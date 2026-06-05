به‌گفته وزارت خزانه‌دار آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی و چین، حساب‌های بانکی خارجی و ناوگان سایه‌ جمهوری اسلامی، میلیون‌ها بشکه ال‌پی‌جی ایران را جابه‌جا کرده و تحریم‌های آمریکا را دور زده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد هدف از این اقدام افشای بازیگرانی است که با سوءاستفاده از زیرساخت‌های تجاری بین‌المللی، یکی از شریان‌های حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی را حفظ کرده‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده است که در همین راستا، دو فرد به نام‌های سرباز عبدل‌زاده (شهروند افغانستان) و محمد شکول میهندوست معروف به «حاج شکور» (شهروند ترکیه) تحریم شده‌اند.

علاوه بر این دو نفر که شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در امارات را اداره می‌کردند، چهار شرکت به نام‌های بوتانی تریدینگ (Butani Trading LLC)، داندولد تریدینگ (Dundlod Trading FZE)، ای‌دی‎اچ انرژی (ADH Energy FZE) و شرکت چینی شانگهای کیانی انرژی (Shanghai Qianye Energy Co., Ltd) تحریم شده‌اند.

آمریکا همچنین شش نفت‌کش و کشتی حمل گاز مایع را به‌دلیل مشارکت در انتقال گاز مایع ایران به فهرست تحریم‌ها افزود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و توان نظامی آن به‌شدت تضعیف شده است. در چارچوب عملیات خشم اقتصادی (Economic Fury)، وزارت خزانه‌داری به تحریم ناوگان سایه‌، شبکه‌های بانکداری سایه‌ و دسترسی جمهوری اسلامی به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.»

هدف قرار دادن صرافی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی

وزارت خزانه‌داری همچنین صرافی «شرکت مهرداد گرامیان‌نیک و شرکا» و مدیران آن را تحریم کرد.

به گفته آمریکا، این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانک‌های تحریم‌شده ایرانی جابه‌جا کرده است.

آمریکا می‌گوید نظام ارزی ایران به‌شدت به دلالان منتخب و شرکت‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی متکی است؛ شرکت‌هایی که با استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی در خارج از کشور، ارتباط خود با حکومت ایران را پنهان می‌کنند و تحریم‌ها را دور می‌زنند.

به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه‌ها سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی انجام می‌دهند و به حکومت ایران و نیروهای مسلح آن کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند، از نظام مالی بین‌المللی سوءاستفاده کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را منتقل کنند.

خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نیز صرافی‌های «رادین»، «ارز ایران»، «اوپال» و «امین» را هدف تحریم قرار داده بود.

«خشم اقتصادی» و فشار حداکثری

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تاکید کرد که به سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه می‌دهد و توانایی جمهوری اسلامی برای کسب، انتقال و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار خواهد داد.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، اقدامات اخیر موجب مسدود شدن ده‌ها میلیارد دلار درآمد بالقوه برای حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن شده است.

در بیانیه مسدود کردن نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران، مقابله با شبکه‌های بانکداری در سایه‌ ایران در سراسر جهان، تحریم شبکه‌های تامین‌کننده تسلیحات و قطعات نظامی برای حکومت ایران، تحریم مقام‌های عراقی متهم به همکاری در فروش نفت ایران، هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و تحریم کشتی‌ها و شرکت‌های مرتبط با ناوگان در سایه‌ جمهوری اسلامی از جمله اقدامات اخیر آمریکا بوده است.