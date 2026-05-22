به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقام‌های آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.

مقام‌های تایوان از دولت ایالات متحده خواسته‌اند به فروش تسلیحات ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیش‌تر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

بی‌بی‌سی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر می‌خواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»

تردیدها در آمریکا

کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروش‌های نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»

کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروش‌های نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»

سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مک‌کانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.

مک‌کانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگران‌کننده است.»

اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تفاوت دارد.

ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را به‌عنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.

او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشک‌های کروز پنهانکار دوربرد، موشک‌های تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشک‌های ای‌تی‌ای‌سی‌ام‌اس را استفاده کرده است.