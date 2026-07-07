شمار جانباختگان زمینلرزههای ونزوئلا به ۳۵۳۵ نفر رسید
مقامهای ونزوئلا اعلام کردند شمار جانباختگان دو زمینلرزه این کشور به ۳۵۳۵ نفر رسیده است. همچنین بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه مرگبار، نزدیک به ۱۸ هزار نفر همچنان بیخانمان هستند.
مقامهای ونزوئلا اعلام کردند شمار جانباختگان دو زمینلرزه این کشور به ۳۵۳۵ نفر رسیده است. همچنین بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه مرگبار، نزدیک به ۱۸ هزار نفر همچنان بیخانمان هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر گفت بر اساس تازهترین آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر در این زمینلرزهها زخمی شده و ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر خانههای خود را از دست دادهاند.
این دو زمینلرزه با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، سوم تیر تنها در فاصله چند ثانیه از یکدیگر رخ دادند و کاراکاس و مناطق ساحلی اطراف آن را لرزاندند.
آمار جدید از ابعاد گسترده فاجعه در کاراکاس و لا گوایرا، منطقهای ساحلی که بیشترین آسیب را در زلزله دیده است، حکایت دارد.
معاونت اجتماعی ریاستجمهوری ونزوئلا اعلام کرد دستکم ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در ۸۰ مرکز اسکان موقت در کاراکاس و لا گوایرا مستقر شدهاند.
این در حالی است که انتقادها از عملکرد حکومت ونزوئلا در قبال این بحران بالا گرفته و شماری از شهروندان واکنش دولت را «دیرهنگام و ناکافی» توصیف کردهاند.
سازمانهای امدادرسان بینالمللی، از جمله کمیته بینالمللی نجات، نیز از واکنش دولت انتقاد کردهاند.
در سوی دیگر، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، از عملکرد دولت در مدیریت این فاجعه دفاع کرد و گفت نیروهای امنیتی «بلافاصله» پس از وقوع زمینلرزهها به نقاط آسیبدیده اعزام شدند.
او همچنین از تشکیل یک یگان نظامی جدید برای کمک به مدیریت بحرانها و بلایای طبیعی در آینده خبر داد.
هشدار درباره مخاطرات بهداشتی در مناطق زلزلهزده
مائوریسیو سرپا کالدرون، مشاور مرکز عملیات اضطراری سازمان بهداشت پانآمریکا در واشینگتن، درباره افزایش مخاطرات بهداشتی در محلهای اسکان موقت شهروندان زلزلهزده ونزوئلایی هشدار داد.
او در مصاحبه با رویترز گفت: «یکی از پیامدهای زلزله ایجاد پناهگاهها یا اردوگاههای موقت است. خطرهای بهداشتی در این مکانها به ازدحام جمعیت، تهویه محدود، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات آب و بهداشت، و مدیریت نامناسب مواد غذایی و پسماندها مرتبط است.»
او افزود اولویتهای فوری در شرایط کنونی شامل مقابله با عفونتهای تنفسی، اسهال، بیماریهای پوستی، عفونت زخمها، تب دنگی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن مانند کزاز، سرخک، سرخجه، دیفتری، سیاهسرفه و فلج اطفال است.
در شهر لا گوایرا، خبرنگاران رویترز ۱۵ تیر شاهد انتقال تابوتها با کامیون و فعالیت نیروهای پزشکی قانونی بودند. همزمان، ماشینآلات در محوطهای باز که با صلیبهای سفید مشخص شده بود، برای دفن جانباختگان گور حفر میکردند.
روزنامه اسپانیایی ال پائیس نیز با انتشار تصاویری گزارش داد برخی از قبرها با نام جانباختگان و برخی دیگر تنها با شماره علامتگذاری شدهاند.
کالدرون در ادامه مصاحبه خود گفت سازمان بهداشت پانآمریکا و سازمان بهداشت جهانی برای کمک به مدیریت شمار بالای جانباختگان، دستورالعملهای فنی و کیسههای مخصوص حمل اجساد را در اختیار مقامهای ونزوئلا قرار دادهاند.
