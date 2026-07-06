در این گزارش که دوشنبه ۱۵ تیر منتشر شد، آمده است چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، در شرایط کنونی تمایل چندانی به خرید نفت ایران ندارد.

فریدون فشارکی، رییس افتخاری شرکت مشاوره انرژی «اف‌جی‌ای نکسانت‌ای‌سی‌ای»، در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: «چینی‌ها در حال حاضر هیچ علاقه‌ای به خرید حجم بالای نفت از هیچ کشوری نشان نمی‌دهند.»

واردات نفت خام چین از زمان آغاز جنگ ایران کاهش یافته و این روند به افت تقاضا در بازار نفت دامن زده است.

بر پایه داده‌های موسسه «ویند اینفورمیشن»، واردات نفت خام چین در ماه مه با افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به هفت میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.

همچنین، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد واردات نفت خام چین از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۶۵۴ هزار بشکه در روز رسید.

موسسه «سیاست امنیت و توسعه» استکهلم پیش‌تر اعلام کرد مناقشه خاورمیانه توجه راهبردی چین را بیش از پیش به امنیت انرژی معطوف کرده و هم‌زمان به روند گذار این کشور به انرژی‌های پاک شتاب تازه‌ای بخشیده است.

بر اساس این گزارش، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، بار دیگر بر توسعه انرژی‌های غیرفسیلی، ایجاد نظام جدید انرژی، حمایت از نوآوری و تسریع اصلاحات در بخش انرژی تاکید کرده است.

تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن، به‌ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و موضوع رفع تحریم‌ها، ادامه دارد.

ایالات متحده پیش‌تر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه ، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۴ تیر نوشت بازگشت سریع بازار جهانی نفت به وضعیت پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای تدریجی ذخایر نفتی جهان می‌تواند از توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا بکاهد.

افزایش عرضه و تغییر معادلات بازار نفت

سی‌ان‌بی‌سی در ادامه گزارش داد انتظار می‌رود با تصمیم اخیر ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای سقف تولید روزانه در ماه اوت، عرضه نفت در بازارهای جهانی بیش از پیش افزایش یابد.

طبق گزارش بانک «یونایتد اورسیز»، این افزایش بخشی از برنامه اوپک‌پلاس برای لغو تدریجی محدودیت‌های تولیدی است که چند سال پیش اعمال شده بود.

در نتیجه، این ائتلاف از زمان آغاز جنگ ایران در مجموع ۹۴۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزوده است.

تیاگو لاسردا، تحلیلگر بازار در کارگزاری «اکسی»، در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی به‌طور ملموس در حال وقوع است.

او افزود پس از لغو محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، حجم عظیمی از محموله‌ها در دریا انباشته شده است، زیرا جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده و صادرات روسیه نیز به بالاترین سطح خود رسیده است.

این در حالی است که به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، خطر اختلال در انتقال نفت از طریق تنگه هرمز همچنان به‌طور کامل برطرف نشده و این مساله می‌تواند بر معادلات عرضه جهانی انرژی تاثیر بگذارد.

رییس افتخاری اف‌جی‌ای نکسانت‌ای‌سی‌ای در همین رابطه گفت تهران به‌صراحت اعلام کرده است عبور «آزاد» از تنگه هرمز تنها برای ۶۰ روز برقرار خواهد بود و پس از آن، عوارضی پلکانی برای عبور کشتی‌ها اعمال خواهد شد.

او با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی در قبال این گذرگاه راهبردی افزود: «اگر دوست من باشید، عوارض کمتری می‌پردازید. اگر دوست من نباشید، باید هزینه بیشتری بپردازید. و اگر از شما خوشم نیاید، شاید اصلا اجازه ندهم نفتتان را از تنگه عبور دهید.»

جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، ۱۴ تیر در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز هشدار داد ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز می‌تواند واشینگتن را بار دیگر به درگیری نظامی با تهران بکشاند.