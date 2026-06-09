ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، سهشنبه ۱۹ خرداد، در جلسه پارلمان این کشور حملات حزبالله به اسرائیل، از جمله علیه شهرهای شمالی این کشور، را محکوم کرد و همچنین خواستار اجرای آتشبس از سوی دو طرف شد.
او گفت حزبالله که به گفته او با تحریک جمهوری اسلامی اقدام میکند، لبنان را به سوی جنگی میکشاند که برخلاف منافع مردم و دولت این کشور است و باید این حملات خطرناک را متوقف و خلع سلاح شود.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین تاکید کرد آتشبس با میانجیگری آمریکا در لبنان باید از سوی همه طرفها به طور جدی رعایت شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیلا آفرین، زندانی سیاسی که همراه با خواهرش مریم آفرین از ششماه پیش در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد، با وجود ابتلا به تومور مغزی، بیماریهای شدید مفصلی و خطر فلج شدن، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و درمان مناسب محروم مانده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایراناینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی متولد ۱۳۷۲ بهشدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزشهای مداوم و اختلال در حرکت دستها و پاهایش رنج میبرد.
این منبع آگاه تاکید کرد که آفرین در بسیاری از مواقع تنها با تکیه بر دیوارها و نردههای بند قادر به راه رفتن است و خطر از دست دادن توان حرکتی و فلج شدن او بهطور جدی وجود دارد.
اطلاعات رسیده حاکی است پزشک زندان پیشتر بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت این زندانی تاکید کرده بود. با این حال، اوایل خردادماه و پس از اعتراض خانواده و همبندیانش، آفرین به بیمارستان «شهدای تجریش» اعزام شد اما بدون انجام آزمایشهای تخصصی و اقدامات درمانی مورد نیاز به زندان بازگردانده شد.
طبق این اطلاعات، با وجود ثبت و موجود بودن پرونده پزشکی او در مراجع قضایی و زندان، درخواستهای مکرر برای مرخصی درمانی تاکنون بینتیجه مانده است. همچنین با وجود آنکه زمان استفاده این زندانی از آزادی مشروط فرا رسیده، درخواست او با مخالفت پوریا نیری، دادیار ناظر بر زندان، روبهرو شده است.
لیلا آفرین و خواهرش مریم آفرین پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران در پروندهای با اتهامات سیاسی، هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. این دو خواهر ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای اعلام کرد از تجمعات دانشآموزان «شجاع و آگاه» در نقاط مختلف ایران در اعتراض به سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی حمایت میکند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۹ خرداد در هفته صد و بیست و چهارم کارزار منتشر شد، آمده است: «دانشآموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاستهای حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است، به تنگ آمدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ابراز اطمینان کرد آینده ایران با وجود چنین افراد پرشوری، بدون شک درخشان خواهد بود.
در روزهای گذشته، دانشآموزان در دستکم ۲۰ استان ایران از جمله تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، یزد و لرستان، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و شیوه برگزاری امتحانات نهایی دست به تجمع زدند.
در سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ۱۶ خرداد از تاثیر سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور سال جاری دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر سر این موضوع «اجماع» دارند.
خسروپناه افزود: «اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند.»
حفاظت از حق حیات نشانه بلوغ جامعه است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با انتقاد از تشدید سیاستهای سرکوب و ارعاب در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدامی» خواند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: «حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تاکنون دستکم ۴۹ تن را به دار آویخته است و در ادامه موج ارعاب و سرکوب خود، حکم اعدام زندانی سیاسی، یعقوب درخشان، در زندان لاکان رشت را مجددا تایید کرده و برای زندانیان سیاسی دیگر یاسین شهبخش، حسن مصلاوی و علی کمالی حکم اعدام صادر کرده است.»
این کارزار افزود فرشاد اعتمادیفر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدالی، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند و جان آنان با خطر جدی روبهرو است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین حق بنیادین زندگی را «سرچشمه همه حقوق انسانی» و حفاظت از آن را «نشانه بلوغ، برابری، آزادی و انسانیت هر جامعه» توصیف کرد و از همه مردم خواست اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام ظالمانه و غیرانسانی اعدام «به شدیدترین وجه ممکن» نشان دهند.
