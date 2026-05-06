استرالیا: شهروندان مرتبط با داعش در اردوگاههای سوریه، قصد بازگشت دارند
دولت استرالیا اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در جمع خبرنگاران گفت: «دولت به این افراد کمک نکرده و نخواهد کرد. آنها تصمیمی وحشتناک و شرمآور گرفتند.»
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او افزود: «اینکه دولت هیچ حمایتی از این افراد نمیکند، بازتاب مستقیم تصمیمهایی است که خودشان گرفتهاند.»
احتمال بازداشت و پیگرد قضایی
وزیر امور داخلی استرالیا گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
مقامهای استرالیایی بیش از یک دهه است خود را برای چنین بازگشتهایی آماده میکنند.
برک گفت نهادهای اطلاعاتی و پلیس از ۱۲ سال پیش برای مدیریت افرادی که با گروههای افراطی مرتبط بودهاند، برنامههای اضطراری داشتهاند.
کریسی بارت، رییس پلیس فدرال استرالیا، نیز گفت برخی از «شهروندان بازگشتی» ممکن است هنگام ورود بازداشت و متهم شوند، در حالی که برخی دیگر همچنان تحت تحقیق باقی خواهند ماند.
او افزود کودکان وارد برنامههای حمایت اجتماعی و بازپذیری در جامعه خواهند شد.
از پیوستن به داعش تا بازداشت در اردوگاهها
بر اساس گزارش رسانههای استرالیایی، شماری از زنان استرالیایی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سوریه سفر کردند تا به همسران خود بپیوندند. مردانی که گفته میشود به داعش پیوسته بودند.
پس از فروپاشی خلافت داعش در سال ۲۰۱۹، بسیاری از این زنان و خانوادههایشان در اردوگاهها در بازداشت ماندند؛ هرچند برخی نیز به استرالیا بازگشتند.
اردوگاه الهول در نزدیکی مرز عراق یکی از مهمترین مراکز نگهداری خانوادههای اعضای مظنون داعش بود. اردوگاهی که بستگان نیروهای بازداشتشده این گروه در جریان عملیات تحت حمایت آمریکا علیه داعش در آن نگهداری میشدند.
کاهش جمعیت اردوگاهها پس از تحولات سوریه
آمریکا از ماه ژانویه (دیماه ۱۴۰۴) روند انتقال اعضای بازداشتشده داعش از سوریه را آغاز کرد. اقدامی که پس از فروپاشی نیروهای دموکراتیک سوریه، تحت رهبری کردها، انجام شد.
این نیروها پیشتر مسئول حفاظت از حدود ۱۲ مرکز نگهداری نیروهای داعش و خانوادههای وابسته به آنها، از جمله اتباع خارجی، بودند.
تا ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴)، شمار خانوادههای باقیمانده در اردوگاههای شمال شرق سوریه که برای نگهداری بستگان اعضای مظنون داعش استفاده میشد، به کمتر از هزار خانواده کاهش یافت.
به گزارش الاخبار، احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، بهتازگی در دیداری محرمانه با مسئولان گروه تحریر الشام گفته است: «نوبت حزبالله فرارسیده و انتقام خود را فراموش نخواهیم کرد.»
این رسانه با اشاره به تحرکات میدانی در مرزها نوشت مجموعه نشانهها از وجود «برنامهای از پیش طراحیشده» حکایت دارد که هدف آن «بهرهبرداری» از تحولات منطقهای، بهویژه هرگونه رویارویی با حکومت ایران، برای گشودن جبههای جدید علیه حزبالله است.
الاخبار افزود پیوستن سوریه به کارزار مبارزه با تروریسم «عملا پوشش سیاسی آمریکا برای هرگونه اقدامات امنیتی یا نظامی بعدی» در مقابله با گروههایی مانند حزبالله است.
ایالات متحده آبانماه اعلام کرد دمشق از این پس در مقابله با داعش، سپاه پاسداران، حماس، حزبالله و دیگر «شبکههای تروریستی»، فعالانه با واشینگتن همکاری میکند و «شریک متعهدی» در تلاش جهانی برای تامین صلح خواهد بود.
