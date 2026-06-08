گروسی دوشنبه ۱۸ خرداد در حاشیه نشست شورای حکام آژانس، در یک نشست خبری در وین حضور یافت.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو طرف می‌توانند هر توافقی که می‌خواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری انجام ندهند.»

گروسی ادامه داد: «فکر می‌کنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستی‌آزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است، زیرا نمی‌دانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق پایبند بوده است یا خیر.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بر ابهام‌ها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن افزوده است.

خبرگزاری رویترز ۱۷ خرداد گزارش داد ایالات متحده در حال رایزنی با دیگر اعضای شورای حکام برای جلب حمایت از پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که از جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره وضعیت تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده و همچنین سرنوشت و محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود توضیح دهد.

راه‌های ارتباطی با مقام‌های جمهوری اسلامی مختل شده است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه نشست خبری اعلام کرد در صورت بازگشت کامل الزامات پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، این نهاد موظف به راستی‌آزمایی تمامی آنها خواهد بود.

با این حال، گروسی تاکید کرد آژانس در شرایط کنونی با محدودیت‌هایی برای انجام کامل این ماموریت روبه‌رو است.

او ادامه داد: «ما باید همه این موارد را راستی‌آزمایی کنیم، اما در حال حاضر قادر به انجام کامل آن نیستیم. این موضوع بخشی از گفت‌وگوهای ما با ایران بوده است. به‌دلیل عملیات نظامی و جنگ، ایران تعامل لازم را با ما نداشته است.»

گروسی افزود: «در یک مرحله پیچیده گیر افتاده‌ایم. به‌صورت منقطع، تماس‌هایی با مقام‌های ایران داشته‌ایم، اما کانال ارتباطی با آنها از اساس مختل شده است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده‌‎اند در خصوص «جزئیات» برنامه هسته‌ای تهران مذاکره نخواهند کرد .

پیش‌تر در ۱۵ خرداد، گروسی اعلام کرده بود موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده در کانون هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دارد.

سازمان ملل در روند حل مناقشه‌ها غایب است

گروسی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره نامزدی خود برای سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورت انتخاب شدن برای این مسئولیت، همان رویکرد و شیوه مدیریتی دوران حضورش در راس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال خواهد کرد.

او هشدار داد در حالی که جنگ‌ها و مناقشات در نقاط مختلف جهان رو به افزایش است، سازمان ملل در روند حل‌وفصل بسیاری از این اختلافات نقش چندانی ایفا نمی‌کند.

در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ خرداد با تکرار مواضع دیگر مقام‌های حکومت در ماه‌های اخیر، گروسی را به اتخاذ رویکردی «غیرسازنده، جانبدارانه، غیرفنی و سیاسی» در قبال پرونده هسته‌ای تهران متهم کرد .

او اضافه کرد: «کسی که نامزد دبیر‌کلی سازمان ملل است، باید در انجام وظیفه خود به‌عنوان دبیر‌کل آژانس، مسئولانه عمل کند.»

۱۷ خرداد، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، هشدار داد اگر مذاکرات واشینگتن و تهران به توافق منجر نشود، آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را به حدی تضعیف خواهد کرد که نیروهای آمریکایی بتوانند در شرایطی امن، اورانیوم با غنای بالا را از ایران خارج کنند.