همچنین سه کانتینر سردخانهای برای نگهداری اجساد در بندر لا گوایرا و دو کوره جسدسوزی در نقاط دیگر فراهم شده است.
او افزود مقامهای بهداشتی ونزوئلا در حال بررسی اجرای کارزارهای هدفمند واکسیناسیون در پناهگاههای موقت هستند.
سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد در هماهنگی با حکومت ونزوئلا، همچنان در حال گسترش عملیات امدادرسانی است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، ۱۵ تیر به خبرنگاران گفت: «برخی تیمهای جستوجو و نجات همچنان در مناطق آسیبدیده مستقر هستند و در همین حال، تیمهای تخصصی مهندسی و نیروهای پشتیبانی پزشکی بیشتری در حال رسیدن به این مناطقاند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا با آلمان و چند کشور دیگر اروپایی درباره راهاندازی تولید مشترک موشکهای «ایم-۱۲۰ آمرام» ساخت ریتیون و همچنین ایجاد یک مرکز تعمیر و نگهداری موشکهای پاتریوت ساخت لاکهید مارتین در اروپا در حال گفتوگو است.
اگر این طرحها اجرا شوند، بخشی از ظرفیت کارخانههای ریتیون و لاکهید مارتین در آمریکا آزاد خواهد شد و این شرکتهای بزرگ صنایع دفاعی آمریکا خواهند توانست تولید خود را در داخل این کشور افزایش دهند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت کشورهای مشارکتکننده قرار است روز سهشنبه، در حاشیه نشست آنکارای ناتو و در جریان «مجمع صنایع ناتو»، بیانیهای درباره قصد خود برای اجرای این همکاری امضا کنند.
موشکهای پاتریوت و موشکهای آمرام که از سامانه پدافند هوایی ناسامز و همچنین جنگندههای اف-۱۶ شلیک میشوند، در اوکراین تقاضای بالایی دارند
رهبران کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار است در نشست آنکارا از مجموعهای از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش دهها میلیارد دلار رونمایی کنند. اقدامی که با هدف نشان دادن افزایش سرمایهگذاری اروپا در حوزه دفاعی در پاسخ به درخواستهای مکرر آمریکا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای اروپایی صبح سهشنبه ۱۶ تیر بهصورت رسمی این قراردادها را در مجمع صنایع دفاعی ناتو اعلام خواهند کرد.
این مجمع پیش از ورود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به آنکارا برای دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای او در ترکیه، و شرکت در اجلاس ناتو برگزار میشود.
نشست سران ناتو شامگاه ۱۶ تیر با ضیافت شام آغاز خواهد شد و تا ۱۷ تیر ادامه خواهد یافت.
مارک روته، دبیرکل ناتو، ۱۵ تیر اعلام کرد کشورهای اروپایی در پی افزایش نگرانیها از تهدیدهای روسیه، بهویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، هزینههای دفاعی خود را «بهطور چشمگیری» افزایش دادهاند و فشارهای ترامپ نیز در این روند نقش مهمی داشته است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، کشورهای اروپایی را به اتکای بیش از حد به آمریکا برای تامین امنیت خود متهم کرده است.
روته با اشاره به روند افزایش هزینههای دفاعی افزود: «اکنون در حال ایجاد ائتلافی هستیم که پایدار باشد و آمریکا بداند این یک توافق منصفانه است.»
او ماه گذشته خبر داده بود اعضای اروپایی ناتو و کانادا در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش از آن، ۹۰ میلیارد دلار بر بودجه دفاعی خود افزودهاند و مجموع هزینههای دفاعی آنها به بیش از ۵۷۰ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که از رشد حدود ۲۰ درصدی در یک سال حکایت دارد.
رویترز نوشت جزییات قراردادهای تسلیحاتی تا زمان اعلام رسمی، محرمانه نگه داشته شده تا ناتو پیش از آغاز نشست آنکارا، بیشترین بازتاب رسانهای را ایجاد کند.
