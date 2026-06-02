پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما، در نشستی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «دشمن در هر دو جنگ اخیر تلاش کرد با هدف قرار دادن بسترهای سیگنالرسانی، آنتن صدا و سیما را از کار بیندازد، اما موفق نشد.»
او افزود: «صداوسیما امانتدار مردم است.»
جبلی اضافه کرد: «ما خود را رسانهای آماده در بحران میدانیم و همانگونه که در برابر حملات دشمن به زیرساختهای فنی سازمان ایستادگی کردیم، در برابر هر نوع تهاجم فکری و رسانهای برای ضربه زدن به ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز دفاع خواهیم کرد.»
سخنان جبلی در حالی است که اخیرا، مسعود پزشکیان نیز گفته بود که صداوسیما با ارائه تحلیلها و روایتهای نادرست و فاقد پشتوانه علمی، تصویر غیرواقعی از وضعیت کشور ارائه میدهد.
نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا در واشینگتن دیسی با حضور بیش از دو هزار فعال، دیپلمات و سیاستمدار از کشورهای مختلف برگزار شد و یک روز دیگر نیز ادامه دارد.
این نشست با محوریت موضوعاتی چون امنیت، دموکراسی، یهودستیزی و تحولات خاورمیانه برگزار شده و مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر ایرانی نیز در آن سخنرانی کرده است.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال
با اعلام فهرست نهایی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، بررسی آمارها نشان میدهد تیم ملی ایران با میانگین سنی ۲۹.۸ سال، پیرترین تیم تاریخ خود در ادوار جام جهانی را راهی این مسابقات خواهد کرد. تیم ملی ایران پس از پاناما و کلمبیا پیرترین تیم حاضر در بین ۴۸ تیم جام جهانی ۲۰۲۶ است.
بر اساس گزارش سایت ترانسفرمارکت، پاناما با میانگین سنی ۳۰.۴ سال پیرترین تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است و پس از آن کلمبیا با ۳۰.۱ سال قرار دارد. کیپورد، برزیل و اسکاتلند نیز دیگر تیمهای مسن این دوره از رقابتها هستند.
ایران نیز با میانگین سنی ۲۹.۸ سال در جمع مسنترین تیمهای جام قرار میگیرد؛ آماری که حتی از تیم ملی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز بالاتر است. تیم ملی در جام جهانی قطر با میانگین سنی ۲۸.۹ سال پیرترین تیم تاریخ ایران در این رقابتها محسوب میشد، که حالا شاگردان امیر قلعهنویی این رکورد را شکستهاند.
نکته قابل توجه این است که در فهرست ۲۶ نفره ایران تنها سه بازیکن زیر ۲۵ سال حضور دارند و در مقابل، ۱۵ بازیکن ۳۰ ساله یا مسنتر هستند. همچنین دو بازیکن از نسل جام جهانی ۲۰۱۴ همچنان در ترکیب تیم ملی حضور دارند؛ موضوعی که نشان میدهد هسته اصلی تیم ملی همچنان بر پایه بازیکنان باتجربه شکل گرفته است.
میانگین سنی بالای فهرست تیم ملی ممکن است به ثبت رکوردی جدید نیز منجر شود. با توجه به اینکه انتظار میرود بخش عمده ترکیب اصلی ایران را بازیکنان بالای ۳۰ سال تشکیل دهند، احتمال دارد پیرترین ترکیب تاریخ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان برود.
در سوی مقابل، اکوادور با میانگین سنی ۲۵.۷ سال جوانترین تیم جام جهانی ۲۰۲۶ است و ساحل عاج، مراکش، تونس و اسپانیا در ردههای بعدی قرار دارند. همچنین فرانسه با ارزش تقریبی ۱.۲۸ میلیارد پوندی گرانترین تیم این دوره از مسابقات است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت اسرائیل با مشاهده حرکت جمهوری اسلامی و آمریکا به سوی میز مذاکره، تلاش کرد با ایجاد تنش در منطقه، مسیر این روند را مختل کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حمله اخیر اسرائیل به لبنان را ناشی از «کینهتوزی عمیق» این کشور نسبت به «شکستهای سخت» خود در جنگ ۴۰ روزه دانست که به گفته او بهدست جمهوری اسلامی رقم خورده است.
او افزود زمانی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دریافت که توجه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ابتدای مذاکرات با خواستههای او همسو نیست، برای «اعمال فشار» و «جلب توجه»، حملات گسترده به جنوب لبنان را آغاز کرد و با تصرف شهرها و کشتن «مردم بیگناه» درصدد تغییر معادلات بود، اما این اقدامات با واکنش «جدی و قاطع» مسئولان جمهوری اسلامی روبهرو شد.
مالکی گفت این رویکرد «بازدارنده» تهران باعث شد «دشمن» متوجه شود هرگونه پیشروی بیشتر با برخوردهای نظامی «سخت و مستقیم» نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
او افزود مقامهای لبنانی باید به خود بیایند و بدانند که سخن گفتن از مذاکره با اسرائیل در شرایط فعلی یک «خطای استراتژیک» است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراضات مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در این بیانیه که ۱۲ خرداد در هفته صد و بیست و سوم از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» منتشر شد، آمده است: «وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیمتر میشود و حکومت در بنبست بحرانهای لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هرگونه قیام و خیزش، دست از سرکوب و اعدام برنمیدارد.»
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی همانند اعتراضات دیماه در پی آن است که از طریق رسانههای حکومتی، «قیام در تقدیر» را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت دهد تا بدین ترتیب، زمینه را برای توجیه سرکوب و کشتار مردم فراهم آورد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت دست به گریبان بودهاند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
درخواست از سازمانهای بینالمللی برای اقدام موثر
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تشدید روند سرکوب در ایران، نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار با اشاره به اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، نوشت آنها «به صفی از سربهداران و آزادیخواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند، پیوستند».
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» افزود مجتبی و میثم ویسی، از شهروندان کُرد ایرانی، که پس از اعتراضات دیماه بهناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند، در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به محل اختفایشان کشته شدند.
این کارزار به تایید حکم اعدام زهرا طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همچنین صدور حکم اعدام برای رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، بنیامین نقدی، از معترضان دیماه، و حسن و حسین امیری، دو برادر بازداشتشده، اشاره کرد و هشدار داد این افراد و بسیاری دیگر از زندانیان گمنام، «در خطر جدی اعدام قرار دارند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اخیرا وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع، احضار و بازداشت کرده تا آنان را به سکوت وادارد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و وجدانهای بیدار بشری خواست «در برابر اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا میشود»، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم انجام اقدامات موثر از سوی سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
در هفته صد و بیست و سوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان در ۵۶ زندان در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این اعتصاب سراسری عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحد ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت تحولات اخیر در لبنان، سوریه و فلسطین نشان میدهد بحران منطقه نه حاصل «تنشهای پراکنده»، بلکه نتیجه «جنایات و مصونیت اسرائیل» است که به گفته او حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینیان تعرض میکند.
او افزود شورای امنیت سازمان ملل باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کرده و «تصمیمات تنبیهی و الزامآور» علیه اسرائیل اتخاذ کند، زیرا به گفته او حقوق بینالملل با «محکومیتهای کمهزینه و بیاثر» پاسداری نمیشود.
غریبآبادی همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره منصرف کردن بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از حمله گسترده به بیروت، گفت این اظهارات بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشینگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت اقدامات اسرائیل است.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت: «اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت.»