خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد این اعلام پس از آن صورت گرفت که یک سخنگوی کاخ سفید از انصراف جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، از سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سوئیس برای دیدار با مذاکره‌کنندگان ایرانی خبر داد.

کاخ سفید پیش‌تر دلیل این تصمیم ونس را پیچیدگی‌های لجستیکی و هماهنگی‌های مربوط به مذاکرات عنوان کرده بود.

ونس قرار بود ۲۹ خرداد با مذاکره‌کنندگان ایرانی دیدار کند تا گفت‌وگوهایی را درباره اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف پایان دادن به جنگ آغاز کند.

این مذاکرات قرار بود در پی امضای یادداشت تفاهمی برگزار شود که ۲۷ خرداد از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، امضا شد و چارچوب اولیه گفت‌وگوهای بعدی میان واشینگتن و تهران را تعیین کرده است.

جمهوری اسلامی و مساله حزب‌الله لبنان

هم‌زمان، وب‌سایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد موضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان از سوی اسرائیل، ممکن است یکی از دلایل برگزار نشدن مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده جمعه باشد.

اکسیوس نوشت کاخ سفید به‌طور رسمی دلیل به تعویق افتادن سفر ونس را «ملاحظات لجستیکی» عنوان کرده، اما نشانه‌هایی وجود دارد که وضعیت شکننده آتش‌بس در لبنان نیز در این تصمیم نقش داشته است.

اکسیوس همچنین نوشت ساعاتی پیش از اعلام لغو سفر ونس، درگیری‌های شدیدی میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان رخ داد. موضوعی که می‌تواند بر فضای مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان تهران و واشینگتن تاثیر گذاشته باشد.

از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ خرداد در مطلبی نوشت در شرایط ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان، «شروع مذاکرات برای سایر موضوعات» اشتباه است و به نظر می‌رسد علت «عدم تمایل» تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی برای برگزاری جلسه ۲۹ خرداد در ژنو همین موضوع باشد.

تسنیم افزود اگر یادداشت تفاهم اجرا نشود، گزینه‌هایی از جمله تعلیق یا لغو مذاکرات بعدی، ایجاد دوباره «تنگناهای جدی» در تنگه هرمز و حتی پاسخ موشکی به اسرائیل روی میز جمهوری اسلامی خواهد بود.

شبکه المیادین، نزدیک به حزب‌الله لبنان، نیز پیش‌تر گزارش داده بود سفر هیات ایرانی به دلیل ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان لغو شده است.

در همین حال، ونس ۲۸ خرداد گفت برنامه‌ریزی برای این مذاکرات هنوز نهایی نشده و مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ممکن است در هماهنگی‌های فنی مربوط به سفر خود با چالش‌هایی مواجه باشند.

برگزار نشدن این مذاکرات، ابهام‌هایی را درباره مرحله بعدی گفت‌وگوهایی ایجاد کرده است که قرار بود نشست برگن‌اشتوک نخستین گام آن باشد.

هنوز مشخص نیست برگزار نشدن این نشست به معنای توقف روند دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی است یا طرف‌ها در حال بررسی زمان و مکان دیگری برای ادامه گفت‌وگوها هستند.

مقام‌های دو طرف تاکنون درباره زمان احتمالی برگزاری نشست جایگزین اظهار نظر نکرده‌اند.