ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت که در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان به‌عنوان دستمزد روزانه کارگران در شورای‌عالی کار به تصویب رسید، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.»

این خبرگزاری اشاره کرد: «طوفان تند گرانی‌ها، زندگی آبرومند و ساده‌ طبقه‌ کارگر ایران را جارو کرده است» و «امروز، نه خانه‌دار شدن و داشتن سرپناه شخصی، نه خرید یک خودرو ساده (حتی یک پراید با کمترین امکانات) و نه حتی یک سفر کوتاه آخر هفته به شمال، جزو برنامه‌های زندگی خانواده‌های کارگری نیست.»

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، کارگران در تقلای زنده ماندن و تامین نیازهای ساده‌ای که خانواده را به‌عنوان یک ارگان حیاتی اجتماع سر پا نگه دارد، روز را با دو یا سه شیفت کار به نیمه شب گره می‌زنند اما باز هم گره‌های کور زندگی باز نمی‌شود.

ایلنا در مورد سقوط قدرت خرید طبقه کارگر به عواملی مانند «یارانه‌زدایی از اقتصاد»، «باز گذاشتن دست سودجویان برای بالا بردن قیمت‌ها» و «آزادسازی و شوک‌درمانی ارزی»، و «بالا رفتن قیمت ارز» اشاره کرد و نوشت: «در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز ۷۰۰ هزار تومان بود؛ سال ۱۴۰۳، نرخ هر کیلو ران به ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ در سال ۱۴۰۴، قیمت آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد و اکنون در بهار ۱۴۰۵، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز، ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است.»

بر اساس این گزارش، «در سال ۱۴۰۲، دستمزد روزانه کارگران ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان بود؛ در آن سال با دستمزد روزانه کارگر می‌شد ۲۵۰ گرم ران گوسفندی ممتاز خرید. در سال ۱۴۰۳، دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار تومان تصویب شد، بازهم با دستمزد روزانه می‌شد ۲۶۰ گرم ران گوسفند خرید؛ در سال بعدتر (۱۴۰۴)، دستمزد روزانه کارگران حداقل‌بگیر، ۳۴۶ هزار تومان به تصویب رسید که بازهم با این پول، امکان خرید ۲۶۰ گرم ران گوسفندی وجود داشت.»

ایلنا اضافه کرد: «اما در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان به‌عنوان دستمزد روزانه کارگران در شورای‌عالی کار به تصویب رسید؛ این مبلغ پول خرید ۲۳۰ گرم گوشت ران گوسفندی ممتاز است.»

براساس این گزارش، «یک وعده غذای گوشتی برای یک خانواده سه نفره، حداقل به ۲۵۰ گرم گوشت نیاز دارد؛ بنابراین کارگر اگر کل حقوق روز خود را بدهد، بازهم نمی‌تواند فقط گوشت ناهار خانواده را تامین کند، بماند که طبخ یک غذای بسیار ساده بدون مخلفات جنبی، به اقلام دیگری از جمله برنج، سیب زمینی، پیاز و سیر هم نیاز دارد.»

در این ارتباط، سایت خبر‌آنلاین بیستم خرداد در گزارشی نوشت که پس از گذشت ۴۵ روز از سال ۱۴۰۴،«معادل ۲۰ درصد از قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر و طبقه کارگر کاسته شده است.»

در همین حال، خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه «شهر در تب نان می‌سوزد»، هشدار داد: «دولت و تصمیم‌سازان، در اظهارنظرها و جهت‌گیری‌ها، میلیون‌ها انسانِ درگیر بحران جدی را فراموش کرده‌اند؛ یادشان نمی‌افتد که اگر اوضاع تغییر اساسی نکند، شهر در تب نان، خاکستر می‌شود…»

این در شرایطی است که ولی‌الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران، دوشنبه به سایت خبر‌آنلاین گفت ایران به تورم سه رقمی نزدیک است.

