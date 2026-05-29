ترامپ جمعه ۸ خرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: : «ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فورا باز باشد؛ بدون دریافت عوارض و برای عبور و مرور نامحدود کشتی‌ها در هر دو جهت. همه مین‌های دریایی (بمب‌ها)، در صورت وجود، باید از میان برداشته شوند.»

ترامپ نوشت: «ما با استفاده از مین‌روب‌های زیرآبی فوق‌العاده خود، شمار زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار نابود کرده‌ایم. ایران نیز هر مین باقی‌مانده را فورا جمع‌آوری یا منفجر خواهد کرد؛ البته تعداد آن‌ها زیاد نخواهد بود.»

او در ادامه تاکید کرد:‌ «کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی شگفت‌انگیز و بی‌سابقه ما در تنگه متوقف شده بودند و اکنون این محاصره لغو خواهد شد، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. از طرف من، رییس‌جمهوری محبوبتان، به همسران، والدین و خانواده‌هایتان سلام برسانید!»

ترامپ گفت: «مواد غنی‌شده‌ای که گاهی از آن با عنوان گرد هسته‌ای یاد می‌شود و در اعماق زمین دفن شده‌اند و کوه‌های تقریبا فروریخته ناشی از حمله قدرتمند بمب‌افکن‌های بی-۲ ما ۱۱ ماه پیش روی آن‌ها قرار گرفته‌اند، از سوی ایالات متحده از زیر زمین بیرون آورده خواهند شد؛کشوری که طبق توافق، همراه با چین تنها کشوری است که توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد. این اقدام با هماهنگی کامل و همکاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد.»

او در ادامه با اشاره به این که برای اتخاذ تصمیم نهایی در این باره به اتاق وضعیت کاخ سفید می‌رود، گفت: «تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد و درباره موارد دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است.»

ساعاتی پیش از این پیام ترامپ، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان بازدید از نیروهای آمریکایی مستقر در ناو یواس‌اس باکسر در سنگاپور، با استناد به سخنان دونالد ترامپ در نشست چهارشنبه کابینه، به نیروها گفت اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد، با نیروهای نظامی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

هگست گفت ترامپ در نشست کابینه اعلام کرده ایران باید توافق روی میز را بپذیرد وگرنه با «مردی در سمت چپ» او روبه‌رو می‌شود، و این جمله را خطاب به نیروهای حاضر تکرار کرد.

رسانه وابسته به سپاه: متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده است

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز جمع‌بندی نهایی نشده و در صورت نهایی شدن، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

این منبع در واکنش به انتشار برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های غربی گفت روایت‌هایی که تاکنون به‌عنوان بخش‌هایی از متن اصلی منتشر شده‌اند، «عاری از دقت» هستند.

او همچنین تاکید کرد متن تفاهم‌نامه احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی طی چند روز گذشته تغییراتی داشته است.

تداوم تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.»

او افزود: «هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.»

قالیباف نوشت: «پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.»

محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت جمهوری اسلامی در صورت تداوم محاصره دریایی، گزینه حمله را در دستور کار قرار خواهد داد.

او بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: «اگر محاصره دریایی فراتر از بازه زمانی معینی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد.»

رضایی همچنین با اشاره به راهبرد نظامی سپاه پاسداران گفت این نیرو بر پایه «جنگ نامتقارن» عمل می‌کند و از پهپادها و قایق‌های تندرو به‌عنوان ابزارهای اصلی بازدارندگی استفاده می‌کند.

او افزود: «آمریکا در تاریکی به سمت ما می‌آید، در حالی که ما هر حرکت آن‌ها را رصد می‌کنیم.»

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در شبکه ایکس نوشت «مدیریت ایرانی تنگه هرمز در دنیا تثبیت شده است» و کشورها برای عبور شناورهای خود «اجازه می‌گیرند، هزینه‌ها را می‌پردازند و با راهنمایی نیروی دریایی سپاه» از این آبراه عبور می‌کنند.

رضایی همچنین خطاب به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشت: «به جای هارت و پورت اضافی به فکر تعظیم به قدرت ایرانی‌ها در خلیج فارس باشید.»

همچنین محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، گفت: «موشک فقط وسیله دفاعی نیست، بلکه مقدمه آبادانی، ایجاد امنیت و سازندگی است و فراهم شدن زمینه توسعه نیز در گرو آن است.»

او افزود: «در حوزه دیپلماسی باید همان ۱۰ شرط مورد تایید مجتبی خامنه‌ای ملاک باشد، در این شروط اشاره‌ای به موضوع هسته‌ای نشده است، بنابراین نباید صحبتی درباره هسته‌ای باشد.»