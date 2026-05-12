این وزارت‌خانه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک عضو نیروهای مسلح کویت در درگیری با افرادی که از آنها با عنوان «نفوذی‌های سپاه پاسداران» نام برده، زخمی شده است.

همزمان وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اقدام «یک گروه مسلح» از عناصر سپاه پاسداران را به‌شدت محکوم کرد و نوشت که این افراد با هدف «انجام اقدامات خصمانه علیه دولت کویت به جزیره بوبیان» نفوذ کرده بودند.

در این بیانیه آمده است: «دولت کویت از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد بی‌درنگ و بدون هیچ قید و شرطی به اقدامات خصمانه و غیرقانونی خود که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند، پایان دهد.»

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که دولت این کشور «همواره و به‌طور ثابت به اصول حسن همجواری پایبند بوده و مخالف استفاده از سرزمین و حریم هوایی خود برای انجام هرگونه اقدام خصمانه علیه هر کشوری است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی ایران تجاوزی آشکار به حاکمیت دولت کویت، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، و نیز چالشی آشکار در برابر اراده جامعه بین‌المللی و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ است.»

قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که ۱۱ مارس ۲۰۲۶، برابر با ۲۰ اسفند ۱۴۰۴، با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد، حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن را به‌شدت محکوم کرد.

این قطعنامه که به پیشنهاد بحرین و با حمایت کم‌سابقه بیش از ۱۳۰ کشور تدوین شده بود، این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست.

حمله پهپادی به کویت

در روزهای اخیر یک حمله پهپادی به کویت، واکنش گسترده کشورهای عربی را برانگیخت.

وزارت خارجه اردن ۲۰ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل» و «تجاوز به حاکمیت کویت» دانست.

اردن و تعدادی از کشورهای عربی منطقه تاکید کردند در کنار کویت ایستاده‌اند و از هر اقدامی که این کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنانش انجام دهد، حمایت می‌کنند.