آمریکا و بریتانیا با اشاره به تهدید ایران، درباره خطر تردد در تنگه هرمز هشدار دادند
نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا در اطلاعیهای با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای اختلال در روند پاکسازی مین و تردد در تنگه هرمز و ادامه عملیات نظامی در شمال این تنگه در نزدیکی شبهجزیره مسندم عمان، به شناورها هشدار دادند که فعالیتها در این منطقه با خطرات حساس امنیتی همراه است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیاو فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکاروز جمعه با صدور اطلاعیهایهشدار دادند جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است روند پاکسازی مین و عبور ایمن در تنگه هرمز را مختل کند و نیروهای آمریکایی فعال در تنگه هرمز در آمادهباش بالا در برابر حمله ایران هستند.
این اطلاعیه با اشاره به ادامه عملیات نظامی در شمال تنگه هرمز در نزدیکی شبهجزیره مسندم عمان، از دریانوردان خواست با رعایت نهایت احتیاط و پیگیری مداوم هشدارهای رادیویی، عبور خود از این منطقه را با واحد همکاری و راهنمایی کشتیرانی نیروی دریایی آمریکا هماهنگ کنند.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت، هشدار داد هر شناوری که از دستورهای نیروهای آمریکا پیروی نکند، ممکن است تهدیدی قریبالوقوع تلقی شود و مطابق حقوق بینالملل هدف اقدام متناسب نظامی قرار گیرد.
نیویورکتایمز گزارش داد گروهی از تندروهای جمهوری اسلامی، با وجود حمایت رهبری از مذاکرات، میکوشند گفتوگوهای تهران و واشینگتن را مختل کنند؛ همزمان پزشکیان از تلویزیون حکومتی بهدلیل شکستخورده نشان دادن مذاکرات انتقاد کرده است.
بر اساس گزارشی از نیویورکتایمز، گروهی پرصدای از تندروهای ایرانی در تلاشاند مذاکرات با ایالات متحده را مختل کنند؛ در حالی که دو طرف به توافقی احتمالی نزدیکتر میشوند.
این گزارش میگوید چهرههای تندرو در مجلس، رسانههای حکومتی و شورای عالی امنیت ملی، با وجود حمایت رهبری ایران از مذاکرات، از طریق تجمعها، کارزارهای رسانهای و فشار سیاسی، علنا با دادن امتیاز به واشینگتن مخالفت کردهاند.
به نوشته این روزنامه، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، اخیرا از تلویزیون دولتی انتقاد کرده که مذاکرات را شکستخورده نشان میدهد و شکافها را عمیقتر میکند؛ در حالی که تیم مذاکرهکننده ایران گفتوگوها با ایالات متحده را ادامه داده است.
این گزارش به نقل از تحلیلگران و مقامها نوشت اردوگاه تندروها نماینده دیدگاه اقلیت است، اما همچنان در بخشهایی از ساختار سیاسی و میان حامیان جمهوری اسلامی نفوذ دارد.
نیویورکتایمز همچنین از تنش میان چهرههای تندرو و اعضای تیم مذاکرهکننده بر سر مسیر گفتوگوها با واشینگتن خبر داد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست امنیتی گفتوگوی شانگریلا در سنگاپور گفت: «کشورهایی که فکر میکنند میتوانند همچنان از سخاوت مالیاتدهندگان آمریکایی سواری مجانی بگیرند، همین حالا بشنوند؛ آن روزها به پایان رسیده است.»
او گفت متحدانی که از افزایش سهم خود و پذیرش مسئولیتشان خودداری کنند، با تغییری روشن در نحوه همکاری آمریکا روبهرو خواهند شد.
هگست تاکید کرد اولویت آمریکا بر همکاری با متحدانی است که توانمندتر، واقعبین و آماده هستند.
او با اشاره به اینکه ترامپ امسال ۱.۵ تریلیون دلار سرمایهگذاری نسلی در حوزه دفاع انجام خواهد داد، از متحدان و شرکای آمریکا خواست ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای دفاعی اختصاص دهند.
هگست گفت آمریکا در حال اجرای بسیج تاریخی ملی برای تقویت پایه صنعتی دفاعی خود است.
یک منبع آگاه از روند مذاکرات به ایراناینترنشنال گفت سفر قالیباف به قطر به شکستی دیپلماتیک منجر شد و با وجود درخواست تهران برای آزادسازی فوری و بیقید و شرط ۱۲ میلیارد دلار به صورت نقدی همزمان با امضای یک یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا، مقامهای قطری این درخواست را رد کردند.
به گفته این منبع، مقامهای قطری تنها با آزادسازی نیمی از این مبلغ تحت محدودیتهای سختگیرانه موافقت کردند.
بر اساس گفتههای یک منبع نزدیک به یک مقام قطری حاضر در این گفتوگوها، دوحه از انتقال مستقیم یا نقدی این منابع به ایران خودداری کرده است. در عوض، این پول تنها به صورت اعتبار در اختیار تهران قرار میگیرد تا کالاها و محصولات اساسی را مستقیما از قطر خریداری کند.
این محدودیت در شرایطی اعمال شده که آمریکا به شدت با اعطای دسترسی مستقیم و بدون محدودیت جمهوری اسلامی به داراییهای نقدی مخالفت کرده است.
واشینگتن ابراز نگرانی کرده است که تزریق مستقیم پول نقد میتواند برای حکومت ایران فضای تنفسی اقتصادی حیاتی ایجاد کند و به آن اجازه دهد حقوقهای معوقه بخش عمومی را پرداخت کرده و در دورهای از تنش شدید منطقهای، تجهیزات نظامی یا سایر کالاها را از کشورهای خارجی تامین کند.
