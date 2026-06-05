ولی‌زاده در این فایل صوتی که به دست شبکه خبری سی‌بی‌اس رسیده و جمعه ۱۵ خرداد منتشر شده است، در مورد آزادی ۲۰ ملوان ایرانی توسط ایالات متحده در ۳۱ اردیبهشت، در شرایطی که او همراه با سه شهروند آمریکایی در ایران زندانی است، افزود: «دولت ایالات متحده می‌توانست خواستار تبادل ما بشود. با این حال، این اتفاق نیفتاد.»

این روزنامه‌نگار اضافه کرد: «در حالی که ما چهار نفر از بیماری‌های مختلف رنج می‌بریم و از خدمات پزشکی واقعی محروم هستیم، دولت ایالات متحده حداقل می‌توانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی، خدمات پزشکی واقعی را برای ما مطالبه کند.»

ولی‌زاده اضافه کرد: «حتی اگر درمان بیماری‌های ما یک مطالبه بزرگ است، دست‌کم از مقامات ایرانی می‌خواست که به همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روحی علیه ما در اسارت، بلکه دست‌کم بخشی از آن را کاهش دهند.»

او گفت: «کنجکاوم بدانم دولت ایالات متحده در ازای آزادی ملوانان ایرانی چه امتیازاتی دریافت کرده است، اگر دولت ایالات متحده ... در ازای ... اگر دولت ایالات متحده در تبادل امتیازات با ایران اولویت دیگری غیر از آزادی گروگان‌های آمریکایی داشته باشد که "آمریکا را دوباره بزرگ کند"، من کاملاً به این تصمیم احترام می‌گذارم.»

در این حال، سی‌بی‌اس نوشت که نتوانسته است به‌طور مستقل، جزییات مربوط به سه زندانی آمریکایی دیگر را که ولی‌زاده به آنها اشاره کرده است، تایید کند.

این شبکه خبری افزود دریافته است که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است شش آمریکایی در ایران بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، منابع متعدد گفته‌اند که هیچ یک از آمریکایی‌های بازداشت‌شده به عنوان بخشی از آتش‌بس که در حال حاضر توسط ایالات متحده و حکومت ایران در حال مذاکره است، آزاد نخواهند شد.

این گزارش می‌گوید استراتژی این است که ابتدا برای پایان دادن به جنگ و شروع مذاکرات هسته‌ای، به توافق برسند و سپس مساله گروگان‌ها را در مسیری جداگانه بررسی کنند.

این منابع به سی‌بی‌اس گفتند که بازگشت آمریکایی‌ها در اولویت است، اما تصمیم بر این است تا از درگیر شدن آنها در یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که می‌تواند آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، جلوگیری شود.

یک مقام دولت دونالد ترامپ به سی‌بی‌اس گفت واشینگتن از نزدیک، پیگیر پرونده ولی‌زاده و سایر شهروندان آمریکایی است که در حال حاضر در ایران بازداشت هستند، و با جدیت برای آزادی آنها تلاش می‌کند.

در این حال، رایان فیهی، وکیل ولی‌زاده، به سی‌بی‌اس گفت که موکلش پس از آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته، «به سختی می‌تواند بدون سرفه صحبت کند و از کمردرد مزمن و مشکلات دندان نیز رنج می‌برد.»

ولی‌زاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازداشت و بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد.