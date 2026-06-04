دونالد ترامپ پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با [حکومت] ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطعی گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را بررسی کرده بود.

ترامپ در بخشی از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با [حکومت] ایران، بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها خواهد بود.

او گفت: «چه از نظر نظامی و چه روی کاغذ، ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فوراً باز خواهد شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. ترامپ گفت: «آن‌ها هیچ نیروی دریایی ندارند، هیچ نیروی هوایی ندارند. ما آن‌ها را نابود کرده‌ایم.»

او در ادامه افزود: «رهبری‌شان را از بین برده‌ایم و تقریباً همه آن‌ها را نابود کرده‌ایم. بعد در رسانه‌های جعلی می‌خوانید که آن‌ها در جنگ خیلی خوب عمل می‌کنند. واقعاً باورنکردنی است. ما هر چیزی را که می‌شد نابود کرد، از بین بردیم.»

هشدار درباره کشته شدن نیروهای آمریکایی

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود.

او گفت: «این دلیل خوبی برای چنین کاری خواهد بود. اگر آن‌ها نیروهای آمریکایی را بکشند، فکر می‌کنم خیلی سریع دست به این کار بزنم.»

رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود: «آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

افشای طرح عملیات ویژه برای اورانیوم ایران

ترامپ همچنین فاش کرد که دولت او در مقطعی گزینه اعزام نیروهای ویژه برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را بررسی کرده بود.

او گفت: «ما برای به دست آوردن اورانیوم غنی‌شده آن‌ها به توافقی با ایران نیاز نداریم.» به گفته ترامپ، این طرح در مراحل اولیه جنگ مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل پیچیدگی‌های عملیاتی و خطرات آن کنار گذاشته شد.

رییس‌جمهوری آمریکا توضیح داد که اجرای چنین ماموریتی مستلزم حضور چند هفته‌ای نیروهای آمریکایی در یک منطقه جنگی، انتقال تجهیزات سنگین، عملیات حفاری و ایجاد زیرساخت‌های گسترده برای انتقال مواد هسته‌ای بود.

او با اشاره به عملیات ناموفق آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر گفت نمی‌خواست در موقعیتی مشابه قرار گیرد.

ترامپ گفت: «نمی‌خواستم جیمی کارتر باشم.» او افزود که در آغاز جنگ، زمانی که ایران هنوز انتظار چنین اقدامی را نداشت، این گزینه بررسی شد، اما در نهایت به دلیل ریسک‌های بالا کنار گذاشته شد.

آمادگی برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت شخصاً چنین پیشنهادی را مطرح نکرده، اما اگر این دیدار بتواند به دستیابی به توافق کمک کند، با آن مخالفتی ندارد.

او گفت: «من دنبال دیدار نیستم، اما اگر دیداری انجام شود، باعث افتخارم خواهد بود که با او ملاقات کنم. اگر به توافق برسیم، ممکن است چنین دیداری صورت بگیرد و من با آن مشکلی ندارم.»

ترامپ افزود: «من چنین پیشنهادی نداده‌ام، اما برخی افراد این موضوع را مطرح کرده‌اند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، با احترام رفتار خواهم کرد. می‌گویم که احتمالاً من فرد محبوب او نیستم، اما با این حال او احتمالاً فردی حرفه‌ای است و در برخی محافل در واقع از شهرت خوبی برخوردار است.»

انتقاد از ناتو

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین از کشورهای عضو ناتو به دلیل مشارکت نکردن در تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرد.

او گفت: «ما به آن‌ها فرصت دادیم که کمک کنند، اما نخواستند کمک کنند. این موضوع برای آن‌ها بسیار پرهزینه خواهد شد، چون نباید چنین کاری می‌کردند. باید کمک می‌کردند.»

واکنش تهران

اظهارات ترامپ درباره احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای با واکنش عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روبه‌رو شد.

عراقچی این اظهارات را رد کرد و گفت چنین موضوعی باید «واقع‌بینانه» و «در دنیای واقعی» بررسی شود. او همچنین تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای اکنون رهبر جمهوری اسلامی است و «نقش بسیار نزدیک و تاثیرگذاری در تحولات کشور» دارد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ایشان بر همه امور تسلط کامل دارند.» عراقچی افزود که به دلیل ملاحظات امنیتی، نهادهای مسئول توصیه کرده‌اند حضورهای عمومی رهبر جمهوری اسلامی محدود باشد. او همچنین تاکید کرد که ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی «به طور مستمر» برقرار است و رهنمودهای او «در زمان مناسب» دریافت و اجرا می‌شود.

اظهارات متقابل مقام‌های آمریکایی و ایرانی در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، بازگشایی تنگه هرمز و امکان دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها همچنان ادامه دارد.