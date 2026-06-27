نماینده آفریقا که تنها حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و در رده شصت‌وهفتم جهان قرار گرفته، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر گذاشت. کیپ‌ورد ابتدا مقابل اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰، به تساوی بدون گل رسید، سپس برابر اروگوئه، قهرمان دو دوره جهان، به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و در آخرین دیدار نیز با تساوی بدون گل مقابل عربستان، صعود تاریخی خود را قطعی کرد.

در دیگر دیدار هم‌زمان، اسپانیا با شکست اروگوئه صدرنشین گروه شد و کیپ‌ورد نیز با سه امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

لحظات پایانی مسابقه، صحنه‌هایی احساسی و فراموش‌نشدنی را رقم زد. بازیکنان کیپ‌ورد با تلفن همراه، ثانیه‌های پایانی دیدار اسپانیا و اروگوئه را دنبال می‌کردند و با سوت پایان آن مسابقه، ورزشگاه هیوستون غرق در شادی شد. هواداران اشک شوق می‌ریختند و بازیکنان نیز جشنی تاریخی برپا کردند.

شیرهای آبی حالا باید جمعه آینده در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر آرژانتین و لیونل مسی صف‌آرایی کنند؛ دیداری که مهم‌ترین مسابقه تاریخ فوتبال این کشور کوچک خواهد بود.

این تیم به دومین کشور در قرن ۲۱، پس از سنگال در جام جهانی ۲۰۰۲، تبدیل شد که در نخستین حضور خود در جام جهانی، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر می‌گذارد.

کیپ‌ورد همچنین ششمین تیم تاریخ جام‌های جهانی است که پس از سه تساوی در مرحله گروهی، موفق به صعود به دور حذفی می‌شود. پیش از این، ولز در سال ۱۹۵۸، ایتالیا در ۱۹۸۲، ایرلند و هلند در ۱۹۹۰ و شیلی در ۱۹۹۸ به چنین رکوردی دست یافته بودند.



لاتان ابراهیموویچ، ستاره پیشین فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت حضور داشت، در واکنش به این موفقیت گفت: «کیپ‌ورد؛ جزیره‌ای کوچک با رویاهایی بزرگ.»

بوباستا، سرمربی کیپ‌ورد، برای این دیدار نیمی از ترکیب اصلی تیمش را تغییر داد، اما همچنان به درخشش ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ ساله و باتجربه تیم، تکیه داشت. او با ثبت دومین کلین‌شیت خود در این جام، یکی از عوامل اصلی صعود تاریخی کیپ‌ورد بود.

کیپ‌ورد در دیدار برابر عربستان نیز تیم برتر میدان بود و چند فرصت مناسب گلزنی خلق کرد، اما در نهایت تساوی بدون گل برای تحقق رویای بزرگ این کشور آفریقایی کافی بود؛ رویایی که حالا با تقابل برابر آرژانتین و لیونل مسی وارد فصل تازه‌ای شده است.