وزیر خارجه اسرائیل: حماس به دنبال اجرای الگوی حزبالله در غزه است
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، گفت حماس با پذیرش تشکیل دولت تکنوکرات به دنبال جلوگیری از خلع سلاح خود و اجرای «الگوی حزبالله» در غزه است. او افزود اسرائیل بر اجرای کامل طرح دونالد ترامپ، شامل خلع سلاح حماس و دیگر گروههای مسلح و غیرنظامیسازی غزه، تاکید دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه نشست ناتو در ترکیه، بار دیگر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، را هدف انتقاد قرار داد؛ اقدامی که واکنش مقامهای ایتالیایی و سیاستمداران مخالف را در پی داشت.
ترامپ در آستانه نشست ناتو در ترکیه، تصویری از ملونی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که او را در حال نگاه کردن به ترامپ نشان میدهد و زیر آن نوشت: «حکم منع نزدیک شدن لازم است.»
این تازهترین اقدام رییسجمهوری آمریکا علیه نخستوزیر ایتالیا پس از آن است که ماه گذشته در گفتوگو با شبکه ایتالیایی La7 مدعی شده بود ملونی در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، برای گرفتن عکس مشترک با او «التماس کرده» است.
ترامپ همچنین گفته بود: «احتمالا [ملونی] خوشحال است که با او صحبت کردم. لازم نبود با او صحبت کنم.»
او اضافه کرده بود که اگر دلش برای ملونی نسوخته بود، با درخواست او برای گرفتن عکس موافقت نمیکرد.
نخستوزیر ایتالیا این ادعا را «کاملا ساختگی» خواند و گفت: «صادقانه بگویم، شوکه شدهام. نمیدانم چرا رییسجمهوری ایالات متحده با متحدان خود چنین رفتاری میکند و این نخستین بار هم نیست.»
او همچنین گفت مایه تاسف است که ترامپ در برابر دشمنان غرب و آمریکا همان قاطعیتی را نشان نمیدهد که در برخورد با متحدانش دارد و تاکید کرد: «نه من و نه ایتالیا، هرگز التماس نمیکنیم.»
واکنش مقامهای ایتالیا
ملونی تاکنون به پیام تازه ترامپ در تروث سوشال واکنشی نشان نداده است.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در گفتوگو با شبکه اسکای ایتالیا، در پاسخ به پرسشی درباره این پیام گفت واکنشی به آن ندارد و افزود مهمترین موضوع، حفظ روابط با آمریکا بهعنوان یکی از متحدان کلیدی ایتالیاست.
او گفت: «افراد میآیند و میروند، اما روابط میان کشورها باقی میماند.»
در مقابل، سیاستمداران مخالف دولت لحن تندتری داشتهاند.
کارلو کالندا، رهبر حزب آزیونه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «ترامپ یک قلدر نفرتانگیز و حقیر است» و حمایت خود را از ملونی اعلام کرد.
در پی تنشهای اخیر، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفر برنامهریزیشده خود به آمریکا را لغو کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات جدی و توهینآمیز رییسجمهوری ترامپ درباره جورجا ملونی، توهین به تمام ایتالیا است.»
تایانی قرار بود در همایش ایتالیا-آمریکا برای تجارت، سرمایهگذاری، علم و نوآوری در میامی شرکت کند و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیدار داشته باشد.
اختلافهایی که عمیقتر شدهاند
تنش تازه در حالی رخ میدهد که روابط ترامپ و ملونی در ماههای اخیر با اختلافهای فزایندهای همراه بوده است.
ملونی زمانی از حامیان سرسخت ترامپ به شمار میرفت و تنها رهبر اروپایی بود که در مراسم تحلیف او در سال ۲۰۲۵ شرکت کرد.
با این حال، او امسال از حملات لفظی ترامپ به پاپ لئو چهاردهم به دلیل انتقاد این رهبر کاتولیک از جنگ ایران انتقاد کرد.
ترامپ نیز در پاسخ، ملونی را به نداشتن شجاعت متهم کرد.
جیووان باتیستا فاتسولاری، معاون دفتر نخستوزیری ایتالیا و از نزدیکترین متحدان ملونی، در واکنشی کمسابقه گفت مشخص نیست که آیا ترامپ «از روی عمد یا از سر ناتوانی» در حال تخریب روابط تاریخی آمریکا و اروپا است.
او افزود رفتارهای ترامپ موجب شده محبوبیت آمریکا در اروپا کاهش یابد و این روند بیش از آنکه به اروپا آسیب بزند، به منافع خود ایالات متحده لطمه میزند.
تنش میان دو طرف در حالی شدت گرفته است که ترامپ و ملونی قرار است در نشست سران ناتو در ترکیه، بار دیگر در کنار یکدیگر حضور یابند.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف بامداد دوشنبه دستکم ۲۰ کشته و حدود ۵۰ زخمی بر جا گذاشت و به دهها ساختمان مسکونی خسارت سنگین وارد کرد. این حمله تنها چند روز پس از مرگبارترین حمله سال جاری به پایتخت اوکراین انجام شد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در حال بیرون کشیدن ساکنان از ساختمانهایی هستند که در حملات شبانه بهشدت آسیب دیدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار کشتهشدگان در پایتخت به ۱۲ نفر رسیده و حدود ۵۰ نفر نیز در نقاط مختلف شهر زخمی شدهاند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حمله از ۶۸ موشک، از جمله ۲۳ موشک بالستیک و شش موشک سوپرسونیک و هایپرسونیک، همراه با ۳۵۱ پهپاد استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، سامانههای پدافند هوایی اوکراین ۳۷ موشک و ۳۲۶ پهپاد را رهگیری کردند یا از کار انداختند، اما هیچ یک از موشکهای بالستیک و موشکهای سوپرسونیک و هایپرسونیک رهگیری نشدند.
