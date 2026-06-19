عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، درباره لبنان واکنش نشان داد و او را به ترویج جنگ و خشونت متهم کرد.

عراقچی در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به سخنان بن‌گویر نوشت این اظهارات از سوی یک مقام ارشد دولت اسرائیل مطرح شده و نشان‌دهنده تهدیدی فراتر از لبنان است.

او همچنین دولت اسرائیل را «فرقه‌ مرگ‌پرست و نسل‌کش» و «تهدیدی برای بشریت» خواند و گفت تنها هدف آنها ادامه جنگ است.

بن‌گویر پیش‌تر در واکنش به نقض آتش‌بس و حملات اخیر حزب‌الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، گفت «تمام لبنان باید بسوزد» و خواستار تشدید حملات اسرائیل به لبنان شد.