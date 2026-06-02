به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت اسرائیل با مشاهده حرکت جمهوری اسلامی و آمریکا به سوی میز مذاکره، تلاش کرد با ایجاد تنش در منطقه، مسیر این روند را مختل کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حمله اخیر اسرائیل به لبنان را ناشی از «کینهتوزی عمیق» این کشور نسبت به «شکستهای سخت» خود در جنگ ۴۰ روزه دانست که به گفته او بهدست جمهوری اسلامی رقم خورده است.
او افزود زمانی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دریافت که توجه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ابتدای مذاکرات با خواستههای او همسو نیست، برای «اعمال فشار» و «جلب توجه»، حملات گسترده به جنوب لبنان را آغاز کرد و با تصرف شهرها و کشتن «مردم بیگناه» درصدد تغییر معادلات بود، اما این اقدامات با واکنش «جدی و قاطع» مسئولان جمهوری اسلامی روبهرو شد.
مالکی گفت این رویکرد «بازدارنده» تهران باعث شد «دشمن» متوجه شود هرگونه پیشروی بیشتر با برخوردهای نظامی «سخت و مستقیم» نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
او افزود مقامهای لبنانی باید به خود بیایند و بدانند که سخن گفتن از مذاکره با اسرائیل در شرایط فعلی یک «خطای استراتژیک» است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراضات مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در این بیانیه که ۱۲ خرداد در هفته صد و بیست و سوم از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» منتشر شد، آمده است: «وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیمتر میشود و حکومت در بنبست بحرانهای لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هرگونه قیام و خیزش، دست از سرکوب و اعدام برنمیدارد.»
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی همانند اعتراضات دیماه در پی آن است که از طریق رسانههای حکومتی، «قیام در تقدیر» را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت دهد تا بدین ترتیب، زمینه را برای توجیه سرکوب و کشتار مردم فراهم آورد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت دست به گریبان بودهاند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
درخواست از سازمانهای بینالمللی برای اقدام موثر
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تشدید روند سرکوب در ایران، نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار با اشاره به اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، نوشت آنها «به صفی از سربهداران و آزادیخواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند، پیوستند».
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» افزود مجتبی و میثم ویسی، از شهروندان کُرد ایرانی، که پس از اعتراضات دیماه بهناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند، در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به محل اختفایشان کشته شدند.
این کارزار به تایید حکم اعدام زهرا طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همچنین صدور حکم اعدام برای رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، بنیامین نقدی، از معترضان دیماه، و حسن و حسین امیری، دو برادر بازداشتشده، اشاره کرد و هشدار داد این افراد و بسیاری دیگر از زندانیان گمنام، «در خطر جدی اعدام قرار دارند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اخیرا وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع، احضار و بازداشت کرده تا آنان را به سکوت وادارد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و وجدانهای بیدار بشری خواست «در برابر اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا میشود»، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم انجام اقدامات موثر از سوی سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
در هفته صد و بیست و سوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان در ۵۶ زندان در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این اعتصاب سراسری عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحد ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت تحولات اخیر در لبنان، سوریه و فلسطین نشان میدهد بحران منطقه نه حاصل «تنشهای پراکنده»، بلکه نتیجه «جنایات و مصونیت اسرائیل» است که به گفته او حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینیان تعرض میکند.
او افزود شورای امنیت سازمان ملل باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کرده و «تصمیمات تنبیهی و الزامآور» علیه اسرائیل اتخاذ کند، زیرا به گفته او حقوق بینالملل با «محکومیتهای کمهزینه و بیاثر» پاسداری نمیشود.
غریبآبادی همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره منصرف کردن بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از حمله گسترده به بیروت، گفت این اظهارات بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشینگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت اقدامات اسرائیل است.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت: «اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت.»
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده در سه هفته گذشته به حدود ۷۰ کشتی تجاری برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از این کشتیها برای کاهش احتمال شناسایی، فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند و از مسیرهایی دورتر از سواحل ایران عبور کردهاند.
اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در گزارشی بررسی کرد که جمهوری اسلامی چگونه از تنشهای منطقهای، تنگه هرمز و شبکه گروههای همسو برای حفظ نفوذ و قدرت چانهزنی خود بهره میگیرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم خداحافظی با دیوید بارنئا، رییس موساد، گفت «پایههای این رژیم وحشت در ایران ترک خورده و دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت. من به شما میگویم سرانجامش سقوط است.»
نتانیاهو همچنین گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل در سر میپروراند، بداند که توطئههایش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا همینجا پرداخته است، بسیار سنگین است.»
او موساد را «ابر برند» اسرائیل و نهادی پیشرو در حوزه اطلاعات و ضدتروریسم خواند و گفت هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریسمی بهتر از موساد وجود ندارد.
نتانیاهو همچنین از ۳۰ سال خدمت بارنئا در موساد قدردانی کرد و پنج سال ریاست او بر این سازمان را «از سرنوشتسازترین سالها» در تاریخ اسرائیل خواند.
نخستوزیر اسرائیل افزود موساد «منارهای از قدرت انسانی، پیچیدگی فناوری و جسارت عملیاتی» است و خطاب به بارنئا گفت: «در دوره ریاست تو کارهای بزرگی انجام شد.»