این کارزار تاکید کرد: «آزادی و عدالت حق هر انسانی است و عدالت واقعی نه از مسیر مرگ و سلب حق حیات، بلکه از مسیر احترام به حقوق بشر به دست میآید. در نتیجه، برای به دست آوردن آن از دست حاکمان ستمکار و مستبد باید مبارزه و مقاومت کرد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و چهارم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان طبس، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان عادلآباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج، زندان یزد (بند زنان و مردان).
امیر صدیقی، رییس فدراسیون ووشو، روایت خود را از حواشی مسابقات انتخابی تیم ملی زنان و اتفاقات رخداده در دفتر کارش تشریح کرد.
به گفته او، پس از شکست و حذف سهیلا منصوریان، دو خواهر دیگر او، الهه و شهربانو منصوریان، وارد دفتر ریاست فدراسیون شدند. صدیقی گفت: «الهه و شهربانو منصوریان با هتک حرمت، فریاد، استفاده از الفاظ ناشایست و پس از شکستن دوربین مداربسته و قفل در اتاق ریاست، وارد اتاق من شدند و به من حمله فیزیکی کردند. این دو خواهر با هتک حرمت به تصاویر کشتهشدگان جنگ ایران و عراق، قاب عکس روحالله خمینی و قاب وانیکاد، پس از حمله فیزیکی، چاقویی را که به گفته من از قبل همراه خود داشتند، در دست گرفتند. آنها پس از آنکه موفق نشدند سناریوی خود را عملی کنند، الهه منصوریان اقدام به خودزنی کرد و شروع به فریاد زدن کرد.»
رییس فدراسیون ووشو با تاکید بر پیگیری قضایی این پرونده افزود: «توهین لفظی و تهدید کارکنان فدراسیون به هیچ وجه قابل اغماض نیست. فدراسیون ووشو ضمن محکوم کردن این رفتارها، موضوع را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد. دیگر دوران بزندررو تمام شده است. مستنداتی در اختیار فدراسیون ووشو قرار دارد که در صورت انتشار، برای این افراد تبعات بیشتری به همراه خواهد داشت.»
او همچنین مدعی شد تصاویر دوربینهای مداربسته فدراسیون، درگیری خواهران منصوریان با مسئولان، تخریب تجهیزات و ورود به دفتر ریاست را نشان میدهد.
در مقابل، شهربانو منصوریان با انتشار تصویری از دست زخمی خواهرش در اینستاگرام، روایت متفاوتی ارائه کرده و مدعی شده است که رییس فدراسیون با یک چاقوی میوهخوری به الهه منصوریان حمله کرده و او را راهی بیمارستان کرده است.
یک مقام ارشد کابینه امنیتی اسرائیل به وبسایت خبری واینت گفت که این کشور به ارتش دستور داده «معادلهای را که در قبال حزبالله تعیین کرده حفظ کند.» او افزود: «هر زمان آتشی به سمت جوامع ما شلیک شود، ما ضاحیه را هدف قرار خواهیم داد و سپس خواهیم دید در ایران چه اتفاقی میافتد.»
به نوشته واینت، با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی، مقامهای ارشد کابینه امنیتی اسرائیل در نشست تاکید کردند سیاست پاسخ این کشور در لبنان تغییر نخواهد کرد و هرگونه شلیک حزبالله به سوی شهرهای شمال اسرائیل با حمله به منطقه ضاحیه در بیروت پاسخ داده میشود.
اعضای این کابینه گفتند هرگونه شلیک با هدف عبور از مرز به داخل اسرائیل به حمله ارتش اسرائیل به ضاحیه منجر خواهد شد، حتی اگر تهران نسبت به چنین اقدامی هشدار داده باشد.
وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد.
طبق اطلاعات منتشرشده، علیرضا پیغمبری در تاریخ ۱۹ دیماه در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.