بقایی دوشنبه ۱۸ خرداد در جریان یک نشست خبری گفت: «هیچ کسی باور نمی‌کند بدون هماهنگی با آمریکا، عملی از اسرائیل سر بزند ...‌. ما اطلاع داریم که سنتکام در زمینه پدافند و آفند کاملا با اسرائیل هماهنگی و همکاری دارد.»

بقایی افزود واشینگتن به‌عنوان طرف توافق آتش‌بس در قبال هرگونه رخدادی که به «نقض» این توافق در منطقه منجر شود، مسئولیت مستقیم دارد و پیامدهای هرگونه تشدید تنش نیز متوجه ایالات متحده خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که بر اساس برخی گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تلاش کرد در رایزنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مانع از پاسخ فوری این کشور به حملات موشکی جمهوری اسلامی شود تا اختلالی در روند مذاکرات تهران و واشینگتن به وجود نیاید.

دفاع از حمله به اسرائیل در حمایت از حزب‌الله

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود، توقف درگیری‌ها در لبنان را بخشی از توافق آتش‌بس دانست و ضمن دفاع از حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل در حمایت از حزب‌الله گفت: «در هر کجا که لازم باشد و منافع ملی ما اقتضا کند، حتما اقدام خواهیم کرد.»

بقایی آمریکا و اسرائیل را به نقض «مستمر و مکرر» آتش‌بس متهم کرد و افزود جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد این دو کشور با «سوءاستفاده از وضعیت کنونی»، هر روز دامنه و شمار «تعرضات» خود را گسترش دهند.

او با اشاره به گفت‌وگوی تهران و واشینگتن ادامه داد: «اگر قرار باشد فلسفه وجودی این مذاکرات توسط اسرائیل یا هر یک از طرفین مخدوش شود، قاعدتا روند دیپلماتیک هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»

اسرائیل ۱۷ خرداد در پاسخ به حملات حزب‌الله به شمال این کشور، مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در ضاحیه بیروت هدف قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی بر حفظ «منافع ملی» تاکید کرد که حمله اخیر به اسرائیل در حمایت از حزب‌الله، بار دیگر خطر تشدید تنش‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی را متوجه ایران کرده است.

درباره آزادسازی دارایی‌های مسدودشده مماشات نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برخی گزارش‌ها درباره احتمال اختصاص دارایی‌های مسدودشده تهران به کشورهای منطقه برای جبران خسارات حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر را «مضحک» خواند و اعلام کرد: «ما به‌شدت از هر طرفی که در ارتکاب تجاوز علیه ما نقش داشته، طلبکاریم.»

بقایی آزادی اموال بلوکه‌شده حکومت را یکی از مطالبات اصلی تهران در هرگونه تفاهم احتمالی برشمرد و گفت جمهوری اسلامی «هرگز در این زمینه مماشات نخواهد کرد».

او افزود: «در یک فضای بدگمانی شدید با آمریکا تبادل پیام می‌کنیم. اتفاقات اخیر قطعا سوءظن‌ها را تشدید می‌کند. این اتفاقی که در ۲۴ ساعت گذشته افتاده، صرفا به این وضعیت نابه‌سامان در فرآیند دیپلماتیک دامن خواهد زد.»

بقایی بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی در این مرحله از گفت‌وگوها، درباره «جزییات» برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد و «صرفا» بر پایان جنگ متمرکز است.

۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیم‌پست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌اش به یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

به قطعنامه احتمالی شورای حکام «پاسخ مقتضی» می‌دهیم

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صدور قطعنامه علیه تهران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت حکومت ایران برای هر رویدادی آماده است و «پاسخ مقتضی» را در نظر دارد.

او با تکرار مواضع سایر مقام‌های حکومت ایران در ماه‌های اخیر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، را به اتخاذ رویکردی «غیرسازنده، جانبدارانه، غیرفنی و سیاسی» در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «کسی که نامزد دبیر‌کلی سازمان ملل است، باید در انجام وظیفه خود به عنوان دبیر‌کل آژانس، مسئولانه عمل کند.»

خبرگزاری رویترز ۱۷ خرداد گزارش داد ایالات متحده در حال رایزنی با سایر اعضای شورای حکام برای جلب حمایت از پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که از جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره وضعیت تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده و همچنین سرنوشت و محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود توضیح دهد.

۱۵ خرداد، گروسی اعلام کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده در کانون هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی است.