حزبالله در کنار سپاه پاسداران نقشی کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرد تا اینکه در نهایت مخالفان مسلح به رهبری گروه تحریر الشام توانستند در یک عملیات غافلگیرکننده، آذر ۱۴۰۳ به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
هماهنگی سوریه و اسرائیل برای مقابله با حزبالله؟
الاخبار در ادامه از «آرایش نظامی غیرعادی در امتداد مرز سوریه و لبنان» خبر داد و نوشت «یگانها و جنگجویان خارجی»، از جمله چچنی، ازبکستانی و اویغور، در این مناطق مستقر شدهاند.
این رسانه با استناد به «منابع امنیتی» نوشت: «آنچه در حال آمادهسازی است، با هماهنگی غیرمستقیم با اسرائیل انجام میشود.»
الاخبار همچنین برنامه ارتش سوریه برای برگزاری رزمایش در نزدیکی مرز لبنان در ۲۱ بهمن را «پوششی عملی» برای گسترش دامنه درگیریها در صورت حمله به جمهوری اسلامی دانست.
به نوشته این روزنامه، مقامهای سوری اخیرا حزبالله را به دخالت در امور داخلی خود و تامین تسلیحات برای برخی گروههای مخالف متهم کردهاند که این موضوع را میتوان بخشی از «زمینهسازی سیاسی و رسانهای برای ورود به مرحلهای جدید» ارزیابی کرد.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۴ بهمن با اشاره به سخنان اخیر دبیرکل حزبالله درباره حمایت از جمهوری اسلامی در صورت آغاز جنگ گفت: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسی کشور را به ماجراجویی دیگری بکشاند.»
دولت سوریه و گروه تحت رهبری کُردها، موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه»، بر سر برقراری آتشبس جامع و ادغام مرحلهبهمرحله نهادهای نظامی و اداری این گروه در ساختار دولت مرکزی به توافق رسیدند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ بهمن گزارش داد بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه از خطوط مقدم در شمال عقبنشینی میکنند و نیروهای امنیتی وزارت کشور در مراکز شهرهای حسکه و قامشلی در شمالشرق سوریه مستقر خواهند شد.
تشکیل یک لشکر از سه تیپ از نیروهای دموکراتیک سوریه و نیز تشکیل یک تیپ از نیروهای کوبانی (عینالعرب) در قالب لشکری وابسته به استانداری حلب از جمله مفاد این توافق است.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشوند، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شدهاند، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
در زمان حکومت بشار اسد، نیروهای دموکراتیک سوریه پس از بیرون راندن داعش، کنترل مناطقی در شمالشرق سوریه را به دست گرفتند و یک ساختار خودگردان با نهادهای مستقل غیرنظامی و نظامی ایجاد کردند.
با این حال، پس از سرنگونی اسد و روی کار آمدن احمد الشرع، دولت جدید سوریه در مسیر تثبیت حکمرانی خود بر سراسر کشور، از جمله مناطق تحت نفوذ کردها، گام برداشت.
در هفتههای اخیر، نیروهای حکومت سوریه بخشهای وسیعی از شمال و شرق این کشور را از قسد بازپس گرفتند و نیروهای کرد را به عقبنشینی از مواضع خود وادار کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در روزهای آینده روند انتقال حداکثر هفت هزار زندانی وابسته به داعش را از زندانهای سوریه به عراق، به پایان میرساند.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، شامگاه پنجشنبه دوم بهمن گفت این زندانیان تابعیت کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهای اروپایی را دارند و در فرآیند انتقال آنها، اولویت با «خطرناکترین» اعضای داعش است.
اول بهمن، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) خبر داد نیروهای این کشور ۱۵۰ زندانی داعش را از یک بازداشتگاه در استان حسکه سوریه به عراق منتقل کردهاند.
سنتکام هدف از این اقدام را جلوگیری از فرار زندانیان عنوان کرد.
روند انتقال زندانیان داعش پس از تضعیف سریع نیروهای تحت رهبری کُردها در شمال شرق سوریه آغاز شده است.
نگرانیها در این خصوص بهدنبال فرار حدود ۲۰۰ عضو ردهپایین داعش از زندان الشدادی در ۳۰ دی شدت گرفت. نیروهای دولتی سوریه توانستند شمار زیادی از آنها را مجددا بازداشت کنند.