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور تازهای از تحریمهای مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد چند فرد و شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکههای تامین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) جمعه هشتم خرداد انتشار اطلاعیهای از اعمال تحریمهای جدید علیه چند فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران خبر داد و نام آنها را به فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و اشخاص مسدودشده» افزود.
بر اساس این اطلاعیه، هشت فرد و پنج نهاد به دلیل ارتباط با شبکههایی که واشینگتن آنها را مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فعالیتهای مورد نظر آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم میداند، تحت تحریم قرار گرفتهاند.
در میان افراد تحریمشده، نام «علی مجد سپهر» بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا او را فردی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی معرفی کرده و چند فرد و شرکت دیگر را نیز به دلیل همکاری یا ارتباط با او تحریم کرده است.
در همین چارچوب، «محمدعلی منصور درهشیری»، «سعید زاهدی»، «سید پیام اختریان»، «هدا برادران باقری»، «فرزانه رضایی»، «رودابه سرمدی» و «منوچهر زندیان» نیز به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
همزمان، آمریکا پنج نهاد را نیز هدف تحریم قرار داده است. در میان آنها نام شرکت «سامانه هوشمند سورنا» و شرکت «صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات سیران»، دو شرکت مستقر در ایران، دیده میشود. وزارت خزانهداری آمریکا شرکت سیران را مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شرکت سامانه هوشمند سورنا را مرتبط با شبکه تحت مدیریت علی مجد سپهر معرفی کرده است.
همچنین دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی شامل «الکوثر نئون» و «گرین لایت کامپیوتر» نیز در این فهرست قرار گرفتهاند. واشینگتن تاکید کرد این شرکتها در شبکه تامین و فعالیتهای تجاری مرتبط با افراد تحریمشده نقش داشتهاند.
در بخش دیگری از این اقدام، وزارت خزانهداری آمریکا نام گروه برزیلی «کوماندو ورملیو» را به عنوان یک گروه تروریستی فراملی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. همچنین وضعیت گروه جنایی برزیلی «پریمیرو کوماندو دا کاپیتال» (PCC) نیز تغییر یافت و این گروه علاوه بر تحریمهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ذیل چارچوب تحریمهای مقابله با تروریسم نیز قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و اصلاحات بعدی آن اعمال شدهاند؛ فرمانی که مبنای اصلی تحریمهای آمریکا علیه افراد، نهادها و شبکههایی است که از نظر واشینگتن با فعالیتهای تروریستی یا پشتیبانی از آنها ارتباط دارند.
بر اساس مقررات تحریمهای آمریکا، تمامی داراییها و منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریمشده که در حوزه صلاحیت ایالات متحده قرار داشته باشند، مسدود میشوند و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی که با افراد و نهادهای تحریمشده همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
این اقدام یک روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا تحریمهای گسترده دیگری را علیه شبکههای مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعلام کردند؛ اقدامی که واشینگتن آن را بخشی از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضددموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانههای آنها را صادر کرده است.
این خبرگزاری جمعه گزارش داد که بر اساس یک حکم بازرسی ۹ صفحهای، دادستانها این دو نفر را به «تهدیدهای مشدد» و «تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی» مظنون میدانند.
این پرونده پس از شکایت چند شهروند ایرانی مقیم ایتالیا تشکیل شده است.
در یکی از موارد، یک مخالف جمهوری اسلامی به بازرسان گفته تماس تلفنی دریافت کرده که در آن به او اطلاع داده شده بهدلیل حمایت از اپوزیسیون به اعدام محکوم شده و اموالش در ایران مصادره خواهد شد.
بر اساس اسناد قضایی، یکی از دو فرد تحت تحقیق از طریق یک حساب اینستاگرامی، حامیان شاهزاده رضا پهلوی را به مرگ تهدید کرده بود.
در این اسناد نام دو فرد تحت تحقیق، فرشید جلیلیان فرشید و روحالله ادیب انصاری ذکر شده است.
دادستانها گفتهاند هر دو از افراد شناختهشده در یک مرکز اسلامی در میلان هستند که متعلق به کنسولگری جمهوری اسلامی است.
این تهدیدها همزمان با انقلاب ملی در ایران در دیماه و همچنین تظاهرات مخالفان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در میلان رخ داده است.
در ماههای اخیر، مقامهای اروپایی در چندین حادثه، از جمله حملات علیه اهداف یهودی در لندن و یک حمله خنثیشده علیه دفتر بانک آمریکا در پاریس، به ارتباطات احتمالی این حملات با جمهوری اسلامی اشاره کردهاند.
بهعنوان نمونه، در فروردینماه، دادستانی ضدتروریسم فرانسه اعلام کرد این کشور به یک گروه حامی جمهوری اسلامی با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مظنون است که پشت حمله ناکام به دفترهای بانک آمریکا در پاریس قرار داشته است.
همچنین اواخر فروردین، موساد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شینبت) و پلیس اسرائیل در اطلاعیهای، از خنثیسازی سازوکار مخفی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای راهبردی در سراسر جهان خبر دادند.
این شبکه قصد داشت چندین هدف و نهاد یهودی در آذربایجان را مورد حمله قرار دهد؛ از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و شماری از رهبران جامعه یهودی.
در اردیبهشتماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آنها را «خائن» میداند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.