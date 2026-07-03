روزنامه وال‌استریت ژورنال، شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیر به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌ها یی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

به نوشته این رسانه، اهرم اصلی واشینگتن و مسقط در این دور از مذاکرات غیرمستقیم، وعده آزادسازی بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران بود که در خارج از کشور مسدود شده است.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های آمریکایی به هیات مذاکره‌کننده ایرانی پیشنهاد کردند تهران در ازای دسترسی به میلیاردها دلار از دارایی‌های آزادشده، از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز صرف‌نظر کند و مطالبه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری را کنار بگذارد.

گفت‌وگوها در ابتدا به سمت آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در قطر نگهداری می‌شود پیش می‌رفت، اما به گفته افراد آشنا با مذاکرات، تصمیم تهران برای مسدود کردن تنگه هرمز، روند آزادسازی این پول را با عقب‌گرد روبه‌رو کرد.

وب‌سایت خبری اکسیوس شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ در مذاکرات دوره که طی روز چهارشنبه نیز جریان داشت، کوشید جمهوری اسلامی را به صرف‌نظر از دریافت عوارض از تنگه هرمز ترغیب و آنها را متقاعد کند امتیازهای احتمالی آینده در یک توافق هسته‌ای، از جمله فروش آزادانه نفت، بسیار بیشتر از درآمد احتمالی آنها از دریافت عوارض است.

وال‌استریت ژورنال همچنین نوشت که بخش عمده گفت‌وگوهای سه‌شنبه و چهارشنبه، نهم و دهم تیر، میان مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی با میانجی‌های قطری، بر درگیری‌های لبنان متمرکز بود. منابع آگاه به این رسانه گفتند که این موضوع پیچیدگی تازه‌ای به روند مذاکرات افزوده است.

تهران امتیازهای بیشتری می‌خواهد

جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه و در طور روز پنجشنبه نشان داد پیشنهادهایی که در جریان مذاکرات قطر دریافت کرده، برای تغییر موضعش کافی نیست. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ایران، پس از بازگشت از دوحه تاکید کرد تنگه هرمز «تحت فرماندهی ایران» تعریف می‌شود، نه آمریکا.

در تحولی دیگر، قرارگاه خاتم‌الانبیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد.

پیش از صدور این بیانیه، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای درباره دیدار مقام‌های کشورهای خاورمیانه در بحرین اعلام کرده بود رهبران حاضر در این نشست بر «تعهد مشترک خود نسبت به جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز» تاکید کردند. روشن نیست هشدار صادر شده از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیا با این بیانیه مرتبط باشد.

جمهوری اسلامی می‌خواهد پس از پایان مهلت ۶۰ روزه مندرج در یادداشت تفاهم با ایالات متحده، از هر شناوری که از تنگه هرمز عبور می‌کند، عوارض دریافت کند. تهران این هزینه را در ازای خدماتی مانند تامین امنیت و نگهداری زیست‌محیطی از تنگه هرمز توجیه می‌کند. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، این درآمد در صورت عملی شدن خواسته تهران، می‌تواند سالانه به حدود ۴۰ میلیارد دلار برسد.

خواسته جمهوری اسلامی نیز از سوی آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس رد شده است. در مقابل، مذاکره‌کنندگان در حال بررسی یک پیشنهاد جایگزین از سوی عمان هستند. راه حل جایگزین در این طرح، پرداخت هزینه‌های خدمات دریایی، از جمله تامین امنیت و مدیریت تردد شناورها، از طریق صندوقی است که با کمک‌های داوطلبانه شرکت‌ها تامین می‌شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های مطلع از گفت‌وگوها نوشت عمان در حال رایزنی با شرکت‌های نفتی و کشتیرانی است تا ببیند آیا آنها برای مشارکت در این صندوق آمادگی دارند یا نه. با وجود این، جمهوری اسلامی تاکنون با ایده کلی این طرح نیز مخالفت کرده است. در این طرح هیچ عوارضی از کشتی‌ها دریافت نمی‌شود.

مقام‌های آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند کشورهای خلیج فارس نسبت به عملی بودند این طرح تردید دارند و معتقدند جمهوری اسلامی تجهیزات و توانمندی کافی برای مدیریت درست این آبراهه را ندارد.

به گفته فردی آشنا با دیدگاه واشینگتن، مذاکره‌کنندگان آمریکایی پیشنهاد عمان را دریافت کرده‌اند، اما درباره آن نگرانی‌هایی دارند و قصد دارند این نگرانی‌ها را با مسقط در میان بگذارند. فرد دیگری نیز به وال‌استریت ژورنال این طرح همچنان ممکن است نوعی سازوکار دریافت عوارض تلقی شود که به سود ایران تمام می‌شود.