اوکراین بارها اعلام کرده است با کمبود موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت روبهروست. سامانهای که به گفته مقامهای این کشور، تنها سامانه موثر برای مقابله با موشکهای بالستیک به شمار میرود.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتابشونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حملهای گسترده» علیه کییف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاههای نظامی را در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.
بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دستکم یک نفر زخمی شد.
لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
همزمان، مقامهای روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.
به گفته این مقامها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.
این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره تلاشهای تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفتوگو کنند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بریتانیا در واکنش به تلاشهای جمهوری اسلامی، روسیه و چین برای نفوذ در عرصه سیاسی این کشور، مقررات سختگیرانهتری برای کمکهای مالی وضع کرد تا از تاثیرگذاری دولتهای خارجی بر انتخابات جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف بامداد دوشنبه ۱۵ تیر، دستکم سه نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. نیروهای امداد همچنان در حال جستوجو و تخلیه ساکنان از ساختمانهای آسیبدیده هستند.
به گزارش رویترز، تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کییف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد در این حملات دستکم سه نفر جان باختهاند. او پیشتر شمار مجروحان را هفت نفر اعلام کرده بود و گفت تنها در منطقه تاریخی پودیلسکی، چهار ساختمان مسکونی هدف حمله قرار گرفتهاند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت نیروهای امداد در حال خارج کردن ساکنان از ساختمانهایی هستند که در حملات شبانه بهشدت آسیب دیدهاند. او اعلام کرد از یک ساختمان مسکونی در منطقه پودیلسکی که بخشی از آن فروریخته، ۱۵ نفر تخلیه شدهاند؛ از جمله سه زن و شش کودک که از طبقات بالایی ساختمان به محل امن منتقل شدند.
به گفته تکاچنکو، سه ساختمان مسکونی دیگر نیز در منطقه دارنیتسکی در شرق کییف هدف حمله قرار گرفتند. این منطقه پنجشنبه گذشته نیز در جریان یکی از بزرگترین حملات روسیه به پایتخت اوکراین آسیب دیده بود؛ حملهای که در آن صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک شد و دستکم ۳۰ نفر کشته شدند.
خبرنگاران رویترز در کییف از وقوع چندین انفجار در داخل و اطراف شهر خبر دادند و اعلام کردند سامانههای پدافند هوایی اوکراین برای رهگیری پهپادهای روسی فعال شده بودند.
تصاویر منتشرشده در کانالهای غیررسمی تلگرام، آتشسوزی چندین برج مسکونی و یک ساختمان تجاری پس از اصابت موشک یا پهپاد را نشان میدهد. تصاویر دیگری نیز از خسارت گسترده به داخل ساختمانها حکایت دارد.
همزمان، وبلاگنویسان محلی از شهروندان خواستند به دلیل دود غلیظ ناشی از حملات، پنجرههای خود را بسته نگه دارند. بسیاری از ساکنان نیز برای در امان ماندن از حملات، به ایستگاههای متروی کییف و پارکینگهای زیرزمینی پناه بردند.
این حملات پس از آن انجام شد که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر درباره حمله قریبالوقوع روسیه به ساکنان کییف هشدار داده بود.
روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به دو دهه اعلام کند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتشبس در قاهره انجام میشود.
به گفته منابع فلسطینی، این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش، نهادی که اکنون با عنوان «کمیته پیگیری امور دولت» بهعنوان دولت عملی غزه فعالیت میکند، قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده «علی شعث» خواهد بود؛ مدیری که پیشتر در شهرداریها، وزارتخانههای تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان مناطق صنعتی این نهاد مسئولیت داشته است. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً به تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تاکنون به دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردهاند.
نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته، انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناحوم برنئا، تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحرونوت، گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته است خلع سلاح حماس را از فهرست پیششرطهای بازسازی غزه کنار بگذارد. خلع سلاح حماس یکی از بندهای اصلی طرح ۲۰ مادهای ترامپ بود که زمینه دستیابی به توافق آتشبس را فراهم کرد.
الشرق الاوسط مینویسد با وجود آنکه حماس همچنان سلاح خود را حفظ کرده است، واشینگتن تصمیم گرفته وارد مرحله دوم طرح بازسازی شود. بر اساس این طرح، نیروهای اسرائیلی بهتدریج از مناطق تحت کنترل خود عقبنشینی خواهند کرد و یک نیروی بینالمللی جایگزین آنها میشود. سپس واحدهای مسکونی موقت برای اسکان ساکنان غزه ساخته خواهد شد و انتقال تدریجی جمعیت به این مناطق آغاز میشود. ساخت شهرهای جدید و برجهای مسکونی به مراحل بعدی موکول شده و اجرای کامل این برنامه حدود ۱۰ سال زمان خواهد برد.
این گزارش همچنین حاکی است که حماس همچنان با موضوع خلع سلاح مخالفت میکند. به گفته منابع فلسطینی، طی دو روز آینده مذاکرات تازهای در قاهره با حضور نمایندگان حماس و کشورهای میانجی برگزار خواهد شد تا طرفها درباره مرحله دوم توافق آتشبس و کاهش اختلافها، بهویژه در موضوع خلع سلاح، گفتوگو کنند.