به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر گفت بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر در این زمین‌لرزه‌ها زخمی شده‌ و ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

این دو زمین‌لرزه با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، سوم تیر تنها در فاصله چند ثانیه از یکدیگر رخ دادند و کاراکاس و مناطق ساحلی اطراف آن را لرزاندند.

آمار جدید از ابعاد گسترده فاجعه در کاراکاس و لا گوایرا، منطقه‌ای ساحلی که بیشترین آسیب را در زلزله دیده است، حکایت دارد.

معاونت اجتماعی ریاست‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد دست‌کم ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در ۸۰ مرکز اسکان موقت در کاراکاس و لا گوایرا مستقر شده‌اند.

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این در حالی است که انتقادها از عملکرد حکومت ونزوئلا در قبال این بحران بالا گرفته و شماری از شهروندان واکنش دولت را «دیرهنگام و ناکافی» توصیف کرده‌اند.

سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی نجات، نیز از واکنش دولت انتقاد کرده‌اند.

در سوی دیگر، دلسی رودریگز ، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، از عملکرد دولت در مدیریت این فاجعه دفاع کرد و گفت نیروهای امنیتی «بلافاصله» پس از وقوع زمین‌لرزه‌ها به نقاط آسیب‌دیده اعزام شدند.

او همچنین از تشکیل یک یگان نظامی جدید برای کمک به مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی در آینده خبر داد.

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هشدار درباره مخاطرات بهداشتی در مناطق زلزله‌زده

مائوریسیو سرپا کالدرون، مشاور مرکز عملیات اضطراری سازمان بهداشت پان‌آمریکا در واشینگتن، درباره افزایش مخاطرات بهداشتی در محل‌های اسکان موقت شهروندان زلزله‌زده ونزوئلایی هشدار داد.

او در مصاحبه با رویترز گفت: «یکی از پیامدهای زلزله ایجاد پناهگاه‌ها یا اردوگاه‌های موقت است. خطرهای بهداشتی در این مکان‌ها به ازدحام جمعیت، تهویه محدود، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات آب و بهداشت، و مدیریت نامناسب مواد غذایی و پسماندها مرتبط است.»

او افزود اولویت‌های فوری در شرایط کنونی شامل مقابله با عفونت‌های تنفسی، اسهال، بیماری‌های پوستی، عفونت زخم‌ها، تب دنگی و بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن مانند کزاز، سرخک، سرخجه، دیفتری، سیاه‌سرفه و فلج اطفال است.

در شهر لا گوایرا، خبرنگاران رویترز ۱۵ تیر شاهد انتقال تابوت‌ها با کامیون و فعالیت نیروهای پزشکی قانونی بودند. هم‌زمان، ماشین‌آلات در محوطه‌ای باز که با صلیب‌های سفید مشخص شده بود، برای دفن جان‌باختگان گور حفر می‌کردند.

روزنامه اسپانیایی ال پائیس نیز با انتشار تصاویری گزارش داد برخی از قبرها با نام جان‌باختگان و برخی دیگر تنها با شماره علامت‌گذاری شده‌اند.

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کالدرون در ادامه مصاحبه خود گفت سازمان بهداشت پان‌آمریکا و سازمان بهداشت جهانی برای کمک به مدیریت شمار بالای جان‌باختگان، دستورالعمل‌های فنی و کیسه‌های مخصوص حمل اجساد را در اختیار مقام‌های ونزوئلا قرار داده‌اند.

همچنین سه کانتینر سردخانه‌ای برای نگهداری اجساد در بندر لا گوایرا و دو کوره جسدسوزی در نقاط دیگر فراهم شده است.

او افزود مقام‌های بهداشتی ونزوئلا در حال بررسی اجرای کارزارهای هدفمند واکسیناسیون در پناهگاه‌های موقت هستند.

سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد در هماهنگی با حکومت ونزوئلا، همچنان در حال گسترش عملیات امدادرسانی است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، ۱۵ تیر به خبرنگاران گفت: «برخی تیم‌های جست‌وجو و نجات همچنان در مناطق آسیب‌دیده مستقر هستند و در همین حال، تیم‌های تخصصی مهندسی و نیروهای پشتیبانی پزشکی بیشتری در حال رسیدن به این مناطق‌اند.»