قدردانی روبیو از عراق بهدلیل پذیرش زندانیان داعش
رویترز در ادامه به نقل از منابع عراقی نوشت زندانیان داعش که تاکنون از سوریه به عراق منتقل شدهاند، تابعیتهای مختلفی دارند.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد را عراقیها تشکیل میدهند و در کنار آنها، اتباعی از سایر کشورهای عربی و نیز شهروندان بریتانیا، بلژیک، فرانسه، آلمان و سوئد دیده میشوند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دوم بهمن از بغداد بهدلیل پذیرش این زندانیان قدردانی کرد.
او گفت اعضای غیرعراقی داعش بهطور موقت در عراق نگهداری میشوند و واشینگتن از کشورهای مربوطه میخواهد شهروندان خود را بازگردانند تا عدالت درباره آنها به اجرا درآید.
در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، داعش در اوج قدرت خود حدود یکسوم از خاک سوریه و عراق را تحت کنترل درآورده بود.
پس از قدرت گرفتن داعش در سوریه، گروهی از سربازان آمریکایی در این کشور مستقر شدند و همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کُردها، برای بیرون راندن داعش از مناطق تحت تصرف آن در شمال و شرق سوریه جنگیدند.
سرانجام در سال ۲۰۱۹، ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به همراه متحدان محلیاش آخرین پایگاه داعش را تصرف کردند.
زندانیان وابسته به داعش از زندانهایی در استان حسکه سوریه به عراق منتقل میشوند. در سالهای گذشته، حفاظت از این مراکز با همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه و آمریکا انجام میشد.
آمریکا بهدنبال خروج از سوریه
ایالات متحده هماکنون حدود هزار نیروی نظامی در سوریه دارد، اما از مدتها پیش بررسی گزینههای خروج و پایان دادن به حضور نظامی خود را آغاز کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که روابط نزدیکی با الشرع برقرار کرده، تحریمهای دمشق را لغو و از پیوستن این کشور به ائتلاف بینالمللی مقابله با داعش استقبال کرده است.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، ۳۰ دی گفت ماموریت اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه تا حد زیادی به پایان رسیده و واشینگتن قصدی برای ادامه حضور بلندمدت در سوریه ندارد.
احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، از اسکناسهای جدید این کشور با نمادهای کشاورزی مانند پرتقال و زیتون رونمایی کرد.این اسکناسها از روز اول سال ۲۰۲۶ وارد چرخه پولی میشوند و تصاویر بشار اسد و حافظ اسد، رهبران سابق این کشور، از روی آنها حذف شده است.
بر اساس گزارشی که رسانههای سوری چهارشنبه ۱۰ دی منتشر کردند، اسکناسهای جدید با حذف دو صفر از پول فعلی، در واحدهای ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ لیره سوریه منتشر میشوند و در طراحی تازه، نمادهایی چون گل رز، گندم، زیتون، پرتقال و توت جایگزین تصاویر سیاسی شدهاند.
الشرع در مراسم رونمایی از اسکناسهای جدید گفت که این اقدام «پایان مرحله پیشین و آغاز مرحلهای تازه» است و طراحی جدید بیانگر هویت ملی نو و فاصله گرفتن از تقدیس افراد به شمار میرود.
رییسجمهوری سوریه تاکید کرد حذف صفرها صرفا کار با پول را آسانتر میکند و بهتنهایی به معنای بهبود اقتصاد نیست.
لیره سوریه از آغاز جنگ داخلی و در پی تحریمهای آمریکا و سازمانهای بینالمللی در سال ۲۰۱۱ سقوط شدیدی را تجربه کرده است. ارزش این ارز که در مارس ۲۰۱۱ حدود ۴۷ لیره در برابر هر دلار آمریکا بود، تا ژوئیه ۲۰۱۷ به حدود ۵۱۵ لیره رسید.
این روند در سالهای بعد تشدید شد و در آوریل ۲۰۲۳ نرخ برابری به حدود ۷۵۰۰ لیره در برابر دلار رسید و در همان سال به ۱۵ هزار لیره سقوط کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۹ آبان اعلام کرد اجرای تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه را برای ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآمده است، اما این تعلیق شامل معاملات مرتبط با روسیه و ایران نمیشود.
