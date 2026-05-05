بر اساس پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، هزینه‌های معمول زندگی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

یک شهروند از کرمان گفت هزینه ثابت سوپرمارکتی او که تا پیش از این حدود ۳۵۰ هزار تومان در هر نوبت خرید بود، اکنون با حدود ۲.۵ برابر افزایش، به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس داده‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است.

خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد داده‌های میدانی نشان می‌دهند تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

جهش هزینه سبد غذایی

افزایش قیمت مواد غذایی یکی از اصلی‌ترین محورهای نگرانی شهروندان است.

یک مخاطب گزارش داد هزینه خرید ۱۰ روزه برای یک خانواده دو نفره به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

به گفته او، گوشت و آجیل بیشترین سهم را در این افزایش قیمت داشته‌اند.

شهروندی از زاهدان که در حوزه فروش فعالیت دارد، گفت لوبیا با قیمت کیلویی ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گزارش‌های مشابهی از شهرهای دیگر نیز به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

مخاطبی ساکن پاکدشت از پرداخت یک میلیون تومان برای یک مرغ و یک تن ماهی خبر داد و گفت در کنار مواد خوراکی، هزینه کانفیگ برای دور زدن فیلترینگ نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

یک شهروند فعال در صنف پخش مواد غذایی با اشاره به افزایش روز به روز قیمت‌ها، گفت بهای تن ماهی به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مردم و فروشندگان دیگر توان خرید ندارند.

قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی حدود ۲۹۰ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.

در گزارش شهروندان به قیمت برخی مواد غذایی دیگر نیز اشاره شده است؛ از جمله بسته ۷۵۰ گرمی ماکارونی حدود ۶۴ هزار تومان، روغن جامد چهار کیلویی با قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نوشابه کوچک ۸۰ هزار تومان، کنسرو لوبیا ۱۲۰ هزار تومان، تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۵ هزار تومان و کرانچی ۸۰ هزار تومان.

به گفته یک مخاطب، صبحانه یک خانواده شامل پنیر، شیر، شکر و چند عدد تخم‌مرغ، حدود ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.

شهروند دیگری در همین زمینه گفت: «برای صبحانه یک بسته بیسکویت و یک پاکت کوچک شیر خریدم، شد ۱۹۰ هزار تومان. به عنوان یک جوان، امیدی به آینده برایم باقی نمانده است.»

اکو ایران نیز ۱۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت هزینه سبد حداقل خوراک برای یک نفر در فروردین امسال حدود هفت میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است.

چند مخاطب اشاره کردند با این شرایط، تامین مایحتاج اولیه زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است.

افزایش قیمت کالاهای وابسته به پتروشیمی

برخی شهروندان به افزایش گسترده قیمت کالاهایی اشاره کرده‌اند که به مواد پتروشیمی وابسته‌اند.

به گفته یک شهروند از تبریز، بهای هر محصولی که به نوعی به پلاستیک، سوخت یا فرآیندهای پتروشیمی مرتبط بوده، چند برابر شده است.

افزایش قیمت اقلام ساده نیز قابل توجه است؛ از جمله بطری‌های آب معدنی و کیسه‌های پلاستیکی مصرف که اکنون با قیمت‌های چند برابری عرضه می‌شوند.

بر اساس گزارش شهروندان در هفته‌های اخیر، نانوایی‌ها عموما از مشتریان می‌خواهند با خودشان کیسه خرید ببرند. در غیر این‌صورت، هر کیسه پلاستیکی را با قیمت حدود شش هزار تومان می‌‌فروشند.

از سوی دیگر، به گفته یک مخاطب، سوپرمارکت‌ها که پیش‌تر لیوان یک‌بار مصرف را رایگان ارائه می‌دادند، اکنون آن را دانه‌ای ۱۲ هزار تومان می‌فروشند.

قیمت فروش عمده این لیوان دو هزار تومان است.

نمونه‌های عینی این افزایش قیمت‌ها در مواردی این‌چنینی دیده می‌شود: یک بطری آب معدنی کوچک به ۲۰ هزار تومان و بطری آب معدنی بزرگ به ۵۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته یک شهروند، قیمت دستکش لاتکس از دانه‌ای هزار تومان، بسته به جنس و فروشنده، به ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

دارو و درمان و کالاهای عمومی دیگر

پیام‌های رسیده نشان می‌دهند بسیاری از شهروندان ناچار به تغییر الگوی خرید و مصرف خود شده‌اند.

برخی مخاطبان گفتند مواد شوینده مانند صابون را به‌صورت تکی خریداری می‌کنند.

به گفته یک مخاطب، قیمت مایع شوینده لباس از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

شهروندی به قیمت ۸۵ هزار تومانی خودکار آبی و مخاطبی دیگر به قیمت ۶۵۰ هزار تومانی بسته پوشک اشاره کرد.

افزایش قیمت‌ها تنها به کالاهای مصرفی محدود نشده و بر سایر حوزه‌ها و مشاغل نیز تاثیر گذاشته است.

یک شهروند فعال در حوزه موسیقی گفت به‌دلیل هزینه‌های بالای تعمیر ساز، فعالیت گروه آن‌ها متوقف شده است.

به گفته او، قیمت یک استیک درامز به چهار میلیون تومان رسیده است.

شهروند دیگری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به سه میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و سایر خدمات نیز به فشارهای اقتصادی افزوده است.

به گفته یک شهروند، هزینه تعویض فیلتر هوا و روغن یک خودروی معمولی که پیش‌تر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

هزینه خدمات دندان‌پزشکی که تا پیش از گرانی‌های اخیر نیز فشاری سنگین بر بخش بزرگی از جامعه وارد می‌کرد، اکنون به گفته شهروندان «کمرشکن» شده است.

یک شهروند از پرداخت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای عصب‌کشی یک دندان، پنج میلیون تومان برای پر کردن و ۱۰ میلیون تومان برای روکش دندان خبر داد.

هزینه بیش از ۲۷ میلیون تومانی یک دوره درمان دندان در حالی است که حقوق ماهانه این شهروند به‌عنوان یک کارمند عادی در بخش خصوصی، حدود ۲۵ میلیون تومان است.

افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در پیام‌های مردمی است.

یک شهروند از قم گفت قیمت داروهای معمولی مانند استامینوفن کدئین تا سه برابر افزایش یافته و در عین حال، بسیاری از آن‌ها در داروخانه‌ها موجود نیستند.

پیش‌تر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکمل‌های دارویی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.