با این حال، دیلان یشیلگوز، وزیر دفاع هلند، ۱۵ تیر اعلام کرد کشورش از قراردادها و برنامههایی به ارزش بیش از سه میلیارد یورو، از جمله همکاری با بلژیک در زمینه پدافند هوایی و با بریتانیا در حوزه کشتیها در نیروی دریایی، رونمایی خواهد کرد.
چهار منبع آگاه نیز هفته گذشته به رویترز گفتند ناتو قصد دارد ناوگان فرسوده هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد آواک ساخت آمریکا را با هواپیماهای گلوبالآی ساخت شرکت سوئدی ساب جایگزین کند.
اختلاف بر سر جنگ ایران
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از محورهای اصلی تنش میان واشینگتن و متحدانش در ناتو بوده است.
ترامپ در ماههای اخیر با انتقاد از اعضای ناتو، آنها را به حمایت نکردن کافی از ایالات متحده در جنگ ایران متهم کرده است.
او حتی هشدار داده که ممکن است واشینگتن را از ناتو خارج کند یا به تعهدات دفاع متقابل این ائتلاف پایبند نماند.
در سوی دیگر، مقامهای اروپایی تاکید دارند با وجود آنکه پیش از آغاز جنگ ایران با آنها مشورتی نشده بود، بیشتر کشورهای عضو ناتو به تعهدات خود برای در اختیار گذاشتن حریم هوایی و پایگاههای نظامی به آمریکا عمل کردند.
این در حالی است که بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر به افزایش قیمت جهانی انرژی انجامید و اقتصاد اروپا و دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، ایالات متحده روند خارج کردن بخشی از نیروهای خود از اروپا را آغاز کرده و تجهیزات اختصاصیافته به برنامههای دفاعی ناتو، نظیر یک ناو هواپیمابر، هواپیماهای سوخترسان، جنگندهها و پهپادها را کاهش داده است.
آمریکا همچنین روند بازنگری ششماهه درباره چشمانداز حضور نظامی خود در اروپا را آغاز کرده است.
رویترز در ادامه نوشت مقامهای اروپایی انتظار دارند ترامپ در نشست آنکارا بار دیگر انتقادهای خود را از ناتو مطرح کند، اما امیدوارند اردوغان و روته با استفاده از روابط نزدیک خود با رییسجمهوری آمریکا، مانع تشدید تنشها شوند.
با این حال، مقامهای اروپایی با توجه به ادامه اختلافات بر سر گرینلند و ایران و همچنین روابط پرفراز و نشیب ترامپ با برخی رهبران اروپایی، از جمله تنش اخیر او با جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نسبت به دستیابی به نتیجهای مثبت در نشست ناتو اطمینان ندارند.
نشریه فوربس در گزارشی به این سوال پرداخته که چرا سیب آدم مردان بسیار مشهودتر از زنان است. براساس این گزارش اگرچه این ساختار در هر دو جنس وجود دارد، اما پس از بلوغ در مردان بهدلیل افزایش هورمون تستوسترون قابل مشاهده میشود.
سیب آدم، که یکی از ویژگیهای برجسته بدن مردان است، در واقع بخش جلویی غضروف تیروئید است که از حنجره یا جعبه صوتی محافظت میکند. تستوسترون زاویه غضروف را تیزتر میکند و تارهای صوتی را بلندتر میسازد؛ تغییری که باعث بمتر شدن صدا میشود.
زیستشناسان فرگشتی این ویژگی را به انتخاب جنسی نسبت میدهند؛ فرآیندی که در آن صدای بمتر نشانهای از برتری و جثه بزرگتر، بهویژه در نظامهای رقابتی جفتیابی، تلقی میشود. برخی پژوهشگران معتقدند کارکرد اصلی این ساختار صرفا پایین آوردن زیر و بمی صدا نیست، بلکه تغییر «فرمنتهای صوتی» است تا مردان بزرگتر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند.
با این حال، در این زمینه اختلافنظر وجود دارد. برخی دانشمندان استدلال میکنند که سیب آدم صرفا محصول جانبی رشد عمومی ناشی از هورمونهای آندروژنی است و نه یک علامت تکاملیافته مستقل برای ارسال پیام.
