جعفر حسنی، فعال سیاسی و شاعر ساکن قزوین و از زندانیان انقلاب ملی، از سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب قزوین به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادرشده، او بابت اتهام «اغوای مردم به کشت و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه برای اتهام «اهانت به رهبری» دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرده است.

با این حال، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرایم، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس تعزیری، قابل اجرا خواهد بود.

جعفر حسنی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور، شش ماه خدمات عمومی رایگان در شهرداری قزوین و ضبط تلفن همراه و سیم‌کارت به نفع دولت محکوم شده است.