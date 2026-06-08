بر اساس این اطلاعات، خانه مادر فرزانه در نزدیکی محل تجمع معترضان قرار داشت و شماری از شهروندان زخمی یا آسیب‌دیده بر اثر گاز اشک‌آور، برای پناه گرفتن و دریافت کمک به این خانه مراجعه کردند.

فرزانه به مجروحان و افرادی که بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار مشکل تنفسی شده بودند کمک کرد.

زمانی که او برای کمک به فردی که بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور در حال خفگی بود از خانه خارج شد، از ناحیه سمت چپ گردن هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

طبق اطلاعات رسیده، نیروهای حکومتی بر پشت‌بام ساختمان مرتفع بانک ملت مستقر بودند. ساختمانی که بر خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف اشراف داشت.

شاهدان گفتند تک‌تیرانداز مستقر بر این ساختمان، این زن را هنگام کمک به مجروحان زیر نظر گرفته و پس از خروج او از خانه، به سویش شلیک کرده است.

پس از اصابت گلوله، حاضران، فرزانه را به داخل خانه منتقل کردند، اما تیراندازی شدید نیروهای حکومتی در کوچه و خیابان‌های اطراف حدود دو ساعت ادامه یافت و امکان انتقال فوری او به بیمارستان وجود نداشت.

بر اساس روایت‌های رسیده، شدت شلیک‌ها به حدی بود که گلوله‌ها به در، دیوار و ورودی خانه برخورد می‌کردند و هیچ‌کس قادر به خروج از ساختمان نبود.

پس از کاهش تیراندازی، فرزانه به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان اعلام کردند گلوله از سمت چپ گردن وارد شده، شاهرگ او را پاره کرده و به قلبش آسیب زده است.

او پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخته بود.

فرزانه ساسانی‌پور، متولد اول مهرماه ۱۳۶۲، مادر یک دختر ۱۶ ساله به نام عسل و یک پسر سه ساله به نام سام بود.

جلوگیری از ثبت آثار گلوله و خودداری از تحویل مدارک پزشکی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از انتقال پیکر ساسانی‌پور به سردخانه، نیروهای حکومتی با یکی از اعضای خانواده که قصد عکاسی از پیکر را داشت، با خشونت برخورد کردند، تلفن همراه او را گرفتند و تهدیدش کردند.

خانواده ساسانی‌پور همچنین اعلام کردند با وجود گذشت چند ماه، نتیجه کالبدشکافی و گزارش رسمی پزشکی قانونی به آنان تحویل داده نشده است.

مسئولان تا به حال هر بار خانواده را به هفته‌ها یا ماه‌های بعد ارجاع داده‌اند.

نزدیکان او این اقدامات را تلاشی برای از بین بردن شواهد اصابت گلوله جنگی و پنهان کردن نحوه کشته شدن این زن می‌دانند.

طبق این گزارش‌ها، نیروهای امنیتی پس از کشته شدن او نیز به خانه خانواده‌اش مراجعه کردند، آن‌ها را تحت فشار و تهدید قرار دادند، تلفن‌های همراهشان را بررسی و بخشی از محتویات آن‌ها را پاک کردند.

مقام‌های حکومتی با پیشنهاد پرداخت پول و ارائه برخی امتیازها، خانواده ساسانی‌پور را تحت فشار قرار داده‌اند تا او را به‌عنوان «شهید» وابسته به جمهوری اسلامی معرفی کنند.

خانواده با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کردند دخترشان به‌دست نیروهای حکومتی و در حالی کشته شده که برای نجات مجروحان تلاش می‌کرده است.

نیروهای امنیتی همچنین خانواده را برای محدود کردن مراسم خاکسپاری تحت فشار قرار دادند و هشدار دادند حضور گسترده مردم ممکن است به شکل‌گیری تجمع و سر دادن شعارهای اعتراضی منجر شود.

در ابتدا به خانواده گفته شد تنها چهار نفر می‌توانند در مراسم حضور داشته باشند، اما پس از مقاومت آنان، مراسم با حضور محدود ده‌ها نفر برگزار شد.

در مراسم چهلم ساسانی‌پور، خانواده‌های دیگری که عزیزان خود را در جریان اعتراض‌ها از دست داده بودند نیز تصاویر جان‌باختگان خود را همراه آوردند.

دختر ۱۶ ساله ساسانی‌پور نیز در چهلم مادرش، بنری از تصویر او را در میدان شهر نصب کرد تا نام و روایت کشته شدنش فراموش نشود.

بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده برای ثبت مراسم چهلم، یک فیلمبردار استخدام کرده بودند، اما ماموران سپاه پاسداران تجهیزات و تصاویر ضبط‌شده را از او گرفتند تا فیلم شعارها و تصاویر جان‌باختگان منتشر نشود.

با این حال، بخش‌هایی از تصاویر مراسم حفظ شده است.

خانواده ساسانی‌پور تاکید کرده‌اند با وجود فشارها، تهدیدها و تلاش نیروهای حکومتی برای حذف مدارک، صدای آنان و روایت کشته شدن عزیزشان خاموش و فراموش نخواهد شد.

در اعتراض‌های ۱۹ دی‌ماه در کوه‌چنار، علاوه بر فرزانه ساسانی‌پور، دست‌کم دو شهروند دیگر به نام‌های علیرضا نادری و بهبود حسن‌زاده نیز با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوب کشته شدند.