیده میشود که شباهت زیادی به نشان تجاری «کی گروپ»، بخشی از شرکت خردهفروشی فنلاندی «کسکو»، دارد.
در ادامه این تصاویر، مردانی با لباس تیره، تابوتی را از بخش یخچالدار کامیون بیرون میآورند و آن را بر فراز جمعیت حمل میکنند.
این تصاویر به سرعت در فنلاند مورد توجه قرار گرفت. روزنامه «ایلتا-سانومات» این صحنه را «باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت فنلاندیها احتمالا با دیدن چیزی که شبیه نشان فروشگاههای «کی مارکت» در میانه مراسم تشییع خامنهای بود، «چشمهایشان را مالیدهاند [تا مطمئن شوند درست میبینند]».
روزنامه «هلسینگین سانومات»، بزرگترین روزنامه فنلاند، نیز این موضوع را پوشش داد.
واکنش شرکت کسکو
شبکه «یله»، این خبر را با عنوان «آیا تابوت خامنهای از یک خودروی کی گروپ در عراق خارج شد؟» منتشر کرد و نوشت ویدیوی رویترز یک کامیون حمل مواد سردخانهای با رنگ نارنجی و حروف تکرارشونده «K» را نشان میدهد که ظاهرا به لوگوی «کی گروپ» شباهت دارد.
شرکت کسکو به «یله» اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره این کامیون ندارد و تنها پس از انتشار تصاویر از این موضوع باخبر شده است.
این شرکت گفت حملونقل کالاهایش با خودروهای متعلق به شرکتهای همکار انجام میشود و کسکو ناوگان اختصاصی ندارد.
به گفته این شرکت، یکی از احتمالها این است که یکی از شرکتهای حملونقل همکار، خودرویی را بدون حذف نشانهای «کی گروپ»، به شخص یا شرکت دیگری فروخته باشد.
کسکو در ایمیلی به «یله» نوشت: «ممکن است یکی از شرکای حملونقل ما هنگام فروش تجهیزات، برچسبهای مربوط به ما را از روی آنها حذف نکرده باشد.»
این شرکت افزود به شرکتهای حملونقل یادآوری خواهد کرد که این برچسبها باید پیش از فروش خودروها، حذف شوند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که کسکو یا «کی مارکت» نقشی در مراسم تشییع خامنهای داشته باشند یا مالک یا بهرهبردار این کامیون بوده باشند.
آنچه باعث شد این تصاویر جلب توجه کنند، تضاد میان عناصر آن بود: یکی از نمادینترین مراسم تشییع جمهوری اسلامی، نگهداری یک تابوت در شرایط سرد پس از ماهها تاخیر در خاکسپاری، خودرویی با نشان تجاری یک فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی فنلاندی برای حمل تابوت در کربلا.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را رد کرد و گفت اسرائیل در این زمینه از کسی «اجازه نخواهد گرفت».
در این بیانیه که پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است: «ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچگونه مجوزی نیاز نداریم.»
کاتز حزبالله را «گروه تروریستی جهادی» خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بهدنبال نابودی اسرائیل است.
او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی، بهویژه ساکنان مناطق شمالی، در برابر تهدیدات حزبالله «حق و وظیفه» اسرائیل است.
۱۷ تیر، ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در آنکارا اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتوگو کرده و به باور او، اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
ترامپ اضافه کرد: «فکر میکنم آنها [از لبنان] خارج خواهند شد. فکر میکنم خودشان هم میخواهند این کار را انجام دهند. روابطشان با لبنان در حال بهبود است و در حال امضای توافقهایی با لبنان هستند.»
خروج ارتش اسرائیل منوط به خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان است
وزیر دفاع اسرائیل در ادامه بیانیه خود تاکید کرد نیروهای این کشور تا زمان خلع سلاح حزبالله «در سراسر لبنان» و رفع تهدیدات علیه ساکنان شمال اسرائیل، در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند.
کاتز افزود ارتش اسرائیل «هر زمان که لازم باشد»، از منطقه حائل برای مقابله با تهدیدات حزبالله اقدام خواهد کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان خواهان آن است که حزبالله نیز در توافق آتشبس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبهرو شده است.
یک منبع ارشد امنیتی گفت: «با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد میآورد، رییسجمهوری لبنان عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهمنامه با اسرائیل پافشاری میکند.»
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
عفو بینالملل اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی در لبنان متهم کرد
سازمان عفو بینالملل ۱۸ تیر در گزارشی اسرائیل را متهم کرد در جریان کارزار نظامی خود علیه حزبالله، تمام اعضای چندین خانواده را هدف قرار داده و کشته است.
این سازمان در گزارش خود، سه حمله به خانههای مسکونی غیرنظامیان بین ۱۵ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد در این حملات، ۲۴ غیرنظامی، از جمله ۱۲ کودک، کشته شدند.
در این گزارش آمده است شواهد نشان میدهند «نیروهای اسرائیلی در هر یک از این حملات هوایی، قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض کردهاند؛ از جمله با تفکیک قائل نشدن میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، انجام حملات علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، یا کوتاهی در اتخاذ همه تدابیر عملی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان».
عفو بینالملل خواستار تحقیق درباره این حملات بهعنوان «جنایت جنگی» شد.
حزبالله دو روز پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو «یگان ویژه رضوان»، را از پا درآورده است.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، خبر داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با مشکلات سلامتی دستوپنجه نرم میکند.
فلین پنجشنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بینالمللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.
اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
فلین پیشتر در حوزههای اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.
فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجالهای مربوط به تماسهایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کنارهگیری کرد.
مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هستهای
فلین در ادامه سخنان خود، به بحثهای مطرحشده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هستهای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید میخواستم از توانمندی هستهای برخوردار باشم.»
او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هستهای قدرتمند ایالات متحده است.»
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنیسازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تشدید تنشها میان کشورهای منطقه بینجامد.
روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هستهای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هستهای بومی کره جنوبی میتواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنشها در منطقه منجر شود.
فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هستهای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.
۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا
در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبهجزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.
او افزود در هفت دهه پس از شکلگیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبهجزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینهساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.
لیم تاکید کرد اعتماد مهمترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرفها باید با گفتوگوی صادقانه مسائل را حلوفصل کنند.