هشدار در مورد ورود گروه تازه‌ای از کودکان به بازار کار

سایت آتیه‌آنلاین نیز دوشنبه گزارش داد: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازه‌ای از کودکان به بازار کار هشدار می‌دهند و می‌گویند در این یک سال تعداد خانواده‌هایی که برای دریافت حمایت به سازمان‌های مردم‌نهاد مراجعه می‌کنند، افزایش داشته است.

این سایت اشاره کرد که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحت‌سنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازه‌ای از کودکان کار در ایران هشدار می‌دهند.

آتیه‌آنلاین افزود: «بعد از موج طرد مهاجران افغانستانی که به روایت برخی از پژوهش‌ها، بخش غالب کودکان کار را تشکیل می‌دهند، نگرانی‌هایی درباره ورود این کودکان به مشاغل پنهان مطرح شد.»

به‌نوشته این وب‌سایت، «حالا بعد از دو جنگ، حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها و بیکاری گسترده اخیر، احتمال داده می‌شود که گروهی دیگری از کودکان از چرخه آموزش حذف شوند.»

این گزارش به نقل از سازمان بین‌المللی کار می‌گوید ۱۳۸ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از این آمار مربوط به آسیا و اقیانوسیه است، و تخمین می‌زند که «از این رقم حدود دو میلیون کودک کار مربوط به ایران باشد.»

اما همین سایت به نقل از فعالان اجتماعی نوشت آمار کودکان کار در کشور بیشتر از این رقم است.

پیش‌تر افخم صباغ، رییس هیات مدیره موسسه مهر و ماه، ۲۳ خرداد به ایلنا گفته بود که با سقوط شمار زیادی از خانواده‌های ایرانی به دهک‌های پایین، کودکان ایرانی بیشتری وارد چرخه کار شده‌اند و بهانه غیرایرانی بودن، توجیهی غیرقانونی برای شانه خالی کردن مسئولان از وظایف قانونی است.

محمد لطفی، فعال اجتماعی حوزه کار کودک، به آتیه‌آنلاین گفت که افزایش تورم و گرانی‌های یک سال اخیر، گروه‌های نیازمند جدیدی ایجاد کرده است و او و همکارانش حالا با کودکانی مواجهند که تا پیش از این برای دریافت کمک‌هایی هرچند کم به فعالان اجتماعی مثل آنها مراجعه نمی‌کردند.

او در مورد تاثیر افزایش قیمت عمومی کالاها بر خروج این کودکان از چرخه تحصیل گفت در ساختاری که آموزش به کالا تبدیل شده است، کودکانی که توان پرداخت هزینه آموزش را ندارند، در آستانه ورود به بازار کار قرار می‌گیرند.

لطفی اشاره کرد در یک سال گذشته، تعداد خانواده‌هایی که برای دریافت حمایت مراجعه کرده‌اند، به شکل معناداری اضافه شده است؛ خانواده‌هایی که تا پیش از این نیز با فقر اقتصادی روبرو بودند، اما همچنان می‌توانستند امکان تحصیل کودکانشان را فراهم کنند و تا حدی هزینه‌های خود را تامین کنند.

همچنین روزنامه شرق دوشنبه به نقل از قمر تکاوران، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعه‌شناسی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، نوشت که «آمار واقعی» ‌کودکان کار‌ طبیعتا بسیار بیشتر از اعداد رسمی است.

او که در نشستی در موسسه رحمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک سخن می‌گقت، اشاره کرد که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان متعلق به خانواده‌هایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند یا با وجود اشتغال، در مشاغل کم‌درآمد و سطح پایین فعالیت می‌کنند و کار کودک در عمل به‌عنوان نوعی کمک اقتصادی به خانواده تلقی می‌شود.

تکاوران همچنین بر اساس آمار رسمی گفت یکی از ناراحت‌کننده‌ترین یافته‌ها این است که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفت‌سالگی آغاز کرده‌اند.