سایت هرانا گزارش داد که با وجود تشدید وضعیت جسمانی نامناسب مطلب احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، ممانعت از دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، سرطان این زندانی به معده و لوزالمعده گسترش یافته و وی پس از بازگشت از بیمارستان، با کاهش شدید وزن مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود نیاز مستمر این زندانی سیاسی به مراقبتهای تخصصی پس از عمل جراحی و آغاز مراحل درمان سرطان، در تحویل داروهای مورد نیاز او اخلال ایجاد شده و دسترسی وی به خدمات پزشکی با محدودیت مواجه است.
سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۶ خرداد خبر داد که دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید و به آنها ابلاغ کرده است.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، رضا عبدالی (دغاغله)، حسن مصلاوی (طرفی)، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد.
وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
در همین حال حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.
منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است.
او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی درباره رد ویزاهای برخی همراهان تیم ملی برای ورود به آمریکا گفت: «آقای ترامپ پاسخ بدهد وقتی مدیر تیم و مدیر رسانهای تیم حضور ندارند، چه کسی قرار است در نشست هماهنگی قبل از مسابقات شرکت کند؟»
او همچنین گفت که در فدراسیون فوتبال در واکنش به رد ویزای همراهان تیم ملی، نامهای را به فیفا ارسال کرده است.»
علوی درباره نوع ویزای تیم ملی گفت: «ویزاهای صادر شده برای تیم ملی، ویزای مولتی است و تیم ملی یک روز قبل از بازی اول و بازیهای بعدی، دو روز قبل از بازی در محل مسابقه حاضر خواهد شد. امیدوارم با صعود از این مرحله، تیم ملی از شر میزبانی این کشور خلاص شود.»
او در پاسخ به سوالی درباره تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی در جام جهانی گفت: «اعزام تیم ملی در هماهنگی با مراجع ذیصلاح مطرح شد و در حال پیگیری است و به طور کلی فدراسیون فوتبال طبق روال برنامهها، اردوها و تدارکات را پیش برده است.»
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.
بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
ارتش لبنان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور، ژنرال رودولف هیکل، برای سفری به پاکستان عازم این کشور شده است.
ارتش لبنان شنبه اعلام کرد این سفر به دعوت عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است.
این سفر در بحبوحه تلاشهای پاکستان برای میانجیگری جهت پایان دادن به درگیری آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی انجام میشود؛ درگیریای که دامنه آن به لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، صبح شنبه ۱۶ خرداد، ماموران امنیتی بدون اطلاع قبلی و بدون به صدا درآوردن زنگ منزل، با استفاده از کلید وارد خانه پارسا نجفی، جوان ۱۹ ساله بهائی ساکن اصفهان، شدند و اعلام کردند که حکم بازداشت او را در اختیار دارند.
بازداشت پارسا با تفتیش کامل منزل همراه بود. ماموران ضمن بههمریختن وسایل خانه، تعدادی از اموال شخصی خانواده را نیز ضبط کردند؛ از جمله تلفنهای همراه و لپتاپهای شخصی، کارتهای بانکی، پول نقد، کتابهای مختلف از جمله کتابهای درسی و آموزشی، تابلوها، مدارک هویتی، گذرنامه و سایر وسایل شخصی.
بر اساس گزارش خانواده، ماموران در جریان این عملیات رفتارهای توهینآمیز و بیاحترامیهای شدیدی نسبت به اعضای خانواده داشته و در مواردی نیز از برخورد فیزیکی استفاده کردهاند.
این دومین بار است که منزل پارسا نجفی مورد تفتیش قرار میگیرد. پیش از این نیز در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۳ ماموران به منزل او یورش برده بودند، اما تفتیش اخیر با بازداشت وی همراه شد.
خانواده پارسا تنها از طریق یک تماس تلفنی مطلع شدند که او به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است. با این حال، تاکنون هیچگونه اطلاعات دیگری درباره وضعیت او، دلایل بازداشت یا روند پرونده در اختیار خانواده قرار نگرفته است.
میرا آندریوا، تنیسور ۱۹ ساله روس، با پیروزی ۶-۳، ۶-۲ مقابل مایا خوالینسکا، نخستین عنوان گرنداسلم خود را در اوپن فرانسه به دست آورد. او با این قهرمانی، چهارمین عنوان دوران حرفهایاش را نیز کسب کرد.
آندریوا نخستین زن روس در ۱۲ سال گذشته است که موفق به فتح یک گرنداسلم میشود. پیش از او، ماریا شاراپووا در سال ۲۰۱۴ با قهرمانی در اوپن فرانسه آخرین زن روسی بود که به این افتخار دست یافت.
آندریوا با این پیروزی به این دوره انتظار پایان داد و همانند شاراپووا، نخستین قهرمانی بزرگ خود را در نوجوانی به دست آورد.
در چهار گیم نخست مسابقه، هر دو بازیکن سرویس یکدیگر را شکستند، اما سپس بازی به تعادل رسید. آندریوا که در ست اول ۳-۲ عقب افتاده بود، چهار گیم پیاپی برد و ست را از آن خود کرد؛ سپس پنج گیم ابتدایی ست دوم را نیز گرفت تا به قهرمانی نزدیک شود.
این تنیسور روس برابر نفر ۱۱۴ جهان از لهستان به پیروزی رسید؛ دیداری که در ابتدا جذاب و رقابتی آغاز شد اما در نهایت یکطرفه دنبال شد.