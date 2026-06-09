سایت اتلتیک در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌نویسد که این هشتگ، یادبود تعداد کودکانی است که در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه در یک مدرسه ابتدایی کشته شدند.

پیش‌تر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و افرادی آگاه از یافته‌های اولیه گزارش داده بود که یک تحقیق نظامی در حال انجام به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده مسئول حمله موشکی مرگبار به این مدرسه بوده است. نه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و نه دولت آمریکا این گزارش را تأیید نکرده‌اند.

به نوشته این رسانه، تیم ایران بعدازظهر شنبه هنگامی که اردوی پیش از جام جهانی خود در آنتالیا، ترکیه را ترک کرده بود، این نشان‌ها را به همراه نداشت. در طول سفر، با توقفی برای سوخت‌گیری در اسپانیا، نشان‌ها به یقه کت‌های سرمه‌ای آن‌ها متصل شد و هنگام پیاده شدن در مکزیک و پیش از حرکت به سمت هتل تیم قابل مشاهده بود.

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در حالی که استفاده بازیکنان ایران از یک پین خارج از فضای مسابقه در یک منطقه خاکستری از نظر نقض مقررات قرار می‌گیرد، این موضوع نشان می دهد پیام‌های سیاسی در این مسابقات به دلیل تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است به مسئله‌ای تازه برای فیفا تبدیل شود.

مقررات فیفا تصریح می‌کند که «تجهیزات نباید دارای هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد» و در غیر این صورت بازیکنان و یا تیم ممکن است توسط برگزارکننده مسابقه یا فیفا با مجازات مواجه شوند.

به نوشته اتلتیک، این مقررات برای تمامی بازیکنان و مسئولان حاضر در محدوده فنی اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر این پین توسط سرمربی امیر قلعه‌نویی استفاده شود، او ممکن است با مجازات روبه‌رو شود.

این مقررات تأکید می‌کند که تخلفات «سیاسی» تعریف «کمتر روشنی» دارند، اما تصریح می‌کند که «شعارها، بیانیه‌ها یا تصاویر» مرتبط با «هر شخص (زنده یا مرده)» و «هر اقدام/رویداد سیاسی مشخص» مجاز نیستند.

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این نخستین بار نیست که تیم فوتبال ایران توجه‌ها را به این حادثه جلب می‌کند.

پیش از یک دیدار دوستانه مقابل نیجریه در فیفا دی که در فروردین‌ماه برگزار شد، بازیکنان تیم ملی در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی، کیف‌های مدرسه را به‌عنوان نماد یادبود در دست گرفتند. چند روز بعد و پیش از بازی با کاستاریکا، تیم تصاویر افرادی، از جمله کودکانی که جان باخته بودند و همچنین قطعاتی از ساختمان‌های تخریب شده در جریان بمباران را در دست گرفت.

اگرچه این اقدامات در نهایت حرکتی برای یادبود بود، اما به نوشته اتلتیک، تکرار این رفتارها در جریان مسابقات به نظر می‌رسد با قوانین فیفا درباره نمایش‌های سیاسی در تعارض باشد.

این رسانه می‌نویسد در همان فیفادی فروردین‌ماه پس از این رویدادها با فیفا تماس گرفت، نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعلام کرد «هرگونه اقدام بعدی مطابق با آیین‌نامه انضباطی خود انجام خواهد شد»، اما «در ادامه هیچ اقدام رسمی اعلام نشد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نمایش پیش از بازی مقابل کاستاریکا را در داخل ورزشگاه و در حالی که پرچم سازمان او برافراشته بود، از نزدیک مشاهده کرد.»

علاوه بر اینها، تیم ملی پیش از دیدارهای دوستانه این ماه مقابل گامبیا و مالی در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی دست راست خود را روی سینه قرار داد.