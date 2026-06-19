احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا گفت پزشکیان با اجازه مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این توافق را پذیرفته و کسی حق رویارویی با دولت و وزیران را ندارد.

او در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت برخی شعارها و عبارات مطرح‌شده علیه مقام‌های دولتی در تجمع‌های اخیر قابل قبول نیست. او افزود برخورد با وزیران دولت جمهوری اسلامی به معنای با نظام است و با موضع رهبر جمهوری اسلامی در تضاداست.

علم‌الهدی در عین حال گفت از نظر او، پیام مجتبی خامنه‌ای نشان می‌دهد این تفاهم‌نامه دارای اشکال است و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز «نظر دیگری» درباره آن داشته است.

او همچنین گفت «جنگ تمام شده، اما مبارزه تمام نشده است» و جمهوری اسلامی به هیچ قیمت و مصلحتی شعار «مرگ بر آمریکا» را کنار نخواهد گذاشت.