در نهایت، این برجستگی قابل مشاهده روی گردن، ثبت دائمی یک تغییر هورمونی است؛ تغییری که در اصل برای شنیده شدن طراحی شده، نه دیده شدن، و بازتابی از تلاش بدن در دوران نوجوانی برای القای جثهای بزرگتر است.
برآمدگی قابل مشاهده در جلوی گلوی مردان که معمولا سیب آدم نامیده میشود و در بیشتر نخستیهای دیگر دیده نمیشود، ممکن است در واقع تنها نشانهای از اندازه بدن باشد.
به تصویر یک مرد از روبهرو نگاه کنید؛ احتمالا برجستگی سفتی را خواهید دید که درست بالای استخوان ترقوه از جلو گردن بیرون زده است. اما اگر به شامپانزه، گوریل یا حتی بیشتر زنان نگاه کنید، این نشانه تقریبا وجود ندارد.
بهنوشته فوربس برای یک زیستشناس، این موضوع پدیدهای عجیب است که نیاز به توضیح دارد: تقریبا همه اجزای دیگر گلوی انسان شباهت بسیار نزدیکی با سایر نخستیها دارند، اما این ساختار خاص در یک جنس، آن هم عمدتا پس از بلوغ، به شکلی آشکار نمایان میشود. این همان ساختاری است که امروز آن را سیب آدم مینامیم.
خود این برجستگی یک اندام مستقل نیست، بلکه لبه جلویی غضروف تیروئید است؛ غضروفی سپرمانند که دور حنجره یا جعبه صوتی را فرا گرفته و از آن محافظت میکند.
در کودکان، چه دختر و چه پسر، این غضروف زاویهای نسبتا باز دارد و تقریبا دیده نمیشود. اما در دوران بلوغ مردان، افزایش سطح تستوسترون باعث میشود این غضروف به سمت جلو رشد کند و با زاویهای تندتر به هم برسد. همزمان، تارهای صوتی و مجرای صوتی که درست پشت آن قرار دارند نیز بلندتر میشوند. بنابراین، آنچه بهعنوان «سیب آدم» دیده میشود، در واقع محل اتصال همین زاویه تند غضروف است که از زیر پوست برجسته شده است.
رایجترین توضیح درباره علت وجود سیب آدم
پرسش جالبتر این است که چرا تستوسترون اصلا باید ساختار گلو را دگرگون کند؟
پاسخ اصلی که بیشتر دانشمندان ارائه میکنند، به آکوستیک یا ویژگیهای صوتی مربوط میشود.
تارهای صوتی بلندتر و ضخیمتر با سرعت کمتری میلرزند. به همین دلیل است که صدای پسران در دوران بلوغ تقریبا یک اکتاو بمتر میشود، در حالی که صدای دختران تنها اندکی کاهش پیدا میکند.
زیستشناسان فرگشتی که تفاوت صدای زنان و مردان را مطالعه میکنند، معمولا این پدیده را نمونهای از انتخاب جنسی میدانند؛ یعنی خصوصیتی که نه بهدلیل افزایش بقا، بلکه به علت تاثیرش بر جذب جفت و رقابت با رقیبان تکامل یافته است.
مطالعهای که سال ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد این تفاوت میان صدای نر و ماده در گونههای نخستی، در گونههایی که نظام جفتیابی رقابتیتری دارند، بسیار بیشتر است و انسان بیش از هر میمون دیگری چنین تفاوتی را نشان میدهد.
در فرهنگهای مختلف، صدای بم معمولا متعلق به فردی بزرگتر و مسلطتر تلقی میشود و شنوندگان، صرفنظر از اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، تنها از روی زیر و بمی صدا درباره سن، اندازه بدن و حتی میزان سلطه اجتماعی افراد قضاوت میکنند.
اختلافنظر درباره سیب آدم
البته همه زیستشناسان نظریه «بزرگتر جلوه دادن بدن» را بهطور کامل نمیپذیرند. مقالهای که سال ۲۰۱۸ منتشر شد، اشاره میکند که میان بم بودن صدای مردان و اندازه واقعی بدن یا قدرت جسمانی آنها تنها ارتباط ضعیفی وجود دارد.
