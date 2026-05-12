در استان شاندونگ چین و مناطق پیرامونی آن، بنادر، خطوط انتقال و پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات» نقش کلیدی در این چرخه ایفا می‌کنند.

این پالایشگاه‌های کوچک و مستقل که با مجوز دولت چین فعالیت دارند، به‌صورت غیرعلنی نفت خام تحریم‌شده ایران را به فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی تبدیل می‌کنند تا نیاز دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین شود.

سی‌ان‌ان با اشاره به سفر قریب‌الوقوع دونالد ترامپ به چین نوشت هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بر سر تجارت نفت ایران، پکن در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو به دنبال برقراری رابطه‌ای باثبات با واشینگتن است و از سوی دیگر، همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک خود با تهران را ادامه می‌دهد.

در آستانه این سفر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۲ فرد و نهاد را به اتهام نقش‌آفرینی در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به‌تازگی چین را متهم کرده است که با خرید انرژی از ایران، به تامین مالی «شبکه‌های تروریستی» جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

۲۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از حکومت ایران خواهد شد.

تشدید فشارهای آمریکا بر شرکت‌های چینی

ایالات متحده حدود یک سال پیش، شرکت «هِبِی شینهای» چین را به خرید محموله‌های نفتی مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متهم کرد. واشینگتن همچنین اعلام کرد این شرکت صدها میلیون دلار نفت خام را از طریق نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» وارد کرده است.

«هِبِی شینهای» اکنون به فهرست رو‌ به‌ گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های فعال در تجارت نفت ایران اضافه شده است.

از سال گذشته تاکنون، چهار پالایشگاه دیگر در چین نیز در فهرست تحریم‌های واشینگتن قرار گرفته‌اند؛ تاسیساتی که اغلب در یک منطقه ساحلی و قطب مهم انرژی چین، در فاصله‌ای نزدیک به یکدیگر قرار دارند.

صنعت پالایش نفت در استان شاندونگ که دهه‌ها پیش با تکیه بر میدان‌های نفتی شِنگلی در دلتای رود زرد شکل گرفت، اکنون به واردات گسترده نفت خام وابسته شده و حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی چین را فرآوری می‌کند.

به گفته تحلیلگران، بخش قابل‌توجهی از نفت خام وارداتی این صنعت را محموله‌های تحت تحریم تشکیل می‌دهد.

اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، گفت: «اینها پالایشگاه‌های کوچکی هستند که با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند. تخفیف‌هایی که طی سال‌های گذشته برای خرید نفت خام ونزوئلا، روسیه و ایران دریافت کرده‌اند، به بقای آنها کمک کرده است.»

با این حال، تحریم‌های آمریکا تنها به شرکت‌های کوچک چینی محدود نمی‌شوند. واشینگتن پیش‌تر شرکت پتروشیمی «هنگلی» را تحریم کرد، پالایشگاهی بسیار بزرگ‌تر در شهر بندری دالیان. این اقدام نشان می‌دهد ایالات متحده آماده است بازیگران بزرگ‌تر این صنعت را نیز هدف قرار دهد.

چین در آمار رسمی گمرکی خود واردات نفت خام ایران را ثبت نمی‌کند و منشا این محموله‌ها نیز در مسیر تجارت پنهان می‌شود.

با این حال، پکن تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و به شرکت‌های داخلی دستور داده است از تبعیت از تحریم‌های واشینگتن علیه پالایشگاه‌ها خودداری کنند.

نقش پالایشگاه‌های تی‌پات در تامین انرژی چین

سی‌ان‌ان‌ در ادامه نوشت ساختار صنعت نفت چین به شرکت‌های مستقل و پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات» اجازه می‌دهد ریسک خرید نفت تحریمی را بپذیرند و با وجود تحریم‌های آمریکا، به فعالیت‌های عمدتا داخلی خود ادامه دهند.

این در حالی است که به گفته داونز، شرکت‌های بزرگ دولتی انرژی چین به‌دلیل پیوند گسترده با نظام مالی بین‌المللی، عموما از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند.

با تداوم بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران ، نقش پالایشگاه‌های مستقل چین در تامین امنیت انرژی این کشور پررنگ‌تر شده است. این روند در شرایطی شدت گرفته که آمریکا با اعمال محاصره دریایی، در تلاش است از خروج نفتکش‌های حامل نفت ایران جلوگیری کند.

نفت ایران که بخش عمده آن در پالایشگاه‌های مستقل چین فرآوری می‌شود، پیش از آغاز جنگ اخیر، حدود ۱۳ درصد از واردات دریایی نفت چین را تشکیل می‌داد.

به گفته مویو شو، تحلیلگر ارشد بازار نفت خام در موسسه کپلر، ارزش این واردات در سال گذشته میلادی احتمالا به حدود ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید که پس از کسر هزینه‌ها، حدود دوسوم آن نصیب جمهوری اسلامی شد.

اما ماه گذشته و در پی اختلال در صادرات نفت در تنگه هرمز ، سهم نفت ایران در واردات دریایی چین به ۱۸ درصد افزایش یافت.

شو افزود: «از نگاه پکن، حفظ جریان باثبات سوخت و تضمین امنیت انرژی اولویت اصلی است. به همین دلیل، دولت چین توجه ویژه‌ای به پالایشگاه‌های تی‌پات دارد، چون می‌داند این پالایشگاه‌ها همچنان قادر به تامین خوراک نفتی خود هستند.»

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی ورتکسا، چهار بندر واقع در سواحل دریای زرد در استان شاندونگ چین، به همراه بندر دالیان، طی ماه‌های مارس و آوریل (نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) به‌طور میانگین روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران دریافت کرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند اگرچه پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا، واردات نفت ایران اندکی کاهش یافته، اما این موضوع بیشتر ناشی از افزایش قیمت‌هاست تا کمبود عرضه.

به گفته آن‌ها، ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران در شناورهایی که در شرق تنگه هرمز مستقر هستند، به‌صورت ذخیره شناور نگهداری می‌شود.