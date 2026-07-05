ژنرال بازنشسته، جک کین، یکشنبه ۱۴ تیر در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت ایالات متحده باید مانع از آن شود که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد. او اظهار داشت که [حکومت] ایران همچنان تلاش می‌کند درباره زمان حرکت کشتی‌ها، مقصد آنها و حتی پرداخت نوعی هزینه یا بیمه برای عبور از این آبراه تصمیم‌گیری کند و افزود: «ما باید جلوی این وضعیت را بگیریم.»

کین هشدار داد اگر [حکومت] ایران دست به «یک حمله بزرگ» بزند، آمریکا بار دیگر وارد عملیات گسترده نظامی خواهد شد. به گفته او، در صورت حمله دوباره نیروهای ایرانی به کشتی‌هایی که مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی را رعایت نکنند، واکنش آمریکا می‌تواند از حملات محدود فراتر رفته و به عملیات نظامی گسترده منجر شود؛ به‌ویژه اگر واشینگتن به این نتیجه برسد که [حکومت] ایران هرگز حاضر به توافقی نخواهد شد که اهداف دولت دونالد ترامپ را تامین کند.

اظهارات این فرمانده پیشین ارتش آمریکا در حالی مطرح می‌شود که تهران و واشینگتن پس از امضای یک تفاهم‌نامه، مذاکراتی را برای دستیابی به «توافق نهایی صلح» دنبال می‌کنند. یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، ازسرگیری عبور آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بود. با این حال، به نوشته وب‌سایت هیل، [حکومت] ایران در هفته‌های اخیر به برخی شناورها در این آبراه حمله کرده و آمریکا نیز در پاسخ، حملات تلافی‌جویانه‌ای علیه اهدافی در ایران انجام داده است. آخرین دور تنش‌ها با اعلام هر دو طرف مبنی بر توقف درگیری‌ها برای ازسرگیری مذاکرات پایان یافت.

همزمان، فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هشدار داده است که نفتکش‌هایی که از مسیرهای مورد تایید ایران در تنگه هرمز تبعیت نکنند، با «پاسخی قاطع» روبه‌رو خواهند شد. این هشدار پس از آن صادر شد که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در نشست با فرماندهان نظامی کشورهای منطقه، بر تعهد مشترک طرف‌ها به حفظ جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید شده است.

پس از این هشدار، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز به آمریکا و اسرائیل درباره نقض تفاهم‌نامه هشدار داد.

کین در ادامه گفت ترامپ «برای استفاده از نیروی نظامی به‌منظور بازگرداندن ایران به میز مذاکره تردیدی ندارد»، اما پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی به نقض مفاد توافق ادامه خواهد داد و همین مساله می‌تواند دو طرف را بار دیگر به سوی رویارویی نظامی سوق دهد.

این ژنرال بازنشسته همچنین به تحولات داخلی ایران اشاره کرد و گفت مراسم تشییع جسد علی خامنه‌ای ، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از روز جمعه آغاز شده است. او افزود که مجتبی خامنه‌ای، فرزند و جانشین رهبر پیشین، از زمان آغاز جنگ تاکنون در انظار عمومی دیده نشده و گزارش‌ها حاکی از آن است که او در حملات اولیه ماه اسفند زخمی شده است.

کین در پایان با اشاره به آغاز مراسم تشییع در چهارم ژوئیه، همزمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، گفت این همزمانی را تصادفی نمی‌داند و معتقد است جمهوری اسلامی آگاهانه این تاریخ را انتخاب کرده است.