به گفته الشرع، بهبود اقتصاد به افزایش تولید، کاهش بیکاری و اصلاح وضعیت بانکی وابسته است و از مردم خواست برای جلوگیری از آسیب به نرخ ارز، از شتابزدگی در تعویض اسکناسها خودداری کنند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده و شرکای آنها در روزهای پس از حمله گسترده ۱۹ دسامبر در سوریه، نزدیک به ۲۵ نفر از عوامل داعش را کشته یا بازداشت کردند.
بر اساس اعلام سنتکام که سهشنبه ۹ دی منتشر شد، نیروهای آمریکا و شرکای آنها در سراسر سوریه طی ۱۱ ماموریت که بین ۲۰ تا ۲۹ دسامبر انجام شد، دستکم هفت عضو داعش را کشتند و سایر افراد را بازداشت کردند. این عملیاتها همچنین به نابودی چهار مخفیگاه تسلیحاتی داعش منجر شد.
شنبه ۲۲ آذر در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمر سوریه، یک عضو نیروهای امنیتی این کشور همراه با دو نظامی و یک مترجم آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند. پس از آن دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داد «تلافی بسیار جدی» در واکنش به این حمله در راه خواهد بود.
سنتکام افزود این ماموریتها پس از آغاز عملیات «شاهین ضربت» در ۱۹ دسامبر انجام شد؛ عملیاتی که طی آن نیروهای آمریکا و اردن بیش از ۷۰ هدف را با بیش از ۱۰۰ مهمات دقیق هدف قرار دادند.
به گفته سنتکام، این حمله گسترده با مشارکت دهها جنگنده، بالگرد تهاجمی و یگانهای توپخانه انجام شد و زیرساختها و مراکز تسلیحاتی داعش را در مناطق مرکزی سوریه منهدم کرد.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: «ما کوتاه نخواهیم آمد و با تعهدی راسخ به همکاری با شرکای منطقهای، برای ریشهکن کردن تهدید داعش علیه امنیت آمریکا و امنیت منطقه تلاش میکنیم.»
سنتکام همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، داعش الهامبخش دستکم ۱۱ طرح یا حمله علیه اهدافی در ایالات متحده بوده است. به گفته این فرماندهی، در واکنش به این تهدید، نیروهای آمریکا و شرکای آنها در سوریه طی ۱۲ ماه گذشته عملیاتهایی انجام دادهاند که به بازداشت بیش از ۳۰۰ تروریست و کشته شدن بیش از ۲۰ نفر منجر شده است.
فرمانده سنتکام در ادامه تاکید کرد: «ادامه تعقیب عوامل تروریستی، نابودی شبکههای داعش و همکاری با شرکا برای جلوگیری از بازگشت داعش، آمریکا، منطقه و جهان را امنتر میکند.»
پیشتر وزارت کشور سوریه از بازداشت طه الزعبی، چهره ارشد فرماندهی داعش، پس از انجام عملیاتی هدفمند در حومه دمشق خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در جریان عملیات امنیتی دیگری، ابوعمر شداد، یکی دیگر از فرماندهان برجسته داعش، کشته شده است.
وزارت کشور سوریه پنجشنبه چهارم دی از اجرای عملیات امنیتی در شهرک البویضه در حومه دمشق با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی و در هماهنگی با نیروهای ائتلاف بینالمللی خبر داد که منجر به مرگ محمد شحاده، معروف به ابوعمر شداد، یکی از فرماندهان ارشد داعش، شد.
بر اساس این گزارش، شداد از چهرههای برجسته رهبری داعش در سوریه به شمار میرفت و سمت «والی حوران» را بر عهده داشت.
حضور او به تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه و جان ساکنان آن تبدیل شده بود.
وزارت کشور سوریه این عملیات را تاکیدی دانست بر کارآمدی هماهنگی مشترک میان نهادهای امنیتی ملی و شرکای بینالمللی و آن را ادامه «ضربات پیشدستانه به گروههای تروریستی» خواند و افزود این رویکرد به تقویت امنیت و ثبات و جلوگیری از هر تهدید بالقوه کمک میکند.