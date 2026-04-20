خنثیسازی شبکه مخفی سپاه برای حمله به اهداف یهودی و زیرساختهای راهبردی در سراسر جهان
موساد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شینبت) و پلیس اسرائیل در اطلاعیهای، از خنثیسازی سازوکار مخفی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای راهبردی در سراسر جهان خبر دادند.
بر اساس این اطلاعیه، این دستاورد نتیجه «فعالیتهای فشرده موساد و شرکای آن در نهادهای امنیتی و انتظامی جهان» بود و نقطه اوج آن را میتوان «بازداشت و بازجویی گسترده از اعضای هستههای تروریستی» دانست.
در ادامه اطلاعیه آمده است: «چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک شبکه تروریستی شناسایی و منهدم شد که در حال برنامهریزی برای حمله به یک هدف راهبردی، یعنی خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان که از گرجستان و ترکیه عبور میکند، بود.»
همچنین این شبکه قصد داشت چندین هدف و نهاد یهودی در آذربایجان را مورد حمله قرار دهد؛ از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و شماری از رهبران جامعه یهودی.