نویسندگان این مقاله استدلال میکنند که شاید شنوندگان صرفا از یک سوگیری ادراکی قدیمی استفاده میکنند که صدای بم را معادل «بزرگ بودن» تلقی میکند؛ صرفنظر از اینکه این برداشت واقعا شاخص قابل اعتمادی باشد یا نه.
نظریه قدیمی دیگری نیز وجود دارد که با این دیدگاه رقابت میکند. بر اساس آن، بمتر شدن صدا و بزرگتر شدن حنجره صرفا محصول جانبی همان موج هورمونهای آندروژنی است که باعث افزایش حجم عضلات و پهنتر شدن شانهها در دوران بلوغ میشود و این تغییرات هیچ نقش مستقل و ویژهای در ارسال پیامهای تکاملی ندارند.
بر اساس این دیدگاه، تستوسترون در دوران بلوغ تقریبا همه بافتهای بدن را دگرگون میکند و گلو نیز صرفا یکی از همان بافتهاست؛ نه اینکه خود بهطور مستقل هدف انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی قرار گرفته باشد.
پاسخ صادقانه این است که احتمال دارد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده باشند؛ یعنی تغییرات ناشی از رشد عمومی در کنار خصلتی که بعدها، چون برای ارسال پیام مفید بوده، مورد انتخاب قرار گرفته است.
همچنین لازم است یک تصور رایج اصلاح شود: زنان نیز این غضروف را دارند.
غضروف تیروئید در همه انسانها از حنجره محافظت میکند و صدای همه افراد نیز در دوران بلوغ تا حدی بمتر میشود، زیرا تارهای صوتی بلندتر میشوند. تفاوت فقط در میزان این تغییر است، نه در وجود یا عدم وجود آن.
استروژن تغییر بسیار کوچکتری نسبت به تستوسترون در زاویه غضروف و طول تارهای صوتی ایجاد میکند. به همین دلیل، این برجستگی در زنان ظریف باقی میماند و کاملا از بین نمیرود.
علاوه بر این، برخی بیماریها و همچنین تفاوتهای فردی در ساختار گردن و میزان چربی بدن میتوانند باعث شوند سیب آدم در هر فرد، صرفنظر از جنسیت، کموبیش قابل مشاهده باشد.
آنچه سیب آدم را به نمونهای آموزشی و جذاب تبدیل میکند، خود غضروف نیست، بلکه مفهومی است که نمایندگی میکند: ثبت دائمی و قابل مشاهده یک پیام هورمونی که در اصل قرار بوده شنیده شود، نه دیده شود.
بم بودن صدا به محض اینکه فرد صحبت کردن را متوقف کند از میان میرود، اما معماری گلو باقی میماند.
از این منظر، این برجستگی روی گردن کمتر یک اندام با کارکرد مستقل است و بیشتر فسیلی از دوران نوجوانی محسوب میشود؛ شاهدی منجمد از دورانی که بدن، برای چند سال، سخت تلاش میکرد بزرگتر از آنچه واقعا بود به گوش برسد.
روسیه بامداد دوشنبه با موشکها و پهپادهای خود کییف و مناطق اطراف آن را بهشدت هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که براساس آخرین آمارها دستکم ۲۸ نفر را کشت و کمبود بحرانی موشکهای رهگیر ساخت آمریکا برای سامانههای پدافند هوایی اوکراین را آشکار ساخت.
این حمله در آستانه نشست ناتو انجام شد؛ نشستی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آن با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، دیدار و در چارچوب تلاشی تازه برای دستیابی به صلح گفتوگو کند.
حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کییف انجام شد. حملهای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین، ارتش این کشور نتوانست حتی یکی از ۲۳ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کند؛ موضوعی که آسیبپذیری روزافزون اوکراین در برابر حملات مسکو را، همزمان با رو به پایان بودن ذخایر موشکهای ارزشمند پاتریوت، نشان میدهد.
