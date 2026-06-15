یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت که نیروهای این کشور در مناطق امنیتی حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند.
وزیر دفاع اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را بهطور شفاف به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامهای ارشد آمریکا اعلام کرده است.
کاتز تاکید کرد: «اگر ایران به دلیل رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، به آن حمله خواهیم کرد.»
در پی موج تازه حملات هوایی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین، دستکم ۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. همزمان، یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی کییف، پایتخت اوکراین، در جریان این حملات بهشدت آسیب دید.
مقامهای اوکراینی صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کردند حملات روسیه به کییف چهار کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته مسئولان کییف، پهپادها و موشکهای روسیه چندین ساختمان مسکونی مرتفع را هدف قرار دادند و به زیرساختهای برقرسانی نیز خسارت وارد کردند. در نتیجه این حملات، حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با قطع برق مواجه شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، گزارش داد صومعه تاریخی «پچرسک لاورا کییف» در اثر اصابت مستقیم دچار آتشسوزی شده و آسیبهای جدی دیده است.
این مجموعه مذهبی که در سال ۱۰۵۱ میلادی تاسیس شده، از مهمترین نمادهای فرهنگی و معنوی اوکراین به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این رویداد را «یورش وحشیانه» به مردم و میراث کشورش توصیف کرد.
همچنین آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد کییف بلافاصله پیگیریهای لازم را در چارچوب یونسکو و دیگر سازوکارهای بینالمللی آغاز خواهد کرد تا «پاسخهای فوری و مناسب به این وحشیگری دولتی» ارائه شود.
این سنگینترین حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین طی دو هفته گذشته به شمار میرود. شدت این حملات به حدی بود که از ساکنان کییف خواسته شد برای حفظ جان خود به پناهگاه بروند.
پیشتر در جریان حملات روسیه به کییف در ۱۲ خرداد، بیش از ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.
حملات روسیه به خارکیف و سومی
رویترز در ادامه گزارش داد آژیر هشدار حملات هوایی در ساعات اولیه بامداد ۲۵ خرداد در بخش عمدهای از خاک اوکراین به صدا درآمد.
به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در حمله روسیه به شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، پنج نفر از نیروهای امداد و نجات کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند.
همچنین مقامهای محلی اعلام کردند در شهر سومی در شمال شرق اوکراین، سه نفر از جمله یک کودک بر اثر حملات روسیه مجروح شدند.
این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۴ خرداد از گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای بررسی راههای پایان دادن به جنگ خبر داده بود.
این تماس تلفنی پیش از برگزاری اجلاس سران گروه هفت انجام شد. این نشست از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان فرانسه برگزار میشود و جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
حملات اوکراین به روسیه
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است. اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
رویترز به نقل از یک مقام محلی روسیه نوشت در تازهترین مورد، حمله پهپادی به شهر تولا، از مراکز صنعتی مهم در جنوب مسکو، دستکم سه کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
فرمانده منطقه تولا خبر داد در میان مجروحان، کودکی یکساله نیز دیده میشود.
اوکراین طی عملیات دیگری، دو پل ارتباطی میان شبهجزیره کریمه و مناطق تحت کنترل روسیه را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز، این اقدام با هدف مختل کردن مسیرهای تدارکاتی به کریمه صورت گرفت. این در حالی است که گزارشها از کمبود شدید بنزین در کریمه حکایت دارند.
روسیه در سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پس از تفاهم اولینه تهران و واشینگتن گفت که تنگه هرمز باید بار دیگر بدون هیچ محدودیتی قابل کشتیرانی شود.
وادفول پیش از دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ گفت: «باید روشن شود که تنگه هرمز بدون هیچ محدودیت و عوارضی بار دیگر به روی کشتیرانی باز است.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته که حمایت خود از شبهنظامیان و گروههای نیابتی در منطقه مانند حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت خود را پایان دهد.
این تقاضا در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک فرانسه برای ثبات منطقهای مطرح شده و با تاکید بر لزوم «تغییر اساسی رفتار» تهران همراه است.
بارو ایران را «نیروی بیثباتکننده» منطقه توصیف کرده و گفته برنامه هستهای، موشکی و حمایت از این گروهها تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا محسوب میشود.
رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
مقامهای فرانسوی از حضور ترامپ در اجلاس امسال استقبال کردهاند؛ بهویژه پس از آن که او سال گذشته نشست گروه هفت در کانادا را پیش از پایان آن ترک کرده بود.
آن نشست، همزمان با جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برگزار شد.
بسیاری از رهبران حاضر در اجلاس بهطور مستقیم تحت تاثیر تصمیمها و سیاستهای ترامپ در خاورمیانه، تجارت جهانی و روابط دیپلماتیک قرار گرفتهاند.
تحولاتی که به گفته ناظران، پرسشهای تازهای درباره میزان پایبندی آمریکا به نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده است.
توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در کانون توجه رهبران
رهبران گروه هفت در نشست خود تلاش خواهند کرد جزییات بیشتری از تفاهمنامه تهران و واشینگتن برای توافق به دست آورند.
بر اساس گزارشها، قرار است یادداشت تفاهم میان دو کشور، جمعه ۲۹ خرداد در ژنو سوئیس بهطور رسمی امضا شود، اما جزییات دقیق مفاد آن هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
مکرون در جستوجوی دستاوردی دیپلماتیک
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.