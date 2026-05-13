روزنامه «جوییش کرونیکل» چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزاشی به نقل از این مرد که با نام مستعار «نیما» معرفی شده، نوشت او پس از بازگشت به بریتانیا، موضوع را به پلیس گزارش کرده و روزنامه‌نگاری را که برای یک رسانه فارسی‌زبان کار می‌کند، در جریان قرار داده است.

نیما که حدود یک دهه است در بریتانیا زندگی می‌کند و در یک بار کار می‌کند، گفت این ماجرا در جریان سفر تفریحی‌اش به جنوب اروپا آغاز شد؛ جایی که به یک رستوران ایرانی رفت و با دو مرد آشنا شد که یکی از آن‌ها را از ایران می‌شناخت.

به گزارش جوییش کرونیکل، آن مرد ابتدا درباره راه‌اندازی یک بار در لندن صحبت کرد و با مطرح کردن موضوع به‌عنوان یک پیشنهاد کاری، اطلاعات تماس نیما را گرفت.

پیشنهادی برای قتل

نیما گفت دیدار دوم شکل متفاوتی پیدا کرد؛ زمانی که آن مرد همراه دو نفر دیگر آمد و شروع به اشاره به جزییات زندگی او در بریتانیا و بستگانش در ایران کرد.

نیما به جوییش کرونیکل گفت: «به من گفت تو آدم محترمی هستی. خانواده‌ای در ایران داری که به حمایت تو نیاز دارند. می‌خواهم کاری به تو پیشنهاد بدهم؛ با پرداخت اولیه ۴۰ هزار پوند.»

بر اساس این گزارش، آن مرد سپس به یک روزنامه‌نگار ایرانی در لندن اشاره کرد که نیما پیش‌تر در فضای مجازی با او مشاجره کرده بود و گفت می‌خواهد او را «مجازات» کند.

او از نیما پرسید آیا خودش می‌تواند این کار را انجام دهد یا فرد دیگری را برای آن پیدا کند.

نیما گفت به او پیشنهاد شده بود ۲۰ هزار پوند نقد همان ابتدا دریافت کند و بقیه مبلغ را پس از مشخص کردن محل اقامت آن روزنامه‌نگار بگیرد.

او افزود این افراد تصور می‌کردند آن روزنامه‌نگار در خانه امن زندگی می‌کند.

به گفته نیما، فرد مظنون مستقیما خود را عضو سپاه پاسداران معرفی نکرد، اما یکی از آشنایانش گفته بود او در ایران نفوذ دارد و هنگام صحبت درباره کمک احتمالی به خانواده نیما، از «سپاه» نام برده بود.

افزایش نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که نگرانی‌ها در بریتانیا درباره تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران و نهادهای یهودی افزایش یافته است.

یک گروه همسو با جمهوری اسلامی (حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه)، مسئولیت حمله به چند مکان یهودی در بریتانیا و اروپا، از جمله حملات ماه گذشته به دو کنیسه در شمال لندن را بر عهده گرفته است.

کن مک‌کالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا «ام‌آی۵» بارها هشدار داده جمهوری اسلامی که از طریق سپاه پاسداران عمل می‌کند، تهدیدی «احتمالا مرگبار» برای بریتانیا به‌شمار می‌رود.

به گفته مقام‌های بریتانیایی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی که قصد داشته است مخالفان، روزنامه‌نگاران و افراد یا نهادهای مرتبط با اسرائیل و یهودیان را در این کشور هدف قرار دهد، خنثی شده است.