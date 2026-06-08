آکسیوس دوشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی به‌نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت ۲۴ ساعت گذشته، «خطر گرفتار شدن دوباره ایالات متحده در عملیات‌ جنگی بزرگ در خاورمیانه را برجسته کرد، ‌به‌رغم اینکه رییس‌جمهوری آمریکا آشکارا خواهان خروج از این وضعیت بود.

به‌نوشته آکسیوس ترامپ دوشنبه «اسرائیل و ایران را از لبه پرتگاه عقب راند، اما مشخص نیست تا چه مدت».

آکسیوس افزود: «ترامپ خود را در مقابل یک دوراهی یافت. از یک سو، او می‌دانست که برای متحد اصلی‌اش، نتانیاهو، تقریبا غیرممکن است که حمله موشکی حکومت ایران را بی‌پاسخ بگذارد. از سوی دیگر، او نگران بود که این تلافی به جنگ تمام عیار منجر شود.»

همان زمان، ترامپ در مصاحبه‌ای تلفنی با آکسیوس گفت که به نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده است که اگر به جنگ با حکومت ایران بازگردد، ممکن است خود را به تنهایی در حال جنگ ببیند.

یک مقام آمریکایی اشاره کرد که ارتش اسرائیل پیش از حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، را مطلع کرده بود، اما کاخ سفید را در جریان این حمله نگذاشت.

او اضافه کرد ترامپ که چند روز قبل در یک تماس تلفنی پرتنش، مانع حمله برنامه‌ریزی شده مشابهی از سوی اسرائیل شده بود، از این حمله ناراضی بود.

بر اساس این گزارش، پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در واکنش به حمله این کشور به جنوب بیروت، «اوضاع به سرعت تشدید شد» و به گفته یک مقام آمریکایی، ترامپ عصر یک‌شنبه با نتانیاهو تماس گرفت و از او خواست که تلافی نکند.

یک منبع اسرائیلی که در جریان این تماس قرار گرفته است، گفت که ترامپ استدلال کرد که «یا ظرف چند روز با حکومت ایران به توافقی خواهد رسید که حملات را غیرضروری می‌کند، یا این کار را نخواهد کرد، که در این صورت، ممکن است حملات به ایران را رهبری کند.»

دو مقام آمریکایی و یک منبع اسرائیلی سوم گفتند که این تماس بسیار آرام‌تر از تماس چند روز قبل بود که ترامپ در آن، نتانیاهو را «دیوانه لعنتی» خطاب کرد.

یک مقام آمریکایی این تماس را «مودبانه» توصیف کرد، در حالی که مقام دوم آمریکایی اشاره کرد که «هیچ‌کس فریاد نزد.»

یک منبع اسرائیلی گفت «نتانیاهو استدلال کرد که پاسخ ندادن به حمله جمهوری اسلامی برای اسرائیل، برای آمریکا و برای توافقی که ترامپ سعی در مذاکره برای آن دارد، بد خواهد بود.»

این منبع افزود: «استدلال نتانیاهو این بود که واکنش نشان ندادن، این پیام را ارسال می‌کند که تهران دست بالا را دارد و می‌تواند آمریکا و اسرائیل را از اقدام نظامی بازدارد.»

آکسیوس نوشت: «تماس بدون تصمیم روشنی از سوی نتانیاهو پایان یافت. برخی از مقامات آمریکایی که در این تماس حضور داشتند، احساس کردند که رییس‌جمهوری موفق شده است که زمان بیشتری به‌دست بیاورد.»

منبع اسرائیلی گفت: «نتانیاهو احساس می‌کرد که اگرچه ترامپ با حملات تلافی‌جویانه مخالف بود، اما این یک نباید قاطع نبود.»

یک مقام آمریکایی هم گفت: «هیچ راهی وجود ندارد که بی‌بی بتواند آنچه رییس‌جمهوری به او گفته است را به عنوان یک توافق تفسیر کند. به‌صراحت به او گفته شد که رییس‌جمهوری از آن حمایت نمی‌کند، اما او کاری را که انجام می‌دهد، انجام می‌دهد.»

به نوشته آکسیوس، نتانیاهو پس از ملاقات با کابینه امنیتی خود و فرماندهان ارتش اسرائیل، به کاخ سفید اطلاع داد که تصمیم به ادامه حملات گرفته است.

ترامپ بعدا به آکسیوس گفت که اسرائیل «خیلی دیر به ما در مورد حملات روز یک‌شنبه اطلاع داد. آن‌ها از قبل در راه بودند. اما در نهایت من [حمله اسرائیل] را محدود کردم.»

یک مقام اسرائیلی تایید کرد که نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی یک‌شنبه‌شب با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، صحبت کردند تا در مورد اهدافی که مورد حمله قرار خواهند گرفت، به تفاهم برسند.

این حمله باعث شد حکومت ایران موج جدیدی از موشک‌ها را، این بار به سمت تل آویو، شلیک کند. پس از آن هم دو دور دیگر از حملات و ضدحملات در صبح دوشنبه رخ داد که «اوضاع را به طرز خطرناکی به جنگ تمام عیار نزدیک کرد.»

دو مقام دفاعی آمریکا به آکسیوس گفتند در حالی که ارتش ایالات متحده در حملات اسرائیل شرکت نکرد، اما به ارتش اسرائیل کمک کرد تا موشک‌های سپاه را رهگیری کند.