زلنسکی بارها خواستار دریافت موشکهای رهگیر شده است؛ تسلیحاتی که تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای مقابله با موشکهای بالستیک به شمار میرود، زیرا سرعت بسیار بالا و مسیر پرواز شیبدار این موشکها رهگیری آنها را بسیار دشوار میکند.
زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت:«واقعا مضحک است که در دنیای امروز، تولید این سامانهها هنوز به سطحی که واقعا برای حفاظت از مردم در برابر ترور موشکهای بالستیک لازم است، افزایش نیافته است.»
او افزود که اوکراین دانش فنی تولید این تسلیحات را در اختیار دارد و اگر مجوزهای آمریکا برای تولید سامانههای پاتریوت در اختیار کییف قرار گیرد، «توان تولید ما نهتنها برای دفاع از اوکراین کافی خواهد بود، بلکه میتوانیم به شرکایی که به این سامانهها نیاز دارند نیز کمک کنیم.»
رییسجمهوری اوکراین پیشتر نیز خواستار اتخاذ «تصمیمهای قاطع» در نشست ناتو در ترکیه که از سهشنبه ۱۶ تیر آغاز میشود، شده بود تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.
دادههای نیروی هوایی اوکراین نشان میدهد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در ماه ژوئیه تنها ۴ فروند از مجموع ۴۹ موشک بالستیک را رهگیری کردهاند.
زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که موشکهای پاتریوت در انبارهای متحدان ما باقی ماندهاند، روسیه تنها بیشتر تشویق میشود که به تخریب ساختمانهای مسکونی ادامه دهد. آمریکا و اروپا قدرت متوقف کردن این ترور را دارند.»
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حمله روز دوشنبه، علاوه بر موشکهای بالستیک، ۳۷ موشک دیگر و بیش از ۹۰ درصد از ۳۵۱ پهپاد بهکار گرفتهشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کرده است.
ملات متقابل روسیه و اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتابشونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حملهای گسترده» علیه کییف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاههای نظامی را در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.
بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دستکم یک نفر زخمی شد.
لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
همزمان، مقامهای روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.
به گفته این مقامها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.
این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره تلاشهای تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفتوگو کنند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، دوشنبه ۱۵ تیر وارد سوریه شد. این نخستین سفر رهبر یک کشور عضو اتحادیه اروپا به دمشق از زمان سرنگونی بشار اسد در سال ۲۰۲۴ بهدست نیروهای شورشی به رهبری احمد الشرع، رییسجمهوری کنونی سوریه، است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی این سفر را نشاندهنده تحول ژئوپلیتیکی سوریه تحت رهبری الشرع دانسته و نوشته است فرمانده پیشین القاعده که روابط نزدیکی با قدرتهای غربی و کشورهای خاورمیانه که در دوران حکومت اسد از دمشق فاصله گرفته بودند، برقرار کرده و در تلاش است کشوری را که طی ۱۳ سال جنگ ویران شده، بازسازی کند.
مکرون پس از ورود به دمشق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من اینجا هستم تا بر تعهد فرانسه به مردم سوریه تاکید کنم. برای سوریهای مستقل، متحد در عین تنوع، و در صلح با همسایگانش. بیایید با هم صفحهای تازه از ثبات و صلح بگشاییم.»
مکرون در فرودگاه دمشق مورد استقبال اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، قرار گرفت. او دوشنبه شب در شامی کاری با احمد الشرع شرکت میکند و سهشنبه نیز مذاکراتی با رهبران این کشور خواهد داشت.
بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود. شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ، از جمله مدیران عامل توتالانرژیز (TotalEnergies) و شرکت فرانسوی حملونقل کانتینری سیامای سیجیام (CMA CGM) رییسجمهوری سوریه را در این سفر همراهی میکنند.
یک مقام کاخ الیزه پیش از سفر به خبرنگاران گفت که مکرون همچنین بر تعهد فرانسه به سوریهای آزاد، چندصدایی و احترامگذار به تمامی اقوام و مذاهب تاکید خواهد کرد و با شهروندان سوری از پیشینهها و گرایشهای مختلف دیدار خواهد داشت.
