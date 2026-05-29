دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) جمعه هشتم خرداد انتشار اطلاعیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه چند فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران خبر داد و نام آنها را به فهرست «اتباع ویژه تعیین‌شده و اشخاص مسدودشده» افزود.

بر اساس این اطلاعیه، هشت فرد و پنج نهاد به دلیل ارتباط با شبکه‌هایی که واشینگتن آنها را مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فعالیت‌های مورد نظر آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم می‌داند، تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان افراد تحریم‌شده، نام «علی مجد سپهر» بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را فردی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی معرفی کرده و چند فرد و شرکت دیگر را نیز به دلیل همکاری یا ارتباط با او تحریم کرده است.

در همین چارچوب، «محمدعلی منصور دره‌شیری»، «سعید زاهدی»، «سید پیام اختریان»، «هدا برادران باقری»، «فرزانه رضایی»، «رودابه سرمدی» و «منوچهر زندیان» نیز به فهرست تحریم‌ها افزوده شده‌اند.

همزمان، آمریکا پنج نهاد را نیز هدف تحریم قرار داده است. در میان آنها نام شرکت «سامانه هوشمند سورنا» و شرکت «صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات سیران»، دو شرکت مستقر در ایران، دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت سیران را مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شرکت سامانه هوشمند سورنا را مرتبط با شبکه تحت مدیریت علی مجد سپهر معرفی کرده است.

همچنین دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی شامل «الکوثر نئون» و «گرین لایت کامپیوتر» نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند. واشینگتن تاکید کرد این شرکت‌ها در شبکه تامین و فعالیت‌های تجاری مرتبط با افراد تحریم‌شده نقش داشته‌اند.

در بخش دیگری از این اقدام، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام گروه برزیلی «کوماندو ورملیو» را به عنوان یک گروه تروریستی فراملی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. همچنین وضعیت گروه جنایی برزیلی «پریمیرو کوماندو دا کاپیتال» (PCC) نیز تغییر یافت و این گروه علاوه بر تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ذیل چارچوب تحریم‌های مقابله با تروریسم نیز قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و اصلاحات بعدی آن اعمال شده‌اند؛ فرمانی که مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا علیه افراد، نهادها و شبکه‌هایی است که از نظر واشینگتن با فعالیت‌های تروریستی یا پشتیبانی از آنها ارتباط دارند.

بر اساس مقررات تحریم‌های آمریکا، تمامی دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده که در حوزه صلاحیت ایالات متحده قرار داشته باشند، مسدود می‌شوند و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی که با افراد و نهادهای تحریم‌شده همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند.

این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های گسترده دیگری را علیه شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعلام کردند؛ اقدامی که واشینگتن آن را بخشی از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