در همین حال، ترامپ به آکسیوس گفت که از پنج کشور مختلف در منطقه تماس‌هایی دریافت کرد که از او خواستند نتانیاهو را برای توقف حملات تحت فشار قرار دهد.

او افزود: «این کشورها بسیار نگران بودند. آنها عاشق توافقی هستند که ما در مورد آن مذاکره کرده‌ایم.»

او همچنین گفت که دولتش صبح دوشنبه پیام‌هایی از رهبران جمهوری اسلامی دریافت کرده است که در آن تمایل خود را برای توقف حملات در صورت اقدام متقابل به مثل اسرائیل اعلام کرده‌اند.

ترامپ اضافه کرد: «آنها با ما تماس گرفتند و گفتند که دیگر حمله‌ای انجام نمی‌دهند و از ما خواستند که به اسرائیل بگوییم دیگر حمله‌ای انجام ندهد.»

در این ارتباط، دو مقام اسرائیلی به آکسیوس گفتند اسرائیل در حال آماده شدن برای بزرگ‌ترین موج حملات به جمهوری اسلامی از ماه آوریل به این سو بود و قرار بود دوشنبه به ده‌ها هدف حساس حمله شود. اما ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت و از او خواست که حملات را متوقف کند.

ترامپ به اکسیوس گفت: «من گفتم، بی‌بی، بهتر است مراقب باشی، وگرنه خیلی زود تنها خواهی شد.»

یک منبع اسرائیلی گفت که در این تماس اختلاف‌نظراتی وجود داشت، اما سرانجام نتانیاهو موافقت کرد که در صورت حمله نکردن ایرانی‌ها، از برنامه خود صرف‌نظر کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو پس از تماس، به فرماندهان ارشد نظامی خود گفت که حملات را لغو کنند.

به نوشته آکسیوس، ترامپ در مصاحبه خود با این رسانه بار دیگر گفت که حکومت ایران خواهان توافق است که می‌تواند به زودی امضا شود.

او تاکید کرد: «این توافق مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و توقف غنی‌سازی خواهد شد. این یک توافق فوق‌العاده است. ما هر آنچه را که می‌خواستیم به دست می‌آوریم.»

در این میان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد حکومت ایران، گفت که ادعاهای اخیر ترامپ در مورد پیش‌نویس تفاهم‌نامه با آنچه توافق شده بود، مغایرت دارد.

او افزود: «ما هیچ اعتمادی به طرف مقابل نداریم.»

قالیباف همچنین گفت که هدف تهران پایان دادن به جنگ است، نه عادی‌سازی روابط با آمریکا.

نتانیاهو: پس از آن‌که به حکومت تهران ضربه زدیم، حملات علیه ما متوقف شد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته، ایران و حزب‌الله تلاش کردند معادله تازه‌ای را بر ما تحمیل کنند؛ معادله‌ای که برای ما نه قابل تحمل است و نه قابل پذیرش. آنها گمان می‌کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به سوی اسرائیل آتش بگشایند و ما دست روی دست بگذاریم. اما چنین چیزی نه هرگز رخ داده است و نه در آینده رخ خواهد داد؛ دست‌کم تا وقتی من مسئولیت را بر عهده دارم.»

او افزود: «همان‌طور که طی دهه‌ها عمل کرده‌ام، با قاطعیت بر حق اسرائیل برای اقدام علیه دشمنان‌مان پافشاری می‌کنم. این بار نیز همین کار را کردیم. پس از آنکه حزب‌الله به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای حزب‌الله را در آنجا از میان بردارد. و این کار را انجام دادیم.»

نتانیاهو اضافه کرد: «پس از آن‌که ایران به اسرائیل حمله کرد، به ارتش دستور دادم اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد. این کار را نیز انجام دادیم. در حال حاضر، در این جبهه آتش درگیری مهار شده است، زیرا پس از آنکه به حکومت تهران ضربه زدیم، حملات علیه ما متوقف شد. اما اگر این حکومت اشتباه کند و بار دیگر به ما حمله کند، با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد؛ زیرا اسرائیل حق کامل دارد از خود دفاع کند.»

او همچنین گفت: «ما یک حمله پیش‌دستانه تاریخی علیه تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام دادیم. این تهدید فوری را خنثی کردیم و همچنین خامنه‌ای را از میان برداشتیم.»

نتانیاهو افزود: «اگر به‌موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم و بار دیگر تاکید می‌کنم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

او اشاره کرد: «با همین قاطعیت در برابر حزب‌الله نیز عمل کردیم. حزب‌الله برنامه داشت با هزاران نیرو به منطقه جلیل حمله کند و هم‌زمان شهرهای اسرائیل را با ۱۵۰ هزار راکت و موشک هدف قرار دهد. این تهدید را نیز خنثی کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم. حالا می‌خواهم به رزمندگان قهرمان‌مان بگویم: شما حزب‌الله را به شکل اساسی درهم شکستید.»

نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «ما همچنان به نابودی تمامی زیرساخت‌های تروریستی آنها در منطقه حائل ادامه می‌دهیم؛ از جمله تاسیسات زیرزمینی عظیمی در ارتفاعات بوفور که به‌قدری بزرگ بودند که تاکنون نمونه‌ای مانند آنها ندیده بودم. جمهوری اسلامی و حزب‌الله امروز ضعیف‌تر از همیشه‌اند و ما قوی‌تر از همیشه. با این حال، رویارویی ما با آنها هنوز به پایان نرسیده است.»