ترامپ: طبق روایتها، مجتبی خامنهای بسیاری از اعضای بدنش را از دست داده است
ترامپ در گفتوگو با پادکست «پاد فورس وان» در پاسخ به این پرسش که آیا مجتبی خامنهای از سلامت عقل برخوردار است یا در کما به سر میبرد، گفت: «افتخار دیدارش را نداشتهام، اما نشنیدهام حالش خوب باشد. اگر روایتها را باور کنید، او بسیاری از اعضای مختلف بدنش را از دست داده است.»
الحدث گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی چهار مرحلهای نزدیک شدهاند که با کاهش تنشها آغاز میشود و به پرونده هستهای و ترتیبات امنیتی منطقه ختم خواهد شد و انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی، پس از «اجرای تعهدات» انجام میشود.
طبق این گزارش، مرحله نخست توافق شامل توقف عملیات نظامی مستقیم و پرهیز از هرگونه تشدید تنش یا گشودن جبهههای جدید در منطقه است. مرحله دوم نیز بر امنیت کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز و ترتیبات امنیتی ویژه گذرگاههای دریایی و خطوط انرژی متمرکز است.
به نوشته الحدث، مرحله سوم این توافق شامل اعتمادسازی اقتصادی، کاهش محدود برخی تحریمهای جمهوری اسلامی، آزادسازی بخشی از اموال مسدودشده ایران و ارائه تسهیلات مرتبط با صادرات نفت است.
بر اساس این گزارش، مرحله چهارم توافق پیچیدهترین مرحله به شمار میرود و ممکن است ماهها طول بکشد. این مرحله شامل بررسی برنامه هستهای ایران، سطح غنیسازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقهای است.
دادستان کل موقت ایالات متحده از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی به نام جمشید قمی خبر داد و اعلام کرد که او بر اساس یک شکایت کیفری فدرال، به اتهام «فروش فناوری رایانهای، از جمله فناوریهایی برای کمک به برنامه نظامی و هستهای ایران به حکومت ایران» دستگیر شده است.
تاد بلانش، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای که نسخهای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اتهامهای منجر به بازداشت این شهروند از کمک به «یکی از دشمنان آمریکا از طریق نقض تحریمهای آمریکا» حکایت دارد.
او همچنین گفت قمی با کمک به جمهوری اسلامی، حمایت از برنامه هستهای حکومت ایران و نقض تحریمهای آمریکا ثروتمند شده و دفتر دادستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیا روند توقیف عمارتی را آغاز میکند که به گفته او، با «درآمدهای غیرقانونی» خریداری شده است.
بلانش در پایان این بیانیه تاکید کرده است که قمی با «شدیدترین برخورد قانونی» مواجه خواهد شد.
روزنامه نیویورکپست نیز در گزارشی، قمی را «یک مدیر ایرانی حوزه فناوری، ۶۳ ساله و ساکن نیوپورت بیچ» معرفی کرد که در جریان «یورش ماموران فدرال به عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش» بازداشت شد.
بر اساس این گزارش به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده و انتظار میرود بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی در دادگاه فدرال سانتا آنا حاضر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «این تاجر متهم است سختافزارهای رایانهای را برای استفاده در عملیات نظامی و هستهای حکومت ایران به این حکومت فروخته است.» دادستانها میگویند «قمی از این معاملات میلیونها دلار به دست آورده و برای پنهان کردن این تراکنشها، طرحهای پیچیدهای طراحی کرده بود.»
بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال لسآنجلس، در این باره گفت: «ما با درخواست صدور حکم زندان متناسب و توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در نیوپورت بیچ، او را پاسخگو خواهیم کرد.»
نیویورکپست درباره جزئیات این دستگیری نوشت: «بامداد چهارشنبه، دهها مامور با تجهیزات تاکتیکی و سلاحهای خودکار، در پارکینگی در منطقه اعیانی نیوپورت بیچ، نزدیک خانه کاخمانند قمی، تجمع کردند. ابتدا دو پسر بزرگسال قمی و همسرش از سوی ماموران به بیرون از ساختمان هدایت شدند و بعد، قمی پس از گفتوگو با پلیس از ساختمان بیرون آمد و بازداشت شد.»
علاوه بر ادعای نقض قوانین تحریمی آمریکا، مقامهای فدرال در حال تحقیق درباره قمی به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم دیگر نیز هستند.
او متهم است که از شرکت رایانهای خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته، اما تنها حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد را به اداره مالیات آمریکا گزارش میکرده است.
دادستانها میگویند قمی بیش از یک دهه از یک شرکت شبکههای رایانهای مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» که خود بنیانگذاری کرده بود، برای تهیه تجهیزات شبکه آمریکایی برای مشتریانی در ایران استفاده کرده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
بازرسان فدرال میگویند قمی ارسال مخفیانه بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل آمریکا را سازماندهی کرده و همچنین از حسابهای شخصی خود در ایبی و پیپل برای انجام صدها خرید دیگر تجهیزات شبکههای رایانهای استفاده کرده است؛ تجهیزاتی که بهطور غیرقانونی به ایران ارسال میشدند.
