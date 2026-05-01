پژوهشگر آمریکایی: کره شمالی چهار دهه توان موشکی ایران را ارتقا داده است
بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.