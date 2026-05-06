بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، افزون بر برنامه سوریه برای برگزاری مانور نظامی، به‌تازگی تحرکات نظامی غیرمعمولی در مرز لبنان رصد شده است.

الاخبار افزود در صورت آغاز کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، لبنان «خارج از دایره آتش» باقی نخواهد ماند و ممکن است بار دیگر به عرصه «تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» تبدیل شود.

این رسانه در حالی از احتمال درگیر شدن لبنان در منازعات منطقه‌ای گفته است که نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ششم بهمن تهدید کرد : «اگر جنگی علیه ایران پیش بیاید، ما بی‌طرف نیستیم.»

علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، ۱۶ بهمن در نامه‌ای به قاسم تاکید کرد جمهوری اسلامی «ستون اصلی مقاومت» است و برای ایستادگی در برابر «هرگونه تهدید و دشمن خارجی» آمادگی دارد.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی، حماس و حوثی‌های یمن، استفاده می‌کنند.

انتقام از حزب‌الله

به گزارش الاخبار، احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، به‌تازگی در دیداری محرمانه با مسئولان گروه تحریر الشام گفته است: «نوبت حزب‌الله فرارسیده و انتقام خود را فراموش نخواهیم کرد.»

این رسانه با اشاره به تحرکات میدانی در مرزها نوشت مجموعه نشانه‌ها از وجود «برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده» حکایت دارد که هدف آن «بهره‌برداری» از تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه هرگونه رویارویی با حکومت ایران، برای گشودن جبهه‌ای جدید علیه حزب‌الله است.

الاخبار افزود پیوستن سوریه به کارزار مبارزه با تروریسم «عملا پوشش سیاسی آمریکا برای هرگونه اقدامات امنیتی یا نظامی بعدی» در مقابله با گروه‌هایی مانند حزب‌الله است.

ایالات متحده آبان‌ماه اعلام کرد دمشق از این پس در مقابله با داعش، سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و دیگر «شبکه‌های تروریستی»، فعالانه با واشینگتن همکاری می‌کند و «شریک متعهدی» در تلاش جهانی برای تامین صلح خواهد بود.

حزب‌الله در کنار سپاه پاسداران نقشی کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرد تا اینکه در نهایت مخالفان مسلح به رهبری گروه تحریر الشام توانستند در یک عملیات غافلگیرکننده، آذر ۱۴۰۳ به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند .

هماهنگی سوریه و اسرائیل برای مقابله با حزب‌الله؟

الاخبار در ادامه از «آرایش نظامی غیرعادی در امتداد مرز سوریه و لبنان» خبر داد و نوشت «یگان‌ها و جنگجویان خارجی»، از جمله چچنی، ازبکستانی و اویغور، در این مناطق مستقر شده‌اند.

این رسانه با استناد به «منابع امنیتی» نوشت: «آنچه در حال آماده‌سازی است، با هماهنگی غیرمستقیم با اسرائیل انجام می‌شود.»

الاخبار همچنین برنامه ارتش سوریه برای برگزاری رزمایش در نزدیکی مرز لبنان در ۲۱ بهمن را «پوششی عملی» برای گسترش دامنه درگیری‌ها در صورت حمله به جمهوری اسلامی دانست.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های سوری اخیرا حزب‌الله را به دخالت در امور داخلی خود و تامین تسلیحات برای برخی گروه‌های مخالف متهم کرده‌اند که این موضوع را می‌توان بخشی از «زمینه‌سازی سیاسی و رسانه‌ای برای ورود به مرحله‌ای جدید» ارزیابی کرد.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، ۱۴ بهمن با اشاره به سخنان اخیر دبیرکل حزب‌الله درباره حمایت از جمهوری اسلامی در صورت آغاز جنگ گفت: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسی کشور را به ماجراجویی دیگری بکشاند.»