الشرع که از اکثریت سنی سوریه است، پس از پایان دادن به بیش از پنج دهه حکومت سختگیرانه خاندان اسد، وعده داده است نظامی فراگیر در سوریه ایجاد کند. با این حال، این وعده با موجهایی از خشونت میان نیروهای طرفدار دولت و اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی روبهرو شده است؛ درگیریهایی که سال گذشته صدها کشته بر جای گذاشت.
یک مقام کاخ ریاستجمهوری فرانسه گفت سوریه تنها زمانی میتواند شریک فرانسه باشد که اصل تکثرگرایی را بهطور کامل رعایت کند. از نظر پاریس، به هیچ وجه قابل قبول نیست که صرفا یک شکل از انحصار قدرت جایگزین شکل دیگری شود.
الشرع سال گذشته در نخستین سفر خود به یک کشور اروپایی پس از سرنگونی اسد، با مکرون در فرانسه دیدار کرده بود. مکرون از اصلیترین حامیان لغو تحریمهای غرب علیه سوریه بود؛ تحریمهایی که بخش عمده آنها سال گذشته برداشته شد.
هشدار درباره هرگونه مداخله در لبنان
الشرع که در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرد، سوریه را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ تغییری که در روابط نزدیک او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز بازتاب یافته است. سال گذشته، دمشق به ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه گروه «دولت اسلامی» (داعش) پیوست.
ترامپ اخیرا احتمال مشارکت نیروهای سوری در نبرد با حزبالله لبنان، گروه شیعه مورد حمایت ایران، را مطرح کرده است؛ گروهی که در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار بشار اسد جنگیده بود.
مقام کاخ الیزه به خبرنگاران گفت مکرون بهصراحت به الشرع اعلام کرده است که سوریه تحت هیچ شرایطی نباید نیروهای خود را به لبنان اعزام کند و الشرع نیز پاسخ داده که فارغ از هرگونه درخواست یا فشار، دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
الشرع پیشتر نیز آنچه را «شایعات» درباره حضور نیروهای سوری در لبنان خوانده، رد کرده بود.
پس از سقوط اسد، فرانسه در میانجیگری میان دولت دمشق و گروههای کرد سوریه، که در چارچوب ائتلاف ضد داعش کنترل بخش بزرگی از شمال این کشور را در اختیار گرفته بودند، نقش ایفا کرد.
دولت دمشق و گروههای اصلی کرد سوریه در ماه فوریه، پس از آنکه نیروهای دولتی بخشهای وسیعی از مناطق تحت کنترل کردها را تصرف کردند، توافقی برای ادغام این مناطق امضا کردند؛ توافقی که با حمایت آمریکا حاصل شد.
سفر رهبران قطر و اوکراین
فرانسه از سال ۱۹۲۰ تا زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶، این کشور را تحت قیمومت خود اداره میکرد.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند که گفتوگوها بر همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین احتمال ارتقای روابط دیپلماتیک متمرکز خواهد بود. فرانسه در حال حاضر تنها از طریق یک کاردار که حضور دائمی در دمشق ندارد و عمدتا در بیروت مستقر است، در سوریه نمایندگی دارد.
اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۵ تمامی تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد، اما همچنان تحریمهای مربوط به اعضای دولت پیشین اسد و همچنین تحریمهایی را که به دلایل امنیتی وضع شده بود، حفظ کرده است.
همچنین در ماه مه، اتحادیه اروپا نام هفت نهاد سوری از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه را از فهرست تحریمها حذف کرد، اما همزمان محدودیتها علیه اشخاص و نهادهای وابسته به دولت سابق اسد را تمدید کرد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نخستین رییس کشور خارجی بود که پس از سقوط اسد به سوریه سفر کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ وارد دمشق شد. اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز در همان ماه از سوریه دیدار کرد. همچنین ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در جریان سفر خود به سوریه در ماه آوریل با احمد الشرع دیدار کرد.