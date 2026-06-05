خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های حمل‌ونقل دریایی و تحلیلگران بازار انرژی گزارش داد که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود در دست‌کم شش سال گذشته سقوط کرده است؛ موضوعی که می‌تواند فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در میانه جنگ و بحران منطقه‌ای افزایش دهد.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها ورتکسا (Vortexa)، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه مه به طور متوسط به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

تحلیلگران می‌گویند اجرای محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ آوریل [۲۴ فروردین] نقش اصلی را در این کاهش داشته است. واشینگتن از آن زمان محدودیت‌هایی را علیه کشتی‌هایی که وارد بنادر ایران می‌شوند یا از آنها خارج می‌شوند اعمال کرده است.

رویترز می‌نویسد این کاهش صادرات در شرایطی رخ داده که بازار جهانی نفت نیز با محدودیت عرضه مواجه است. حکومت ایران با مسدود کردن عملی تنگه هرمز، صادرات نفت عربستان سعودی، کویت، عراق و امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تنش‌های موجود در بازار انرژی افزوده است.

بر اساس ارزیابی ورتکسا، سطح کنونی صادرات نفت ایران پایین‌ترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود؛ زمانی که دولت نخست دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرد.

شرکت کلپر (Kpler) نیز روند مشابهی را ثبت کرده است. هرچند این موسسه صادرات ایران در ماه مه را اندکی بالاتر و حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده، اما این رقم نیز پایین‌ترین سطح صادرات ایران در شش سال اخیر به شمار می‌رود.

کلر یونگمن، تحلیلگر ورتکسا، دلیل اصلی افت صادرات را ترکیبی از اختلالات در تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا و نگرانی فعالان صنعت کشتیرانی عنوان کرده است. به گفته او، مالکان کشتی‌ها، اپراتورها، شرکت‌های بیمه و سایر طرف‌های تجاری تمایل ندارند کشتی‌ها و خدمه خود را در معرض شرایط امنیتی کنونی قرار دهند.

کاهش ذخایر نفت شناور ایران

داده‌های کلپر همچنین نشان می‌دهد حجم نفت ایران که در نفتکش‌ها ذخیره شده، در هفته‌های اخیر کاهش یافته است؛ زیرا بخشی از این محموله‌ها در چین تخلیه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۴۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران در مخازن شناور ذخیره شده است. از این میزان، حدود ۶۷ میلیون بشکه در خلیج فارس و دریای عمان گرفتار شده و امکان انتقال آن وجود ندارد.

این در حالی است که ذخایر شناور نفت ایران در اواخر آوریل به حدود ۱۹۰ میلیون بشکه رسیده بود و از آن زمان روندی نزولی را طی کرده است.

ایمان ناصری، تحلیلگر موسسه FGE NexantECA، برآورد متفاوتی ارائه داده و گفته است حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌هایی قرار دارد که در پشت خط محاصره دریایی باقی مانده‌اند.

هشدار درباره بازار چین

یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش صادرات ایران، تاثیر آن بر بازار چین است؛ کشوری که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود.

همایون فلکشاهی، تحلیلگر کلپر، هشدار داده است که اگر محاصره دریایی آمریکا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، ایران عملاً ممکن است نفت قابل عرضه خود به چین را از دست بدهد.

داده‌های کلپر نشان می‌دهد واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه مه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های صادراتی، با چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ای روبه‌رو است و بازار نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود.