به گفته مقامها، او شخصا درباره خرید این تجهیزات رایانهای بهطور مستقیم با تامینکنندگانی در مینهسوتا و نبراسکا مذاکره میکرد و سختافزارها را از طریق یک شرکت صوری در امارات متحده عربی، و سپس به شرکت خود در ایران، منتقل میکرد.
به گفته دادستانها، او همچنین از شرکتهای حملونقل واسطه و میانجیهایی در دبی استفاده میکرد تا پنهان کند که مقصد واقعی سختافزارهای ارسالشده به خارج، ایران بوده است.
بر اساس اعلام دادستانها، قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود درباره تهیه این تجهیزات، از ایران با عنوان «سرزمین مادری» یاد میکردند.
به گفته دادستانها، فناوریهایی که او متهم به واردات غیرقانونی آنها است، به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی رسیده که بسیاری از آنها تحت تحریمهای آمریکا بودند.
دادستانها میگویند بخش نسبتا کوچک، اما مهمی از این تجارت به تشکیلات هستهای و نظامی حکومت ایران اختصاص یافته بود.
کارزار فشار اقتصادی بر وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا و اخراج آنها
در هفتههای گذشته آمریکا سیاستهای سختگیرانهتری برای اعمال فشار بر بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی دنبال میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که چهار صرافی ایرانیِ ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها را تحریم کرد. به نوشته این وزارتخانه، این افراد و شرکتهای تحریمشده با تکیه بر فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک میکردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشتم خرداد به توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود که این کشور در حال همکاری با اروپا است تا املاک مقامهای جمهوری اسلامی در این کشورها توقیف شود.
او حدود یک ماه پیش از آن گفته بود که داراییهای سپاه پاسداران در خارج از ایران شناسایی شده و در حال مسدود شدن است.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج وابستگان جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال میشود.
دولت ترامپ بارها تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیمهای ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.
وزارت خارجه ایالات متحده ۹ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد: «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»
در یکی از رویدادهای مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدهاند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.
خانواده سلیمانی در ایران ارتباط با این فرد بازداشتشده را تکذیب کردند.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا ۱۵ فروردین اعلام کرد که اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۲ فروردین اعلام کرد که گرین کارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن هم اکنون در بازداشت به سرمیبرند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوریر اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و باید به مردم ایران برای سرنگونی آن کمک کرد. او همچنین گفت اسرائیل و آمریکا در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای اهداف مشترکی دارند و شکافهای داخلی حکومت ایران در حال گسترش است.
نتانیاهو چهارشنبه ۱۳ خرداد در گفتوگویی مفصل با سارا آیزن، مجری و خبرنگار شبکه «سیانبیسی»، گفت به باور او جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و شکافهای داخلی در ساختار قدرت آن رو به گسترش است.
او اظهار داشت: «در واقع، همین حالا در ایران شکافهای عظیمی وجود دارد اما نمیتوان پیشبینی کرد سقوط حکومت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.»
نخستوزیر اسرائیل با اشاره به فروپاشی حکومتهای کمونیستی در اروپای شرقی و سقوط دیوار برلین گفت سقوط حکومتها معمولا زمانی رخ میدهد که کمتر کسی انتظار آن را دارد.
او افزود: «من باور دارم که در نهایت این شکافها گسترش پیدا میکنند و رژیم سقوط خواهد کرد و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.»
نتانیاهو همچنین به صراحت گفت که معتقد است باید از مردم ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی حمایت شود.
او اظهار داشت: «فکر میکنم ما باید به مردم ایران کمک کنیم تا این رژیم را سرنگون کنند.»
نتانیاهو گفت میان حاکمیت ایران و بخش بزرگی از جامعه ایران شکاف عمیقی وجود دارد و گفت اکثریت مردم ایران خواهان آزادی، دموکراسی و روابط بهتر با غرب هستند.
او در عین حال تاکید کرد که اسرائیل با مردم ایران دشمنی ندارد، گفت: «ما با مردم ایران جنگی نداریم. ما با کسانی جنگ داریم که میخواهند ما و شما را بکشند.»
او از آنچه «محاصره معکوس» آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توصیف کرد، تمجید کرد و آن را «یک حرکت نابغهوار» خواند و مدعی شد فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده علیه تهران تاثیر قابل توجهی بر تواناییهای حکومت ایران گذاشته است.
نتانیاهو گفت کشورهای مختلف جهان در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت هستند تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد.
او افزود: «این همان چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است. نه اینکه قرار است اتفاق بیفتد؛ همین حالا در حال اتفاق افتادن است.»
به گفته او، اگرچه پیش از آغاز جنگ حدود یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد، اما این حجم از صادرات انرژی در بلندمدت میتواند از مسیرهای جایگزین جبران شود.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آتشبس و حملات اخیر منتسب به جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: «فکر میکنم یک بازی تاکتیکی در جریان است.»
نتانیاهو همچنین هشدار داد که تهران باید تهدیدهای ترامپ درباره بازگشت به گزینه نظامی را جدی بگیرد.
او گفت: «اگر لازم باشد، بازگشت کامل به اقدام نظامی وجود خواهد داشت. این تصمیم رییسجمهوری است. اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا آماده هستند.»
نخستوزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی توصیف کرد و گفت: «ما با دشمنی روبهرو هستیم که میخواهد کشور ما را نابود کند، کشور شما را نابود کند، دموکراسیهای آزاد را در همه جا نابود کند و نوع تروریستی خود را در سراسر جهان گسترش دهد.»
او افزود: «وقتی ما با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن میجنگیم، فقط جنگ خودمان را نمیجنگیم؛ جنگ شما را و صادقانه بگویم جنگ اروپا را هم میجنگیم.»
نتانیاهو همچنین از رهبران اروپایی، بهویژه امانوئل مکرون، به دلیل انتقاد از اقدامات نظامی اسرائیل انتقاد کرد و گفت کشورهای اروپایی در برابر آنچه او «تهدیدهای افراطگرایانه» میخواند، موضعی ضعیف اتخاذ کردهاند.
تهدید هستهای
نتانیاهو بار دیگر جمهوری اسلامی را محور اصلی تهدیدهای امنیتی علیه اسراییل و آمریکا توصیف کرد و گفت جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای، مهمترین هدف مشترک او و دونالد ترامپ است.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر موافقت تهران با نداشتن سلاح هستهای، گفت صرف تعهدات لفظی کافی نیست و هر توافقی باید با سازوکارهای عملی و قابل راستیآزمایی همراه باشد.
او گفت: «باید مطمئن شوید که آنها واقعا این کار را نمیکنند، چون آنها همیشه دروغ میگویند و همیشه تقلب میکنند.»
نتانیاهو افزود هر توافقی باید شامل خروج مواد هستهای از ایران و برچیدن زیرساختهای هستهای باشد.
او تاکید کرد: «باید راهی داشته باشید برای خارج کردن مواد هستهای و برچیدن زیرساختهایی که دارند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین بار دیگر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ انتقاد کرد و گفت برجام امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای غنیسازی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بود.
او گفت اگر آن توافق بدون فشارها و تحریمهای بعدی ادامه پیدا میکرد، جمهوری اسلامی اکنون به سلاح هستهای دست یافته بود.
نتانیاهو همچنین مدعی شد عملیاتهای نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی را به عقب رانده است.
او گفت: «ما ۲۰ نفر از دانشمندان برجسته هستهای را از بین بردیم» و افزود که حکومت ایران همچنان تحت فشار قرار دارد، اما مساله اصلی خروج مواد هستهای از ایران هنوز حل نشده است.
پاسخ به انتقادها
در بخش دیگری از این گفتوگو، نخستوزیر اسرائیل به انتقادهای جهانی از عملکرد نظامی کشورش پاسخ داد و گفت اسرائیل درگیر «نبرد اطلاعاتی دیجیتال» است.
او برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی را متهم کرد که تصویری تحریفشده از جنگ ارائه میکنند.
او گفت: «سوال این است: آیا تسلیم دروغها میشوید؟ نه، من از مردمم محافظت میکنم.»
نتانیاهو همچنین تاکید کرد که حاضر نیست بهدلیل فشار افکار عمومی یا انتقاد رسانهها از سیاستهای امنیتی خود عقبنشینی کند.
او افزود: «من ترجیح میدهم یک سرمقاله بد بگیرم تا یک آگهی ترحیم مثبت.»
در پایان مصاحبه، نتانیاهو به مسائل اقتصادی پرداخت و تلاش کرد تصویری مثبت از اقتصاد اسرائیل ارائه دهد.
او با اشاره به رشد بازار سهام، افزایش ارزش شِکِل و ورود سرمایهگذاریهای خارجی گفت برخلاف درخواستهای برخی گروهها برای خروج سرمایه از اسرائیل، سرمایهگذاری در این کشور همچنان ادامه دارد.
او با اشاره به سرمایهگذاری شرکت آمریکایی انویدیا، غول تولید تراشههای هوش مصنوعی در اسرائیل گفت: «من کارگزار بورس نیستم و به شما توصیه سرمایهگذاری نمیدهم، اما میگویم هر چیزی در اسرائیل بخرید، چون اسرائیل در حال صعود است.»
بلومبرگ بر اساس سندی محرمانه که از سوی این رسانه مشاهده شده است، گزارش داد که خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هستهای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است.
این رسانه چهارشنبه ۱۳ خرداد در مقالهای، با استناد به صحبتهای دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان میدهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هستهای تازهای منجر شدهاند که پیشتر وجود نداشت.
بلومبرگ در توضیح دقیقتر این سند نوشت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هستهای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی میشود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از اینکه به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشدهاند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»
دیپلماتهای ارشد که بهشرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کردهاند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمانهای آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلحآمیز افزایش مییابد.
در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحهای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند درباره وضعیت این مواد هستهای به جمعبندی برسد.
در بخش دیگری از این سند آمده است: «این موضوع موجب نگرانی از منظر اشاعه میشود، زیرا این مواد هستهای که آژانس قادر به راستیآزمایی آنها نیست، مقدار زیادی اورانیوم با غنای بالا را شامل میشود.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جریان بازدید از نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی گفت در پی جنگ ۴۰ روزه، بخش بزرگی از فعالیتهای هستهای ایران متوقف شده و قرار گرفتن این برنامه در معرض حملات نظامی، ارزیابی آژانس از برنامه هستهای جمهوری اسلامی را بهطور بنیادین تغییر داده است.
تازهترین گزارش موسسه علوم و امنیت بینالملل که ۱۶ اردیبهشت منتشر شد از اقدامهای احتمالا دفاعی جمهوری اسلامی در سایت زیرزمینی کوه کلنگ در جنوب مجتمع هستهای نطنز خبر داد.
بر اساس این گزارش دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شدهاند. اقدامی که ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته است.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نگرانی آمریکا از احتمال دستیابی آنها به سلاح هستهای، مهمترین محل اختلاف حکومت ایران با ایالات متحده است. تهران همواره اتهام تلاش برای رسیدن به سلاح اتمی را رد کرده است، از سوی دیگر غرب و در راس آنها آمریکا بر اساس گزارشهای اطلاعاتی میگویند تهران تلاشهای خود برای رسیدن به سلاح هستهای را پشت برنامههای صلحآمیز هستهای پنهان میکند.
همزمان با مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی که یکی از محورهای آن ضرورت تعلیق برنامه هستهای است، والاستریت ژورنال، ۱۵ اردیبهشت نیز در سرمقالهای هشدار داد جمهوری اسلامی تلاش میکند چارچوب توافق را «مبهم» نگه دارد و سپس اجرای آن را فرسایشی کند؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، ضرورت تعیین دقیق خطوط قرمز آمریکا را دوچندان میکند.
بر اساس گفتوگوی والاستریت ژورنال با مقامهای ارشد، آمریکا در مذاکرات خواهان آن است که جمهوری اسلامی بهطور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح هستهای نیست، تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان برچیده شوند، هرگونه فعالیت هستهای زیرزمینی ممنوع شود و بازرسیهای فوری و بدون محدودیت، همراه با مجازات برای تخلف، انجام گیرد.
این روزنامه نوشت واشینگتن همچنین خواهان توقف ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم در ایران و تحویل تمام مواد غنیشده است. در مقابل، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را ابتدا بهصورت تدریجی و سپس بهطور کامل بازگشایی کند؛ اقدامی که همزمان با کاهش تدریجی محاصره آمریکا انجام خواهد شد.
بلومبرگ اواخر آبان سال گذشته نیز در گزارشی، ابهام در وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه را «عمیقتر» از پیش از وقوع این جنگ خوانده و نوشته بود که با در نظر گرفتن توقف بازرسی تاسیسات هستهای واقع در ایران از سوی جمهوری اسلامی و نامعلوم ماندن محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا، آژانس با وضعیت مبهم و «بهشدت نگرانکنندهای» مواجه است.
در آن گزارش آمده بود که تصاویر ماهوارهای جدید از فعالیتهای تازهای در اطراف سایتهای بمبارانشده هستهای در فردو، نطنز و اصفهان حکایت دارند اما بازرسان نمیدانند این فعالیتها صرفا با هدف «پاکسازی» انجام میشوند یا «انتقال مواد هستهای».
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد حکم اعدام حسن مصلاوی (طرفی)، زندانی سیاسی ۳۸ ساله عرب، پس از تایید در دیوان عالی کشور، در روزهای گذشته در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده است. اتهامهای این زندانی سیاسی «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام مصلاوی از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده بود، اما ابلاغ آن به این زندانی سیاسی تا خرداد سال جاری به طول انجامید.
مصلاوی سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و مرداد ۱۴۰۲، مهران مهماننواز، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، او را در حکمی غیابی به اعدام محکوم کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ همراه با شماری از فعالان فرهنگی عرب بازداشت شده و بیش از ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس به سر برده بود.